DynatraceGo! – der virtuelle Showcase für die Multi-Cloud-Community – 8. bis 9. Oktober 2020

Auch wenn sich in den letzten Monaten unsere Arbeitswelt deutlich verändert hat: Der Bedarf an digitaler Transformation und Insights zum richtigen Einsatz von Technologie ist in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen – genau wie der Bedarf an mehr Information und Inspiration.

Da 2020 kein Jahr der klassischen Events ist, hat Dynatrace das Event DynatraceGo! zum virtuellen globalen Showcase gemacht: Namhafte Experten geben in individuell zusammenstellbaren Sessions Einblicke, wie Unternehmen mit KI, Multi-Cloud-Umgebungen und Cloud-Anwendungen erfolgreich sein können.

Vom 8. bis 9. Oktober bietet DynatraceGo! ein internationales Programm. Auf der Agenda steht ein abwechslungsreicher Mix aus Erfahrungsberichten erfolgreicher Kunden, Fachvorträgen, Produktpräsentationen und Best Practices rund um Dynatrace. Zu den deutschen Sprechern zählen etwa Tahir Ghulam von der Generali Deutschland AG und Götz Diener von der Fiducia & GAD IT AG.

Keynote-Speaker des globalen Events ist Steve Wozniak, der als Mitgründer von Apple maßgeblich an der Entwicklung des PCs beteiligt war. Einen regionalen Schwerpunkt setzt Thomas Meyer, General Manager and Group Vice President, IDC Europe und Leiter der Research Division in Europa.

Der zweite Tag geht dann in die Tiefe: Experten von Dynatrace tauchen ein in die Themen Automatisierung, DevOps, AIOps, Business Analytics, Digital Transformation, Observability und viele mehr.

»Der Bedarf an Information und Inspiration ist dieses Jahr nur noch größer. Wir sind stolz, die weltweite IT-Community in unserem virtuellen Event zusammenzubringen – und gleichzeitig allen Regionen den Raum zu geben, konkrete Best Practices und Herausforderungen in ihren Ländern zu beleuchten«, sagt Michael Rudrich, VP Central Europe bei Dynatrace. »Wir hoffen, auch Sie dort begrüßen zu dürfen.«

Erfahren Sie mehr zur DynatraceGo! und melden Sie sich noch heute kostenfrei an.

