Die liop® License Optimisation Days 2024 präsentieren sich vom 12. bis zum 14. Juni 2024 in Berlin als zentrales Ereignis für Fachleute aus den Bereichen Software Asset Management (SAM) und IT Asset Management (ITAM).

Auf den liop® Days 2024 treffen sich Branchenexperten, führende Unternehmen und Fachleute, um Wissen auszutauschen, Innovationen zu feiern und effektive Netzwerke zu knüpfen. Es ist mehr als eine Konferenz – es ist ein Inkubator für zukunftsweisende Ideen und ein Katalysator für nachhaltige Veränderungen in der Lizenzverwaltung. Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen einige der bekanntesten Namen der Branche, wie adidas AG und METRO AG, die ihre Erfahrungen und Einblicke teilen werden.

Das Programm der liop® Days ist breit gefächert und umfasst sowohl tiefgründige Vorträge als auch dynamische Workshops. Zu den Höhepunkten gehört ein Interview mit Torsten Groll, dem Autor des Standardwerks »1×1 des Lizenzmanagements«, und eine Präsentation zum Thema »SAM bei adidas: Vom Excelfile zum Assetmanagement«.

Die liop® Days bieten eine einzigartige Plattform, auf der sich Teilnehmende in einem anbieterfreien Umfeld frei austauschen können. Dies fördert nicht nur die Diskussion von Best Practices und aktuellen Herausforderungen, sondern auch die Entwicklung von praktischen Lösungen für die Branche.

Neben der Wissensvermittlung liegt ein besonderer Fokus auf Interaktivität und Kreativität. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind eingeladen, aktiv zu partizipieren, »outside the box« zu denken und neue Perspektiven zu entwickeln, die sie in ihrem beruflichen Alltag anwenden können.

Die liop® Days 2024 sind nicht nur eine Gelegenheit zum Lernen und Austausch, sondern auch ein Ort, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. Ob in Kaffeepausen, bei Workshops oder beim After-Work Dinner – jede Interaktion bietet die Chance, wertvolle Geschäftsbeziehungen zu etablieren oder zu erweitern.

Dieses Event setzt neue Maßstäbe für die Zukunft der Lizenzoptimierung und bietet allen Teilnehmenden eine Plattform, um aktiv an der Gestaltung dieser Zukunft mitzuwirken. Es ist eine Investition in die eigene berufliche Entwicklung und eine einzigartige Chance, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die an der Spitze der Veränderung steht.

Weitere Informationen zum Programm und den Referenten erhalten Sie hier: https://days.liop.com.

Das detaillierte Kongress-Programm finden Sie hier zum Download: https://days.liop.com/agenda.

Illustration: © liop days