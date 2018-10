Einbrecher kommen vor allem tagsüber

Im Dezember schlagen Einbrecher besonders oft zu. Wie die Infografik zeigt, scheuen die Kriminellen dabei keineswegs das Tageslicht: Von 8 bis 18 Uhr finden 61,5 Prozent aller Einbrüche statt. Abends, nachts und früh am Morgen wird nur 38,4 Prozent der Fälle eingebrochen. Also zu Zeiten, an denen die meisten Menschen zu Hause sind. Der Gesamtverband der Versicherer in Deutschland rät zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um das Einbruchsrisiko zu minimieren: Türen immer abschließen; einfaches Zuziehen reicht nicht. Schlüssel nie in Außenverstecken deponieren. In geprüfte und zertifizierte Sicherungstechnik investieren, wie spezielle Schlösser für Fenster und Türen. Außenbereiche bei Dunkelheit beleuchten (z. B. mit Bewegungsmeldern). Anwesenheit signalisieren: Rollläden tagsüber hochziehen und nachts schließen. Geprüfte und zertifizierte Alarmanlagen bieten zusätzliche Sicherheit. Matthias Janson

So schützen Sie sich vor Einbrechern