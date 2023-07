Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer mit Rudolf-Diesel-Medaille ausgezeichnet

Ehrung für »Erfolgreichste Innovationsleistung« als Vordenker moderner Architekturen für Informationssystem.

Am 13. Juli 2023 wurde in Augsburg die Rudolf-Diesel-Medaille, der älteste und renommierteste Innovationspreis, für die »erfolgreichste Innovationsleistung« an Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer verliehen. Er wurde als Vordenker und unternehmerischer Umsetzer moderner Architekturen für Informationssysteme ausgezeichnet.

Die Rudolf-Diesel-Medaille wird seit 1953 im Gedenken an den Innovator Rudolf Diesel, Erfinder des Diesel Motors, verliehen. Mit der Rudolf-Diesel-Medaille werden Personen für besondere Leistungen auf dem Gebiet des Erfindungswesens und der Innovationskultur geehrt.

Berühmte Preisträger sind unter anderem Wernher von Braun als Raketenpionier, Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach als Pioniere des Automobilbaus, Conrad Zuse als Erfinder des Computers, die Gründer der SAP AG sowie mehrere Nobelpreisträger.

In der Begründung zur Verleihung der Medaille heißt es unter anderem: »Das von August-Wilhelm Scheer um das Jahr 1990 entwickelte ARIS-Konzept ist ein Rahmen für die Optimierung von Geschäftsprozessen. Das von seinem Unternehmen IDS Scheer AG entwickelte Softwareprodukt ARIS Toolset zur Modellierung und Optimierung von Geschäftsprozessen wurde zu einem der wenigen international erfolgreichen Softwareprodukte aus Deutschland. Das ARIS Konzept lieferte gleichzeitig eine theoretische Grundlage für den Erfolg der prozessorientierten Unternehmenssoftware, die in den letzten 30 Jahren die Informationsverarbeitung in Unternehmen geprägt hat.«

Als Vordenker moderner Architekturen für Informationssysteme gründete Prof. Scheer nach dem Verkauf der IDS Scheer AG unter dem Dach der Scheer Holding weitere erfolgreiche Unternehmen wie das Prozess-Beratungshaus Scheer GmbH, die imc AG als führendes Softwareunternehmen für Lerntechnologien und das Softwareunternehmen Scheer PAS Deutschland GmbH für eine Softwarearchitektur des »Composable Enterprise«. Alle Unternehmen sind international ausgerichtet. Als Treiber für Innovation durch anwendungsnahe Forschung gründete Scheer das gemeinnützige »August-Wilhelm Scheer Institut für digitale Produkte und Prozesse«.

»Mit der Rudolf-Diesel-Medaille wird mir eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie würdigt meinen Weg als Wissenschaftler und Unternehmer. Mein Antrieb war immer, Ideen meiner Forschung erfolgreich in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Dies treibt mich auch heute noch«.

Das neueste Buch von Prof. Scheer mit dem Titel »Composable Enterprise« entwirft die Architektur für das digitalisierte Unternehmen der Zukunft.

