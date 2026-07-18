Emissionshandel: Klimaziele sichern, Standort schützen

Die EU will den Emissionshandel neu aufstellen. Doch auch mit der Reform bleibt die Industrie in einer prekären Lage. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Öko-Instituts zeigt, wie sich die Klimaziele erreichen lassen, ohne die Industrie aus Europa zu vertreiben [1].
Die EU will bis 2050 klimaneutral sein. Mit dem europäischen Emissionshandel setzt sie auf ein marktwirtschaftliches Instrument: Mit dem Handel von sich verknappenden CO₂-Zertifikaten erzeugt sie einen Preisdruck, der klimafreundliche Investitionen anreizt. Langfristig soll das die Industrie auf einen emissionsärmeren Pfad lenken, kurzfristig verteuert es die Produktion – zumal in vielen Bereichen die Infrastruktur für klimaneutrale Geschäftsmodelle fehlt. Mit kostenlosen Zertifikaten und einem Klimazoll (CBAM) will die EU energieintensive Branchen vor Wettbewerbsnachteilen schützen. Doch sind sie von geopolitischen Spannungen, Protektionismus und hohen Energiepreisen schon so belastet, dass das nicht reicht.
Drei Vorschläge für eine wettbewerbsfähige Klimapolitik
Gemeinsam mit dem Öko-Institut und gefördert von der Stiftung Klimaneutralität hat das IW deshalb untersucht, wie sich das europäische Klimaziel im bestehenden System erreichen lässt – ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu opfern. Daraus sind Vorschläge in drei Handlungsfeldern entstanden.
- Zertifikate-Handel flexibler gestalten: Solange der CBAM keinen wirksamen Schutz vor Wettbewerbsnachteilen bietet, sollte die kostenlose Zuteilung erhalten bleiben. Zudem sollte die Zertifikatsmenge zukünftig langsamer sinken, aktuell endet die Ausgabe neuer Zertifikate 2039. So lassen sich Belastungen für besonders betroffene Branchen reduzieren, ohne das EU-Klimaziel aufzugeben, ab 2050 keine Nettoemissionen mehr zu verursachen.
- Emissionshandel gezielt flankieren: Ein CO₂-Preis allein baut keine Stromnetze und keine Wasserstoffinfrastruktur. Zudem brauchen Unternehmen, die im laufenden Betrieb auf klimafreundliche Verfahren umrüsten, Investitionsförderung. Leitmärkte für die öffentliche Beschaffung oder Kennzeichnungssysteme für klimafreundliche Produkte können zusätzliche Nachfrageimpulse erzeugen.
- Handelspolitisch gegensteuern: US-Zölle und chinesische Subventionen verzerren den Wettbewerb – CBAM allein gleicht das nicht aus. Die EU muss mit handelspolitischen Maßnahmen gegen nicht klimabezogene Wettbewerbsverzerrungen vorgehen. Gleichzeitig müssen europäische Standortnachteile fallen: Langwierige Genehmigungen, hohe Bürokratie und eine schleppende Digitalisierung erschweren Investitionen in neue Produktionsverfahren.
Klimapolitik ist auch Industriepolitik
»Wenn Produktionsstandorte in Europa schließen und wir stattdessen klimaschädliche Produkte importieren, ist für das Klima nichts gewonnen«, sagt IW-Experte Thilo Schaefer. Das Problem: Der CO₂-Preis drücke viele konventionelle Anlagen unter die Gewinnschwelle, bevor klimafreundliche Verfahren aufgebaut seien. »Die Politik muss die Balance finden: Zu viel Druck treibt Unternehmen in die Pleite oder ins Ausland, ein Aufweichen der Klimaziele gefährdet diejenigen, die schon in klimafreundliche Technologien investiert haben«, so Schaefer.
