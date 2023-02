Desk7 setzt auf Wachstum: Hamburger IT-Systemhaus übernimmt Mehrheit am Systemhaus bbtronic

Bereits Anfang Januar hat die Desk7 GmbH 70 Prozent der bbtronic GmbH aus Mittelfranken übernommen. Das 2018 in Hamburg durch die ByteClub-Gruppe gegründete IT-Systemhaus Desk7 hat seine Wurzeln im Handel und in der Integration von Apple-Produkten. Es betreut neben namhaften Großkunden im Wesentlichen den Mittelstand und schnell wachsende Start-ups. Durch den Kauf agiert Desk7 jetzt flächendeckend in Deutschland, erweitert seine Microsoft-Kompetenzen und vergrößert den Kundenkreis beider Unternehmen.

Anzeige

»Mit unserer Beteiligung an der bbtronic GmbH sind wir ideal aufgestellt für die Anforderungen der meisten Unternehmen. Die Grenzen zwischen Apple- und Windows-Welt sind mittlerweile fließend, genau wie die zwischen festem Büro und Remote-Work«, sagt Daniel Rayer, Geschäftsführer von Desk7. »Getreu unserem Motto ›keep IT simple‹ helfen wir Unternehmen dabei, flexible Arbeitsplätze zu schaffen und alle Systeme optimal in ihren Workflow zu integrieren – so einfach wie möglich und zugleich mit höchster Sicherheit. Wir freuen uns daher sehr, dass wir künftig auf die Kompetenzen von Ben Bachl-Tanaka und seinem Team setzen können.«

Desk7 ist bislang in Hamburg und Berlin vertreten, hat im Jahr 2022 über 300 Kunden betreut und einen Jahresumsatz von knapp 14 Mio. Euro erzielt. Das Leistungsspektrum reicht dabei vom Handel mit Hardware über die Bereitstellung von IT-Services bis hin zu Hardware-Reparatur und Lifecycle-Prozessen. Der Fokus liegt dabei auf Lösungen im Bereich Apple und Microsoft Workplace, Cloud Collaboration sowie Netzwerk und IT-Sicherheit. Da das Team von Desk7 Kunden-Geräte per Zero Touch Deployment bereitstellt, kann es Remote-Arbeitsplätze genauso sicher einrichten und betreuen wie in stationären Büro-Situationen.

Die bbtronic hat ihren Sitz in Fürth und ist bislang vor allem in der Metropolregion Nürnberg aktiv. Sie hat sich auf Hybrid-Cloud spezialisiert und verfügt über langjährige Microsoft-Expertise.

Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Ben Bachl-Tanaka wird Daniel Rayer das Unternehmen künftig als Teil der DESK7-Gruppe leiten. Microsoft-Experte Ben Bachl-Tanaka bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit und ist auch als Referent und Trainer aktiv. Alle Mitarbeitenden werden übernommen und weitere Kollegen für die Bereiche Vertrieb und Technik werden bereits gesucht.

Von der Symbiose sollen die Kunden beider Unternehmen profitieren – sowohl im Norden als auch im Süden. »Wir freuen uns sehr, dass wir in der Desk7 einen kompetenten Partner gefunden haben, mit dem wir unseren Kunden zusätzliche flexible IT-Services anbieten können«, sagt Ben Bachl-Tanaka. »Die Kultur unserer Unternehmen passt hervorragend zusammen. Beide Seiten bringen viel Erfahrung mit, sind dennoch innovativ und dynamisch wie Start-ups.«