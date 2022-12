Gehalt: Schweiz führt OECD-Gehaltsranking an

https://de.statista.com/infografik/29003/durchschnittliches-brutto–netto-jahresgehalt-in-ausgewaehlten-oecd-laendern/

Im Jahr 2021 hat ein kinderloser Single in der Schweiz bei einem Bruttoverdienst von etwa 87.500 Euro rund 72.000 Euro netto verdient. Das zeigen von der OECD erhobene Daten zur derzeitigen Arbeitsmarktsituation in den Mitgliedsländern, die durch Statista von der jeweiligen Landeswährung in Euro umgerechnet wurden. Wie die Grafik zeigt, geht die Brutto-Netto-Schere in Belgien, Deutschland und Dänemark besonders weit auseinander.

In Belgien erhalten Vollzeitangestellte im Schnitt nur 60 Prozent ihres Bruttogehalts ausgezahlt, in Deutschland sind es 62 Prozent und in Dänemark rund 65 Prozent. Entsprechend lässt sich auch die Stellung der Schweiz in diesem Ranking erklären: Hier betrugen die Abgaben laut OECD durchschnittlich nur etwa 18 Prozent des Brutto-Gehalts.

Die Besteuerung des Einkommens ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage für den Staatshaushalt, aber auch hier herrschen zwischen den Ländern deutliche Unterschiede. Daten der OECD zufolge hat die Einkommenssteuer in Dänemark, den Vereinigten Staaten und Island beispielsweise Anteile von circa 52, respektive 42 und 41 Prozent des Gesamtsteueraufkommens. Ersteres Land ist auch maßgeblich von dieser Steuerart abhängig, beträgt der Anteil der Einkommenssteuer am Bruttoinlandsprodukt doch knapp 25 Prozent. Florian Zandt