Am Hannover Messe-Stand der Logicalis GmbH durften wir mit Thomas Hainzel von Nokia dieses Videogespräch führen. Konkret ging es dabei um das Thema private 5G-Netze. So wollten wir wissen, wo diese drahtlose Highspeed-Kommunikation schon zum Einsatz kommt und was in diesem Kontext der Beitrag von Nokia ist. Und wie Logicalis dabei ins Spiel kommt, hat er uns auch verraten.