TechTalk: Sharp mit dem kompletten TV-Lineup auf der IFA 2025

Ob QLED-, LCD- oder LED-Fernseher – Sharp hatte alles auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin dabei. Dazu gehörte auch das absolute Highlight, nämlich ein Micro-LED-TV, der in der Diagonale 136 Zoll misst. Das sind fast dreieinhalb Meter! Was der Hersteller TV-seitig sonst noch in petto hatte, verrät Kai Thielen in diesem zweiminütigen Video.



Was zeigt Sharp dieses Jahr auf der IFA?

Wir sind dieses Jahr auf der IFA und zeigen unser komplettes TV-Sortiment. Wir sind als TV-Vollsortimenter in allen Fernsehtechnologien aufgestellt. Das heißt, wir haben das Thema Mini-LED, wir haben das Thema QLED-, LCD-, LED-TVs. Wir haben alle Betriebssysteme von unseren Operating System Partnern Roku, TiVo und auch Google am Start.

Wir bedienen die Themen im Bereich LCD, LED, Gaming 154 Hertz, eine Riesen Abfrage haben wir dahinter. Aber wir zeigen suchverschiedene Zollgrößen. Das heißt, QLED als Fernsehtechnologie, also als Feature, haben wir nicht nur in den normalen Formaten 55, 65 Zoll, sondern auch in kleinformatigen Fernsehern.



Und was ist das Highlight?

Das Highlight neben allen Fernsehern und Technologien, die ich eben gezeigt habe, ist natürlich unser 136 Zoll-Micro-LED-TV. Wir setzen da im Prinzip einen Schlusspunkt, ein Highlight, als Flagship hier unserer IFA-Präsentation im Bereich TV.