[1] https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2026/IW- %C3 %96ko-Institut-Gutachten-Reform-des-EU-ETS-1.pdf
3417 Artikel zu „Nachhaltigkeit“
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Trends 2026 | News | Favoriten der Redaktion | Tipps | Ausgabe 1-2-2026
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2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit
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News | TechTalk | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
TechTalk: Auf die Nachhaltigkeit von (KI)-Rechenzentren kommt es verstärkt an
Auf der Tech Show Frankfurt durften wir dieses Videointerview mit Ralf Siefen von der Data Center Group führen. Darin spricht er über die Kriterien, die nachhaltige (KI)-Rechenzentren erfüllen müssen und wie die Data Center Group helfen kann, die hierfür erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
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Twin Transition Tool: Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam denken
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind entscheidende Faktoren für die Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen dabei vor der Herausforderung, beide Themen wirksam miteinander zu verbinden. Mit dem neuen Twin Transition Tool bietet das RKW Kompetenzzentrum ab sofort eine praxisnahe und kostenfreie Unterstützung. Das kostenfreie digitale Twin Transition…
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Wie Unternehmen KI-Produktivitätsgewinne und Klimaziele in Einklang bringen können. Generative KI bringt spürbare Effizienzgewinne. Gleichzeitig verbraucht eine ChatGPT-Anfrage bis zu zehn Mal mehr Energie als eine Google-Suche. (1) Für Unternehmen entsteht damit ein komplexes Spannungsfeld zwischen Produktivitätsvorteilen und Nachhaltigkeitszielen. Der Rechenzentrumsspezialist Prior1 zeigt, wie mit diesem Dilemma konstruktiv umgegangen werden kann. Als Gemeinwohl-bilanziertes Unternehmen…
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Kreislaufwirtschaft: KI im Dienste der Nachhaltigkeit
Produzieren, erwerben, entsorgen: Die globale Wirtschaft ist stark rohstoffabhängig, wobei ein großer Teil dieser Ressourcen vorzeitig im Müll landet. Die Folgen: Übernutzung natürlicher Ressourcen und Umweltbelastung durch eine hohe Menge Abfall. Das Prinzip der »Wegwerfgesellschaft« nähert sich langsam seinem Verfallsdatum, eine Entwicklung, die auch die internationale Staatengemeinschaft bereits erkannt hat. Im Jahr 2015 haben sich…
News | Business | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Nachhaltigkeit | Services
Nachhaltigkeit scheitert oft am Geld: Idealismus muss man sich leisten können
Welche Faktoren prägen das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger? Die Jahresstudie des ibi-Partnernetzwerks »Konsum in Zeiten von Krisen, Social Commerce und Nachhaltigkeit« wirft einen Blick auf das komplexe Zusammenspiel von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, digitaler Transformation, Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie aktuellen Trends im Social Commerce und Bezahlverhalten – und macht deutlich: Idealismus muss man sich leisten können…
News | Business | Effizienz | Nachhaltigkeit | Strategien | Whitepaper
Globale Industriestudie: Nachhaltigkeit steigert den Geschäftserfolg
Weltweit sind 92 Prozent der Unternehmen der Meinung, dass Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit entscheidend für den Geschäftserfolg sind. Das ist ein deutlicher Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Erkenntnis kämpfen viele Organisationen mit der praktischen Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Als Haupthindernis erweisen sich die dafür notwendigen Möglichkeiten zur Datenauswertung. Dies…
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Wie KI-basierte Software das Nachhaltigkeits-Reporting vereinfacht
In einer Welt, in der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, müssen Unternehmen nicht nur ihre finanziellen, sondern auch ihre ökologischen und sozialen Fußabdrücke transparent darstellen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union fordert Unternehmen dazu auf, umfassende Berichte über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) zu erstellen [1]. Herausforderungen im Nachhaltigkeits-Reporting Die meisten…
18 Artikel zu „Klima Emmision“
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit
Junge Menschen hoffen auf Technologien gegen den Klimawandel
