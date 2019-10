DIGITAL FUTUREcongress und dikomm am 05.11.2019 in der Messe Essen

Größte Kongressmessen für Mittelstand und Verwaltung in NRW

Für die beiden Parallelveranstaltungen DIGITAL FUTUREcongress und dikomm am 5. November in der Messe Essen sind mehr als 220 Aussteller gemeldet. Erwartet werden mehr als 3.000 Teilnehmer. Für Entscheider im Mittelstand werden auf 5 parallelen Bühnen Top-Themen Themen wie Online Marketing, Prozessoptimierung, neue Geschäftsmodelle, New Work, Cyber Security, Datensicherheit und eine Start-Up-Bühne geboten. Für Bürgermeister und Entscheider der Verwaltung bietet die dikomm Themen wie Online-Zugangsgesetz, digitaler Schutz für unsere Bürgermeister und die Ergebnisse der digitalen Modellregionen in NRW uvm. Über die Grenzen bekannte Keynotes, Workshops und Dialogforen bereichern zusätzlich die Veranstaltung.

Bild: © AMC MEDIA NETWORK