KI unter Kennzeichnungspflicht: Warum Transparenz ab August 2026 zur CIO-Aufgabe wird

Mit dem EU AI Act wird aus freiwilliger Transparenz eine verbindliche Pflicht: Wer KI-generierte Texte, Bilder, Audios oder Videos nutzt und veröffentlicht, muss künftig sichtbar und technisch nachvollziehbar machen, wo künstliche Intelligenz im Spiel ist. Für CIOs entsteht damit ein neues Handlungsfeld zwischen Compliance, Reputationsschutz und digitaler Vertrauensbildung.

Executive Summary für CIOs

Kennzeichnungspflicht für KI‑Inhalte wird verbindlich

Ab August müssen KI‑generierte Inhalte klar erkennbar markiert werden. Ziel ist der Schutz vor Deepfakes und manipulativen Medien. Unternehmen müssen ihre Kommunikations‑, Marketing‑ und Produktprozesse darauf ausrichten.

Sichtbare und technische Kennzeichnung wird Pflicht

Neben einem gut sichtbaren Hinweis (»Dieser Inhalt wurde mit KI erstellt«) müssen Anbieter sicherstellen, dass KI‑Modelle Metadaten oder Wasserzeichen erzeugen. CIOs müssen prüfen, ob eingesetzte Modelle diese Anforderungen erfüllen.

Compliance‑Risiken steigen – besonders für öffentliche Kommunikation

Fehlende Kennzeichnung kann zu regulatorischen Verstößen führen. Besonders betroffen sind Bereiche wie PR, HR‑Kommunikation, Kundenservice, Social Media, Produktinformationen und interne Wissensportale.

Unternehmen benötigen Governance‑Strukturen für KI‑Inhalte

CIOs sollten zentrale Richtlinien, Freigabeprozesse und technische Kontrollmechanismen etablieren. Dazu gehören KI‑Register, Audit‑Trails, Modellinventare und automatisierte Kennzeichnungs‑Workflows.

Kennzeichnung allein reicht nicht – Medienkompetenz wird strategisch

Studien zeigen, dass Nutzer KI‑Labels oft ignorieren. Unternehmen müssen Mitarbeitende und Führungskräfte für Deepfake‑Risiken sensibilisieren und interne Schulungen etablieren.

Mit dem EU‑AI‑Act tritt 2026 eine verpflichtende Kennzeichnung für KI‑generierte Inhalte in Kraft. Ziel ist es, Deepfakes und irreführende KI‑Inhalte besser erkennbar zu machen und damit Risiken für politische Prozesse, Medien, Unternehmen und Verbraucher zu reduzieren. Die Pflicht betrifft sowohl Anbieter von KI‑Systemen als auch Betreiber, also alle, die KI‑Inhalte öffentlich verbreiten – von Medienhäusern über Unternehmen bis hin zu Privatpersonen.

Die Kennzeichnung soll zweistufig erfolgen:

Technische Kennzeichnung durch Anbieter – Metadaten, Wasserzeichen, kryptografische Marker, digitale Fingerabdrücke. Sichtbare Kennzeichnung durch Betreiber – Hinweise wie »Dieser Inhalt wurde mit KI erstellt«.

Die EU setzt dabei auf staatliche Kontrolle, was angesichts der Menge an Inhalten und der technischen Komplexität herausfordernd bleibt. Studien zeigen zudem, dass Kennzeichnungen allein nicht ausreichen, um Manipulationen oder Fehlinterpretationen zu verhindern. Medienkompetenz und interne Governance bleiben daher essenziell.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Die Kennzeichnungspflicht betrifft nahezu alle Organisationen, die KI in der Kommunikation, im Marketing, in der Produktentwicklung oder im Kundenservice einsetzen. Unternehmen sollten frühzeitig Strukturen schaffen, um Compliance, Transparenz und Vertrauen sicherzustellen.

KI‑Governance und Verantwortlichkeiten definieren

Einrichtung eines internen KI‑Beauftragten oder eines KI‑Steuerungsgremiums.