Die Mehrheit der unter 30-Jährigen setzt darauf, dass in absehbarer Zeit Technologien die Klimaprobleme lösen werden. Junge Menschen in Deutschland setzen große Hoffnung darin, den Klimawandel mithilfe von Technologien in absehbarer Zeit verlangsamen oder stoppen zu können. 57 Prozent der 16- bis 29-Jährigen gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit Technologien verfügbar sind, die…
News | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 11-12-2021
Autonome Hochwasserüberwachungstechnologie und der Kampf gegen den Klimawandel – Die Zukunft des Notfallmanagements
Über zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Wasser – Kinder unter fünf Jahren sind davon am stärksten betroffen. Zudem sind fast eineinhalb Milliarden Menschen weltweit von Überschwemmungen bedroht. Beide Probleme werden durch den Klimawandel noch verschärft.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends 2021
EU stärkt mit »Klima-Taxonomie« Transparenz für nachhaltige Investitionen
EU-Kommission schafft mit Klima-Taxonomie weltweit erstes System zur einheitlichen Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten. Grüne Investitionen sollen dadurch Schub erhalten. DIW-WissenschaftlerInnen begrüßen Taxonomie als Instrument für mehr Transparenz. Schwellenwerte stehen aber nicht immer in Einklang mit Ziel der Klimaneutralität. Die EU will nachhaltige Investitionen stärken und entwickelt dafür erstmals einheitliche Kriterien für klimaverträgliche Wirtschaftsaktivitäten, die sogenannte…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Lösungen | Tipps
Klima: Das kostet die CO₂-Kompensation von Flugreisen
Wer mit dem Flugzeug reist, verursacht mehr CO₂-Emissionen, als wenn er das Auto oder die Bahn nimmt – und schädigt so das Klima. Doch es gibt Möglichkeiten, den hohen Treibhausgas-Ausstoß nachträglich bei verschiedenen Anbietern im Internet durch eine Geldzahlung zu kompensieren. Wie die Grafik für Flüge ab/bis Frankfurt am Main zeigt, fällt der Betrag je nach Entfernung des…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Trends 2019
Klima: Diese Länder stoßen am meisten CO₂ aus
China ist der weltweit größte CO₂-Sünder, sowohl absolut als auch gemessen an der Veränderung der Emissionen von 1990 bis 2017. In dieser Zeitspanne stieg der CO₂-Ausstoß des Landes um rund 307 Prozent – maßgeblich verursacht durch das gigantische Wirtschaftswachstum. So stieg das reale BIP Chinas in derselben Zeit um über 1.100 Prozent. China hat zwar die Energiewende begonnen,…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Strategien
LG verpflichtet sich zur Klimaneutralität bis 2030
Das Unternehmen plant deutliche Reduzierungen von Treibhausgasemissionen und die Ausweitung von Klimaschutzprojekten LG Electronics Inc. (LG) hat seine ehrgeizige Initiative Zero Carbon 2030 gestartet, deren Ziel es ist, innerhalb von zwölf Jahren bei allen globalen Aktivitäten eine Netto-Null-Bilanz für Kohlendioxidemissionen zu erreichen. Im Einklang mit seiner nachhaltigen Geschäftsstrategie ist LG bestrebt, seine weltweiten…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Infrastruktur | Trends 2016 | Strategien
Klimawandel: Deutsche Emissionen stagnieren
Bis 2020 sollten der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß (CO2) gegenüber dem Jahr 1990 um 40 Prozent reduziert werden. Dieses ehrgeizige Ziel wird Deutschland wohl verfehlen. Zahlen des Umweltbundesamts zeigen warum: die CO2-Emissionen stagnieren bereits seit fast einem Jahrzehnt. Damit ist Deutschland indes sicher nicht allein. Erst kürzlich gab die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bekannt, dass die CO2-Konzentration in…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Services | Strategien | Tipps
Der persönliche CO₂-Fußabdruck ist kaum bekannt
Nur jede:r Achte kennt persönlichen CO₂-Fußabdruck. Neben Wohnen, Mobilität und Ernährung rückt der digitale Konsum in den Fokus. Die Digitalisierung kann die Umwelt entlasten, doch Energieverbrauch und Elektroschrott steigen rasant. Der TÜV-Verband gibt Tipps, wie Verbraucherinnen und Verbraucher ihren digitalen CO₂-Fußabdruck verringern können. Die Weltklimakonferenz in Brasilien richtet den der Blick auf wirksame…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
KI richtig integrieren und CO2-Emissionen messbar senken
Neueste Studie des PMI Think Tanks Brightline bestätigt Unternehmen mit KI-gestützter Nachhaltigkeitsstrategie erzielen bis zu neunmal höhere CO₂-Reduktion. Die Brightline Initiative des Project Management Institute (PMI), ein Strategielabor für Führungskräfte, liefert mit dem neuen globalen Report »Sustainability in the Age of AI – The Integration Imperative« konkrete Daten zur Wertschöpfung von KI und Nachhaltigkeitsstrategien.…
News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2020
So teuer ist reisen geworden
