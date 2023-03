Coinbase will mehr institutionelle Kontrolle im digitalen Markt

One River Digital Asset Management, ein Krypto-Vermögensverwalter, wird von Coinbase übernommen.

In einer Erklärung des Unternehmens heißt es: »Coinbase und ORDAM teilen ein Ethos, in dessen Mittelpunkt ein sorgfältiges Risikomanagement steht, eine Eigenschaft, die es beiden Unternehmen ermöglicht hat, die aktuellen Turbulenzen effektiv zu durchlaufen.

Der von Eric Peters 2013 gegründete Hedgefonds One River Asset Management hat eine Tochtergesellschaft namens One River Digital Asset Management. Peters wird die Rollen des CEO und des Chief Investment Officer des Unternehmens übernehmen, das nun als Coinbase Asset Management bekannt sein wird. Nach Angaben des Unternehmens wird es als eigenständiges Unternehmen und als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Coinbase fungieren.

Peters wird weiterhin One River Asset Management, ein eigenständiges Unternehmen, als CEO und Chief Investment Officer leiten.

Kapital aus institutioneller Quelle

Greg Tusar, Leiter der Abteilung für institutionelle Produkte bei Coinbase, erklärte gegenüber Bloomberg, dass das Ziel darin besteht, die Menge an institutionellem Kapital zu erhöhen, das in den Kryptowährungsmarkt eintritt. Auf der anderen Seite dieses Krypto-Winters hoffen wir, eine erstaunliche Vermögensverwaltungsgesellschaft zu schaffen. In dem Bloomberg-Interview lehnte Coinbase es ab, die Einzelheiten der Vereinbarung zu erörtern, erklärte aber, dass sie seit einem Jahr in Arbeit sind.

One River Digital erhielt in seiner Serie-A-Investitionsrunde Unterstützung von Coinbase und Goldman Sachs. Als im Jahr 2020 die Nachricht durchsickerte, dass das Start-up erwägt, mit Unterstützung des milliardenschweren Hedgefonds-Managers Alan Howard 1 Milliarde Dollar in Bitcoin zu investieren, wurde das Start-up bekannt.

Anfang des Jahres ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Coinbase ein, um eine Plattform aufzubauen, die es Vermögensverwaltern ermöglicht, ihre Kunden mit Kryptowährungen in Kontakt zu bringen.

Einen Tag, nachdem Coinbase und zahlreiche andere wichtige Branchenteilnehmer erklärt hatten, dass sie nicht mehr mit Silvergate, einem bekannten Bankpartner der Branche, zusammenarbeiten würden, wurde die Übernahme angekündigt.

Die Übernahme von One River Digital Asset Management ist Teil des Plans von Coinbase, sein institutionelles Angebot zu erweitern und mehr institutionelle Anleger für den Kryptomarkt zu gewinnen. Coinbase ist bereits eine beliebte Plattform für Privatanleger, möchte aber seit einiger Zeit auch institutionelle Anleger ansprechen. Es bleibt also nur noch ein Bitcoin Konto zu erstellen, um an dem neuen Trend teilnehmen zu können.

Ist Veränderung am Horizont zu sehen?

Durch die Übernahme von One River Digital Asset Management erhält Coinbase Zugang zum Know-how des Unternehmens bei der Verwaltung von Kryptoanlagen für institutionelle Anleger. Es wird erwartet, dass dieser Schritt Coinbase helfen wird, sein verwaltetes Vermögen zu vergrößern und sein Angebot um mehr Produkte für institutionelle Anleger zu erweitern.

Der Kauf kommt auch zu einer Zeit, in der der Kryptomarkt eine erhebliche Volatilität erlebt hat, wobei der Preis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in den letzten Wochen stark schwankte, jedoch seit Anfang des Jahres wieder einen Aufwärtstrend aufweist. Trotz der Volatilität ist Coinbase eine der beliebtesten Plattformen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen geblieben, mit über 56 Millionen Nutzern im Jahr 2021.

Vielleicht wird es Kryptowährungen auch für viele Anleger sicherer machen, indem es mehr institutionellen Einfluss auf die Kryptoszene ausübt, welche in den letzten Jahren genau jene auch brauchen könnte. Sollten amerikanische Institutionen wie die SEC sich auch mehr durchsetzen und Kryptowährungen oder NFTs als Anlage deklarieren, würde es dem Markt vielleicht auch die nützliche Sicherheit geben, sie auch als sichere Anlage in Betracht zu ziehen. Es bleibt nur abzuwarten, wie sich diese neuen Ereignisse auf die Zukunft auswirken.

Vermutet wird, dass die Entscheidung von Coinbase und anderen großen Branchenakteuren, nicht mehr mit Silvergate zusammenzuarbeiten, auf Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Bank zurückzuführen ist, das mit Krypto-Aktivitäten verbundene Risiko zu verwalten. Es wird erwartet, dass dieser Schritt erhebliche Auswirkungen auf die Kryptoindustrie haben wird, da Silvergate ein wichtiger Bankpartner für viele kryptobezogene Unternehmen war.