Klare Prozesse für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung von KI‑Inhalten.

Dokumentation aller KI‑Systeme, die im Unternehmen genutzt werden.

Kennzeichnungsprozesse standardisieren

Einheitliche Formulierungen für sichtbare KI‑Labels festlegen.

Automatisierte Workflows implementieren, die Kennzeichnungen beim Export oder Upload erzwingen.

Sicherstellen, dass Metadaten nicht verloren gehen (z. B. durch Bildbearbeitung oder Social‑Media‑Kompression).

Risikoanalyse für Deepfakes und Manipulationen

Bewertung, welche Unternehmensbereiche besonders anfällig sind (z. B. CEO‑Kommunikation, Finanzinformationen, medizinische Inhalte).

Aufbau eines Monitorings für externe Deepfakes, die das Unternehmen betreffen könnten.

Schulung von PR‑ und Krisenteams für schnelle Reaktionen.

Technische Lösungen evaluieren

Tools für Wasserzeichen, digitale Fingerabdrücke oder KI‑Erkennung prüfen.

Sicherstellen, dass genutzte KI‑Modelle die EU‑Anforderungen erfüllen (z. B. Metadaten‑Erzeugung).

Integration in bestehende CMS‑ und Social‑Media‑Workflows.

Medienkompetenz im Unternehmen stärken

Schulungen für Mitarbeitende zu KI‑Risiken, Deepfakes und Kennzeichnungspflichten.

Leitfäden für die sichere Nutzung von KI‑Tools bereitstellen.

Sensibilisierung für die Grenzen von Kennzeichnungen: Ein KI‑Label verhindert keine Fehlinterpretation.

Transparenz gegenüber Kunden und Partnern

Offene Kommunikation darüber, wo KI eingesetzt wird.

Kennzeichnung auch außerhalb der Pflicht, wenn es Vertrauen stärkt (z. B. im Kundenservice).

Aufbau eines »KI‑Transparenz‑Registers« für externe Stakeholder.

Frühzeitige Vorbereitung auf Audits

Sammlung aller Nachweise über KI‑Einsatz, Trainingsdaten, Modellversionen und Kennzeichnungsprozesse.

Vorbereitung auf mögliche staatliche Prüfungen ab 2026.

Zusammenarbeit mit Rechtsabteilungen und Datenschutzbeauftragten.

Fazit

Die EU‑Kennzeichnungspflicht ist ein wichtiger Baustein für mehr Transparenz im Umgang mit KI‑Inhalten. Für Unternehmen bedeutet sie nicht nur regulatorische Anforderungen, sondern auch die Chance, Vertrauen aufzubauen und Risiken zu minimieren. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz: technische Kennzeichnung, organisatorische Governance, Medienkompetenz und klare Kommunikation.

Albert Absmeier & KI

FAQ zur EU‑Kennzeichnungspflicht für KI‑Inhalte

Wer ist von der Kennzeichnungspflicht betroffen?

Alle, die KI‑generierte Inhalte öffentlich verbreiten – Unternehmen, Medien, Organisationen und Privatpersonen.

Welche Inhalte müssen gekennzeichnet werden?

Texte, Bilder, Audio‑ und Videoinhalte, die vollständig oder teilweise durch KI erzeugt wurden. Besonders relevant: Deepfakes im politischen Kontext.

Wie muss die Kennzeichnung erfolgen?

Sichtbar für Nutzer (z. B. Hinweistext) und technisch über Metadaten oder Wasserzeichen, sofern das KI‑System dies unterstützt.

Wer kontrolliert die Einhaltung?

In der EU übernehmen staatliche Stellen die Kontrolle – eine komplexe Aufgabe angesichts der Menge an KI‑Inhalten.

Reicht ein KI‑Label aus, um Manipulationen zu verhindern?

Nein. Studien zeigen, dass Kennzeichnungen allein die Wirkung eines Textes kaum verändern. Medienkompetenz und interne Prüfprozesse bleiben entscheidend.