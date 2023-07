Erleben Sie die Zukunft des (Cloud) Identity & Access Managements beim cidaas connect – Live Summit 2023!

Trends und Technologien aus erster Hand für die Bereiche IAM & CIAM erleben Sie am 20. & 21. September beim cidaas connect – Live Summit 2023 im Europa-Park.

Unter dem Motto: MEET. LEARN. CONNECT. können Sie sich auf 2 besondere Veranstaltungstage mit wertvollen Case Studies, Best Practices, Trends und Technologien aus erster Hand freuen. Ergreifen Sie die Möglichkeit spannende Persönlichkeiten der (C)IAM-Branche kennenzulernen und sich mit Ihnen persönlich auszutauschen. Unsere Agenda ist vollgepackt mit exklusiven Vorträgen & Panel-Talks – anhand von Case Studies demonstrieren Kunden und Partner Best Practices und tauschen Erfahrungen aus aktuellen Projekten aus. (C)IAM-Experten aus der Branche berichten von erfolgreich durchgeführten Integrationen und wie sie die Digitalisierung in Ihren Unternehmen vorantreiben konnten. Neben Single Sign-On werden auf der cidaas connect 2023 außerdem viele Features wie passwortlose Authentifizierung, digitale Identitätsprüfung, und viele weitere, die das Kundenerlebnis abrunden, live und im Detail erkundet und diskutiert.

Anzeige

In unserem Ausstellerbereich können Sie unsere Integrationsexperten sowie Technologiepartner mit ergänzenden Tools & Produkten für perfekte Synergien kennenlernen und sich mit Ihnen austauschen. Freuen Sie sich außerdem auf viele teilnehmende Kundenunternehmen, aus allen Branchen, die von Ihren Erfahrungen und Erfolgen berichten.

Damit Networking & Spaß nicht zu kurz kommen, bieten wir den Teilnehmern einen erlebnisreichen Western-Abend am Abend des ersten Tages sowie einen spannenden Parkbesuch am zweiten Tag.

Nehmen auch Sie den »Next step«, führen Sie Ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft der Digitalisierung und sichern Sie sich jetzt noch Ihr Early Bird Ticket bis zum 14.07.23. Mit dem Gutscheincode CIDAAS1014323 erhalten Sie nochmal zusätzlich 20% Rabatt auf Ihr Ticket.