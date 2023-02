Die beste Videobearbeitungssoftware für unerfahrene Videofilmer

Möchten Sie sich ernsthaft mit Videobearbeitung beschäftigen? Oder wollen Sie einfach Ihre sozialen Medien effektiver und interessanter gestalten? Vielleicht macht es Ihnen einfach Spaß, Videos von Ihrem Leben zu machen, aber das Material stapelt sich und es wäre toll, endlich mal ein cooles Video zu machen, das Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen können? Dazu benötigen Sie einen guten Video-Editor, von denen es heute eine ganze Reihe auf dem Markt gibt. Um sich für ein bestimmtes Programm zu entscheiden, sollten Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen kennen, die sowohl von Amateuren als auch von Profis genutzt werden.

Bewegungsverfolgung

Das Tool, Bewegungsverfolgung, in den Videos verfolgt die Flugbahn des Objekts und fixiert das Bild, den Text, das Emoji oder den Sticker darauf. In den Nachrichten haben wir zum Beispiel oft gesehen, dass das Gesicht einer Person verschwommen ist und die »Maske« sich mit der Figur bewegt. Genau dieser Effekt wurde mit Hilfe der Bewegungsverfolgung erreicht.

Die Verfolgung der Bewegung eines Objekts ist eine Funktion für fortgeschrittene Benutzer und wird von professionellen Programmen wie Adobe After Effects verwendet. Was sollten also Anfänger tun, die noch nicht in der Lage sind, mit »komplexen« Softwaren zu arbeiten? Es gibt verschiedene Video-Editoren, die Anfängern helfen können. Bei Filmora Wondershare oder Movavi Video Editor zum Beispiel kann das Tool zur Bewegungsverfolgung mit wenigen Klicks angewendet werden.

Green Screen

»Green Screen« oder »Chromakey« ist ein spezieller Begriff, der sich auf eine besondere Technik für den Videoschnitt bezieht. Wie der Name schon sagt, wird ein grüner Bildschirm verwendet (manchmal werden auch andere Farben verwendet), der bei den Dreharbeiten im Hintergrund platziert wird. Mit Ihrer Videobearbeitungssoftware kann der grüne Bildschirm bei der Bearbeitung des Videos durch die Farbe Ihrer Wahl ersetzt werden.

Geteilter Bildschirm

Split Screen ist ein Splitscreen-Effekt, der häufig in der Film- und Videobearbeitung verwendet wird. Bei dieser Technik werden Objekte, die nicht gleichzeitig aufgenommen werden können, in der gleichen Szene kombiniert. Jeder Teil wird separat gedreht und in der Nachbearbeitung auf dem Bildschirm kombiniert.

Der geteilte Bildschirm wird auch heute noch aktiv genutzt. Ihr Anwendungsbereich geht längst über die Kinematographie hinaus, und die Montagetechnik ist in der Welt der Videoblogs fest verankert. Moderne Blogger, Redakteure und Menschen, die hobbymäßig Videos drehen, verwenden in ihren Werken verschiedene Varianten der Split-Screen-Technik.

Bei der Bearbeitung fügt der Autor Teile verschiedener Videodateien in das Bild ein und fügt sie zu einem mosaikartigen Mosaik zusammen. Dabei kann er die Ebenen nebeneinander platzieren oder einen Leerraum zwischen ihnen lassen. Diese Methode eignet sich hervorragend für Reisevlogs, Grußvideos sowie Lehr- und Spielvideos. Eine andere Art von Split-Screen-Effekt ist das »nahtlose« Zusammenfügen von Fragmenten. Hier besteht die Hauptaufgabe des Editors darin, die Grenzen der verschiedenen Clips zu maskieren und ihre Parameter innerhalb des Bildschirms so anzupassen, dass der Unterschied nicht auffällt. Meistens wird diese Methode verwendet, um einen Doppeleffekt im Bild zu erzeugen.

Farbanpassung

Viele Projekte umfassen mehrere Videos, die unterschiedliche Farbtöne haben können. Um alle Videos zu vereinheitlichen, können Sie diese Funktion nutzen. Sie müssen nur die Farbeinstellungen des Videoclips auswählen und für die anderen Videoclips im Video verwenden.

Videoeffekte

Ein großer Vorteil des Videoeditors ist auch die große Bibliothek mit verschiedenen Videoeffekten.

Wondershare Filmora ist einfach zu bedienen – da das Programm ein übersichtliches, benutzerfreundliches Layout hat. Aber es bietet bereits ausgefeilte 3D-Effekte, stilvolle Übergänge und Vorlagen für schnelle und stilvolle Videoclips. Mit dieser Software lernen die Benutzer, wie sie mit dem Chromakey und dem Audio-Editor arbeiten, Motion-Tracking und Bild-in-Bild-Effekte ausprobieren. Wenn Sie Musikvideos drehen, sollten Sie Rhythm Sync ausprobieren – dieser Modus beschleunigt die Szenen an Schlüsselstellen, sodass sich die Objekte im Takt des Songs zu bewegen beginnen.

Filmora konzentriert sich auf Design und Benutzerfreundlichkeit. Die Sammlung enthält 10 Milliarden Stock Footage und Schnappschüsse, die in Projekten verwendet werden können. Der Zugriff auf die Bibliothek ist kostenpflichtig, aber Sie können die Software auch einen Monat lang kostenlos testen. Alle Funktionen, die wir bereits erwähnt haben, sind dann auch vorhanden.

Eine weitere Option für die Videobearbeitung, mit allen oben genannten Funktionen, ist Movavi. Movavi ist ein Video-Editor, den auch unerfahrene Benutzer, die noch nie ein Video bearbeitet haben, beherrschen können. Es verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche, viele Werkzeuge und Effekte sowie eine Vielzahl von Online-Tutorials.

Die Kosten für das Programm sind deutlich niedriger als die von Vegas oder Premiere Pro, und Movavi deckt den Großteil der mit der Bearbeitung verbundenen Anforderungen ab. Jetzt hat das Unternehmen den Support für den Basic Video Editor eingestellt und sich ganz auf die Verbesserung der fortgeschrittenen Version – Movavi Video Editor Plus – konzentriert, was für die meisten Nutzer ein großer Nachteil sein kann.

Die letzte Option, die wir in Betracht ziehen, ist der integrierte Windows Video Editor. Auch wenn seine Funktionalität eher begrenzt ist, kann es für den unerfahrenen Benutzer ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Es ist kostenlos, für Windows-Benutzer bereits installiert und aufgrund der eingeschränkten Funktionalität viel schneller zu bewältigen. Aber wenn Sie wirklich in die Videobearbeitung einsteigen wollen, sollten Sie nur dieses Programm verwenden.

Fazit

Was ist das beste Videobearbeitungsprogramm für Anfänger? Wenn Sie auf der Suche nach einer funktionellen und benutzerfreundlichen Software mit einer kostenlosen Version sind, sollten Sie Wondershare Filmora ausprobieren. Die Software verfügt über alle grundlegenden Werkzeuge und professionellen Tricks wie die Arbeit mit Chromakey.

Wer weiter gehen, die Plug-ins verstehen und die schrittweise Bearbeitung von 3D-Filmen erlernen möchte, sollte sich die kostenpflichtige Version ansehen. Sie können mit einfachen Bearbeitungen beginnen und sich mit zunehmender Erfahrung komplexeren Dingen zuwenden. Wenn Sie unerfahren sind und ein einfaches Programm benötigen, sollten Sie den in Windows integrierten Video-Editor verwenden, zumindest für die erste Zeit.