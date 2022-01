2022 verlangt mehr IT-Verstand und Investitionsbereitschaft in der Führungsetage

Stärkere Verflechtung von Business und IT in Unternehmen.

Begona Jara, Regional Vice President bei Pure Storage für Deutschland und Österreich blickt auf die kommenden 12 Monate.

»Wenn es nicht gelingt, Toptalente zu halten, werden Unternehmen im Jahr 2022 lahmgelegt.«

Wenn das Schlimmste der Pandemie abgeklungen ist und das Leben zur Normalität zurückkehrt, könnten Unternehmen mit einer neuen Krise konfrontiert werden, der Fluktuation von Mitarbeitern. Die Technologiebranche ist nicht immun gegen die »Great Resignation«, die die USA in diesem Sommer heimgesucht hat. Dies ist ein globaler Trend, der sich bis weit in das Jahr 2022 hinein fortsetzen könnte, da die Arbeitnehmer freiwillig ihre Arbeitsplatzoptionen neu bewerten und ihre Prioritäten ändern.

Die Pandemie löste neue Arbeitsformen aus, und infolgedessen ist es für Arbeitnehmer jetzt viel einfacher, regelmäßig zwischen Unternehmen zu wechseln, und das auf einem hart umkämpften Arbeitsmarkt, der bereits unter Qualifikationslücken und Fachkräftemangel leidet. Dies gilt insbesondere für die nächste Generation von Arbeitnehmern, die sich von einer dynamischeren Arbeitsweise angezogen fühlen. Wenn Unternehmen dies nicht bieten, laufen sie Gefahr, Toptalente zu verlieren.

Um sich von der Konkurrenz abzuheben und ihre Mitarbeiter zu halten, könnten die Unternehmen beginnen, ihre Reise- und Spesenbudgets auf ein höheres Niveau zu verlagern und flexible Zusatzleistungen anzubieten, die noch stärker auf Vielfalt und Integration ausgerichtet sind. Die hohen Kosten für die Einstellung von Mitarbeitern und die hohen Gehälter, die derzeit gezahlt werden, sind eine Belastung. Es muss ein Ausgleich geschaffen werden, und dies wird 2022 ein wichtiger Schwerpunkt für Unternehmen sein.

Unternehmen werden sich zunehmend eine neue Mentalität des »Investierens, um zu wachsen« zu eigen machen

Die Pandemie hat die Sichtweise von Unternehmensleitern auf IT-Ausgaben drastisch verändert. In den letzten 18 bis 24 Monaten erlebten die Unternehmen einen Machtkampf zwischen der Wachstumsperspektive des CEO und der Rückzugsperspektive des CFO. Da die Unternehmen unter großem Druck standen, trat der CFO in den Vordergrund und dominierte. Doch nun sind wir an einem Wendepunkt angelangt, an dem sich die Machtverhältnisse zwischen den beiden ausbalanciert haben – und der CEO die Gesprächshoheit zurückgewonnen hat.

Das Geschäftsumfeld ist viel positiver und etwas vorhersehbarer als zuvor. Eine wachsende Bereitschaft zu kalkuliertem Risiko in den Unternehmen führt dazu, dass sich CEO und CFO gemeinsam auf das Wachstum konzentrieren, allerdings auf eine andere Art und Weise als früher.

Im Jahr 2022 werden wir vermehrt sehen, dass Unternehmen in neue Wege investieren, um ihre Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig den Gesamtwert ihrer Marke zu erhalten. So wird es beispielsweise ein exponentielles Wachstum in Bereichen wie aaS, Managed Services, Abonnements und Cloud geben, da Unternehmen für ihre »IT-Klempnerarbeiten« Partnerschaften mit Spezialisten suchen, damit sie sich voll und ganz auf die Optimierung der Marke und ihrer Produkte konzentrieren können. Die Psyche der Unternehmen ändert sich. Sie wollen zunehmend, dass Hoster und Integratoren alles für sie erledigen, anstatt sich auf eine private Cloud zu verlassen, die von ihren eigenen Mitarbeitern betrieben wird.

