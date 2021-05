5 Metropolen, 5 Ausstellungen, zahlreiche Innovationen – Wie man bei einer Reise nützliche Innovation entdeckt

In der Frankfurter Runde geht es um sicherheitsgerichtete Verkabelung und Nutzen der IEC 61914:2015 für die Elektroinstallation.

Wie das Büro 2.0 und der Übergang zu einem hybriden Arbeitsplatz in Zukunft aussieht, erfahren die Reisenden von den AV-Experten von Atlona.

Abgerundet wird der 300-minütige virtuelle Streifzug mit der Ankunft in dem nach dem Gründer benannten Jack E. Caveney Innovationscenter in Chicago. Dort erhält man Einblick in die Entwicklungen der IEEE, Lösungen für den Bereich erneuerbare Energien und Single Pair Ethernet.