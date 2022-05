So haben neue Technologien den Aktienhandel verändert

Der Aktienhandel ist keine 200 Jahre alt

Aktien und der Börsenhandel sind mittlerweile für fast jeden der mit Finanzen oder Geld zu tun hat ein Begriff. Börsen und vor allem der Aktienhandel sind allerding noch gar nicht so alt. Mit dem Beginn der Industriellen Revolution in der Mitte des 18. Jahrhunderts hatten Großunternehmer die Möglichkeit Adelige und Großgrundbesitzern Anteile am Unternehmen in Form von Aktien abzutreten. Dabei waren Aktien natürlich nur der reichen Oberschicht vorbehalten. Der normale Arbeiter oder Bürger hatte in der Regel weder die Möglichkeit noch die finanziellen Rücklagen, um an der Börse tätig zu werden.

Wenig Neues bis zur Jahrtausendwende

Die Art wie die Börsengeschäfte abgeschlossen wurden hat sich dabei kaum verändert. Zwar konnten immer mehr Ottonormalbürger nun mit Hilfe der Banken an der Börse aktiv werden und Aktienanteile erwerben aber selbst an der Börse handeln konnten Anleger nur mittelbar. Die Banken etablierten sich als Mittelsmann und hatten die Beraterfunktion. Das hatte natürlich den Vorteil das auch Personen mit wenig Erfahrung an der Börse aktiv werden konnten – vorausgesetzt sie hatten die finanziellen Mittel.

Das Internet bringt den Wandel

Mit der Entwicklung des World-Wide-Webs und der Verbreitung der Home-Computer wurde erste Plattformen etabliert, die ohne Banken den Nutzern die Möglichkeit boten, direkt in den Aktienhandel einzusteigen. Dies erforderte eine Vielzahl an neuen Technologien, die den Handel möglichst zeitnah und sicher abwickelten. Etwas das auch heute noch eine der Top-Prioritäten bei Brokern und Online-Trading-Plattformen ist. So hat z.B. Easymarkets aktuell eine Pressemitteilung herausgegeben, in der das Unternehmen die Einführung des MetaTrader 5 bekannt gegeben hat. Dieses neue Trading-Instrument soll den Handel für Nutzer noch einfacher und sicherer zu machen. Damit präsentiert sich Easymarket als einer der Vorreiter im Bereich der Anwendung neuer Technologien. Wobei der MetaTrader5 hauptsächlich dazu dient den Ablauf beim Trading zu vereinfachen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit beim Handel zu bieten.

Generell bringen die neu eingeführten Technologien den Anwendern erhebliche Vorteile zu früher. Sie machen den Zwischenschritt über die Banken unnötig, bieten z.B. Einführungskurse für Anfänger und ermöglichen neuen Anlegern solche Vorgänge beim Aktienhandel für sich zu nutzen, die ihnen sonst vielleicht gar nicht bekannt sind, wie zum Beispiel die Stopp-Loss-Funktion.

Mehr Möglichkeiten im Finanzhandel durch neue Technologien

Durch die Einführung neuer Technologien haben sich im Bereich des Finanzhandels viele neue Möglichkeiten ergeben. Eine dieser neuen Möglichkeiten ist z.B. der ETF-Handel als börsengehandelte Investmentfonds. Zudem haben sich die Bandbreite der Börsenplätze – und somit der handelbaren Aktien – deutlich vergrößert. Jetzt ist es Anlegern möglich zum Beispiel an der chinesischen oder der südafrikanischen Börse Aktien zu handeln. Auch das war vor der Jahrtausendwende nicht möglich. Ebenfalls können jetzt auch kleinere Aktienunternehmen leichter mögliche Investoren finden und somit ihr Geschäft auf solide Füße stellen.

Nicht nur der Aktienhandel wurde revolutioniert

Die Vorteile die neue Technologien dem Aktienhandel bieten gelten dabei allerdings auch dem gesamten Börsenhandel. Seit der Einführung moderner Technologien wurde der gesamte Finanzhandel grundlegenden Änderungen unterworfen. Jetzt können Devisen gehandelt werden und sogar neue digitale Währungen entstanden und können gehandelt werden.

Neue Technologien werden auch in Zukunft den Finanz- und vor allem den Aktienhandel erhebliche neue Möglichkeiten bieten. Für Broker und Plattform-Betreiber steht dabei aber nach wie vor ein Höchstmaß an Sicherheit und eine möglichst schnelle Abwicklung an oberster Stelle. Vor der Jahrtausendwende war diese für die Banken vielfach eher weniger relevant da Aktiengeschäfte durchaus einige Tage in Anspruch nehmen konnten.