TechTalk: Darum werden HPC- und KI-Systeme zunehmend mit Warmwasser gekühlt

Auf der ISC High Performance 2025 durften wir mit Ian Lloyd von Supermicro über das Thema Flüssigkeitskühlung sprechen. In diesem Kontext interessierte uns vor allem, warum diese Form der Wärmeableitung eine zunehmend wichtige Rolle spielt und was Supermicro dazu in petto hat. Herausgekommen ist dieses 2-minütige Video, das zeigt, wohin die Reise der Flüssigkeitskühlung geht.



Why does liquid cooling play an increasing important role?

So there are several things driving the move towards liquid cooling in data centers. First of all is the power density of the new silicon that is coming from all of the GPU and CPU vendors. So that is going upwards a very high rate. And we’re looking at 500, even 1,000 watts in certain devices.

Secondly, when you try and put that kind of cooling into an air-cooled system, air cooling is not so efficient. You’re having a maximum densities of 15 to 20 kilowatts in a rack, which means that you have to have lots and lots of racks to accommodate that.

Thirdly, there are better increases by using liquid for cooling because it’s far more efficient cooling medium. So you can reduce the PUE in data centers by having less fans and using that higher efficiency heat transfer medium.





What are Supermicro’s cooling solutions?

Supermicro has a range of solutions for liquid cooling. We have our liquid cool servers. We have cold plate solutions. We have our cool & distribution units. We have our coolant manifolds. There are hose kits which fit in there. All of these, and also including rear-door heat exchangers as well. So all of these are capable of taking out heat via liquid.

All of these encompass our data center building block solutions and DLC2. We have a range of software as well, including SuperCloud Composer, which will give you a window on all of those devices and allow you to manage and monitor all of those capabilities within your data center.

Deutsche Übersetzung



Warum spielt die Flüssigkeitskühlung eine immer wichtigere Rolle?



Es gibt also mehrere Gründe für die Umstellung auf Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren. Zunächst einmal ist da die Leistungsdichte der neuen Silizium-Komponenten, die von allen GPU- und CPU-Anbietern kommen. Diese nimmt sehr schnell zu. Bei bestimmten Geräten liegen wir bei 500 oder sogar 1.000 Watt.

Zweitens, wenn man versucht, diese Art von Kühlung in ein luftgekühltes System einzubauen, ist die Luftkühlung nicht so effizient. Man hat eine maximale Dichte von 15 bis 20 Kilowatt in einem Rack, was bedeutet, dass man viele, viele Racks braucht, um das unterzubringen.

Drittens lassen sich durch den Einsatz von Flüssigkeitskühlung bessere Ergebnisse erzielen, da sie ein weitaus effizienteres Kühlmedium ist. Man kann also den PUE-Wert in Rechenzentren senken, indem man weniger Lüfter einsetzt und dieses effizientere Wärmeübertragungsmedium verwendet.



Welche Lösungen für Kühlung bietet Supermicro?

Supermicro hat eine Reihe von Lösungen für die Flüssigkeitskühlung. Wir haben unsere flüssigkeitsgekühlten Server. Wir haben Kühlplattenlösungen. Wir haben unsere Kühl- und Verteilungseinheiten. Wir haben unsere Kühlmittelverteiler. Es gibt Schlauchkits, die dort hineinpassen. All dies, und auch die Wärmetauscher an der Rückseite. All diese Geräte sind also in der Lage, Wärme über Flüssigkeit abzuführen.

All dies umfasst unsere Bausteinlösungen für Rechenzentren und DLC2. Wir haben auch eine Reihe von Software, darunter SuperCloud Composer, die einen Überblick über all diese Geräte verschafft und die Verwaltung und Überwachung all dieser Funktionen im Rechenzentrum ermöglicht.