Das wird die CFOs glücklich machen, weil sie nicht mehr die gleichen Kostenfolgen haben wie früher, und die CEOs, weil sie den Wachstumspfad erreichen, den sie sich wünschen. Die Marken werden zunehmend die Kluft zwischen der alten und der neuen Welt überwinden, während sie versuchen, ihre Köpfe und Beschaffungsmodelle auf Abonnementmodelle auszurichten. Im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie sind die Unternehmen hier schätzungsweise vielleicht 30 Prozent weiter, aber es gibt noch viel mehr altes Denken und Technologie zu verändern. Das wird jedoch geschehen, da der Aktienmarkt weiterhin allen Unternehmen im Nacken sitzt, die immer noch auf die alte Art und Weise einkaufen.

CEOs müssen im Jahr 2022 entscheidungsfreudiger und IT-kompetenter sein als je zuvor

Die Pandemie wird dazu führen, dass CEOs in ihrer Entscheidungsfindung mehr Autorität erlangen – und das gilt für alle Branchen. Das Risiko, jetzt einen Fehler zu machen, ist für jedes Unternehmen sehr schädlich, so dass es eine entschlossene Führungspersönlichkeit braucht, um gestärkt aus dieser Phase hervorzugehen. Um diese Entscheidungen effektiv treffen zu können, ist es für CEOs von entscheidender Bedeutung, ein weitaus tieferes und umfassenderes Verständnis für ihr Unternehmen zu haben. Dies gilt ebenso für die Daten, über die sie verfügen, und dafür, wie sie diese in dem Maße verwalten können, dass sie als Bilanzaktivposten betrachtet werden müssen. Dies wiederum setzt voraus, dass die CEOs weitaus mehr IT-Kenntnisse haben, als sie es je hatten.

Infolgedessen werden sich Unternehmen auf den CTO und den Chief Data Officer (CDO) stützen und enger mit ihnen zusammenarbeiten, um den Wert ihrer Technologie und Daten vollständig zu erfassen und zu verstehen. Dies gilt insbesondere für Bereiche wie Container und Kubernetes, um sicherzustellen, dass Unternehmen die Automatisierung, Mobilität und Agilität in vollem Umfang nutzen und Daten dynamisch im gesamten Unternehmen bewegen können.

Unternehmen müssen mit ernsten Konsequenzen rechnen, wenn sie ESG-Vorschriften nicht einhalten

Als Gesellschaft sind wir alle dafür verantwortlich, mehr zu tun, um weniger Energie zu verbrauchen und einen geringeren CO 2 -Fußabdruck zu hinterlassen, um den Planeten vor weiterem Schaden zu bewahren. Die kurzsichtige Sichtweise, wonach der Erfolg eines Unternehmens allein darauf beruht, wie viel Geld ein- und ausgeht, wird der Vergangenheit angehören. Im Jahr 2022 müssen Unternehmen nach ihrem Engagement für ESG (Environment, Social, Governance) bewertet werden.

Daher werden die Regierungen Unternehmen, die bestimmte ESG-Vorschriften nicht einhalten, Beschränkungen oder höhere Steuern auferlegen. ESG wird zu einem Bilanzposten, bei dem die Unternehmen angeben müssen, wie viel CO 2 sie produzieren und ob sie ihn ausreichend kompensieren. Daten werden dabei der Schlüssel sein. Wenn Unternehmen effizienter werden wollen, müssen sie ihre Daten auswerten, um Muster und Trends zu erkennen, die ihnen Aufschluss darüber geben, wo sie den größten Schaden anrichten, damit sie sich an die Arbeit machen können, dies zu beheben.

Ironischerweise beruht diese Fähigkeit zur Datennutzung jedoch häufig auf sehr ESG-unfreundlichen alten Rechenzentren und Dateninfrastrukturen, die zur Speicherung und Analyse der Daten verwendet werden. Verschiedenen Schätzungen zufolge sind Rechenzentren für zwei Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich, was in etwa der Luftfahrtindustrie entspricht. Viele Marken setzen bereits auf nachhaltige Rechenzentren und energieeffizientere Technologien wie Flash. Dieser Trend wird sich noch weiter beschleunigen. Scheinbar kleine Änderungen, wie beispielsweise das Ersetzen von Festplattenspeichern durch moderne Flash-Speicher, können große Auswirkungen auf die ESG-Verpflichtungen haben. Pure Storage hat zum Beispiel die Daten der letzten acht Jahre verfolgt und kann nachweisen, dass seine Kunden Energieeinsparungen in der Größenordnung von vier Milliarden kWh erzielen. Das Jahr 2022 wird der erste Nagel im Sarg für alle energieineffizienten Technologien sein.