Wer klimafreundlich reisen will, ist mit Bus und Bahn besser unterwegs als mit dem eigenen Auto oder gar dem Flugzeug. Bisher bieten die Preise aber häufig noch keinen rechten Anreiz. Eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt nun, wie sich die Preise in den vergangenen fünf Jahren entwickelt haben. Demnach haben sich die Bahnpreise im Fernverkehr…
News | Business | Trends 2030 | Effizienz
Bundesregierung wenig ambitioniert bei CO₂-Bepreisung
Die Bundesregierung hat in ihrem Klimaschutzprogramm 2030 die Einführung einer CO₂-Bepreisung angekündigt. Diese Woche hat nun der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einem Kompromiss zum Gesetz zugestimmt. Wie die Grafik zeigt, liegt der Einstiegspreis im Jahr 2021 nun bei 25 Euro je Tonne CO₂ (ehemals 10 Euro). Ab 2026 soll der Preis in einem Korridor zwischen 55…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Infrastruktur | Infografiken | Trends 2020
Die Pkw-Marken mit dem größten CO2-Ausstoß
Die EU-Staaten haben schärfere Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von neu zugelassenen Pkw festgelegt. Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Kohlenstoffdioxid-Emissionen der in Europa verkauften neuen Pkw ausgewählter Marken im Jahr 2018 – und die Differenz zum Grenzwert von 61,8 g/km, der ab 2030 gilt. Die größten Anstrengungen zur Erreichung des neuen Grenzwerts müssen Mercedes, Mazda und Volvo unternehmen. Alle…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Services
Nutzfahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb sind eine praxisorientierte Lösung für bessere Luft in Städten
Drei Monate nach der Einführung der »Ultra Low Emissions Zone« (ULEZ) in London zeigt eine Studie das Potenzial von Plug-in-Hybrid-Nutzfahrzeugen bezüglich der Verbesserung der Luftqualität in Großstädten. Unternehmen wie Heathrow Airport, Sky, Transport for London und Vodafone haben an der 12-monatigen Teststudie teilgenommen, bei der insgesamt 20 Plug-in-Hybrid-Nutzfahrzeuge von Ford zum Einsatz kamen. Bei dem…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2019
Die meistbesuchten Flughäfen der Welt
Obwohl Atlantas Flughafen für den internationalen Flugverkehr relativ unbedeutend ist, gilt der Hartsfield-Jackson Airport als der meist frequentierte in der Welt. Beinahe 104 Millionen Passagiere wurden auf dem US-amerikanischen Drehkreuz für Inlandsflüge abgefertigt. In der Top 20 finden sich auch fünf europäische Flughäfen. Neben London-Heathrow Paris-Charles-de-Gaulle und Amsterdam-Schiphol und Istanbul-Atatürk, taucht auch der Frankfurter Flughafen…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2019
Weltweiter Flugverkehr explodiert
Die Europawahl wurde von einem Thema bestimmt, dem Klimawandel. Die Grünen mit dem Schwerpunkt auf Umweltpolitik konnten entsprechend mit einem historischen Ergebnis von 20,5 Prozent aus der Wahl hervorgehen. Das Thema ist im Bewusstsein vieler angekommen und auch das eigene Verhalten wird auf den Prüfstand gestellt, unter anderem wenn es um den CO2-Ausstoß beim Thema…
News | Trends Wirtschaft | Trends Infrastruktur | Effizienz | Trends 2019
Treibhausgas-Emissionen: Deutschland senkt den CO2-Ausstoß um 4,2 Prozent
Deutschland hat die CO2-Emissionen im letzten Jahr verringert. Laut aktuellen Angaben des Umweltbundesamts gab es 2018 4,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als im Vorjahr. Das Ziel der Bundesregierung, den CO2-Ausstoß bis 2020 auf 751 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu senken, ist jedoch noch in weiter Ferne, wie die Grafik zeigt. Den größten Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen…
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Erneuerbare Energien: Deutschlands Strom wird immer grüner
Die deutschen Emissionen mögen stagnieren, aber bei der Produktion sauberen Stroms ist Deutschland offenbar auf einem guten Weg. Im Oktober 2017 lag der Anteil erneuerbarer Energien (EE) an der Stromerzeugung in Deutschland laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme bei 44,1 Prozent – ein neuer Rekord [1]. Auch im Jahresdurchschnitt ist die Ökostromproduktion auf Rekordkurs, wie die…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Lösungen | Services | Strategien
Digitale Technologien können CO2-Emissionen halbieren
■ Einsparpotenzial von 288 Millionen Tonnen bis 2030 in Deutschland. ■ Smarte Lösungen erfordern intelligente Kommunikations-, Energie- und Verkehrsnetze. Digitale Technologien können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die deutschen Klimaziele zu erreichen. Im Zeitraum von 2014 bis 2030 haben ITK-Lösungen das Potenzial, die CO2-Emissionen um 288 Millionen Tonnen zu verringern. Das entspricht mehr als…