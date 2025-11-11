TechTalk: Strategische Partnerschaft von Delinea und Telekom Security lässt Kunden profitieren

Der Sicherheitsanbieter Delinea und Telekom Security sind erst vor kurzem eine strategische Partnerschaft eingegangen. Warum das für beide Unternehmen wichtig ist und was die jeweilige Kundschaft davon hat, darüber haben wir uns auf dem Security-Event it-sa 2025 mit Aldo Izard Gosch und Andreas Müller ausgetauscht. Herausgekommen ist dieses knapp 3-minütige Videointerview.



Was bedeutet für Telekom Security und Delinea die neue Zusammenarbeit?

Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Delinea anzukündigen. Mit einem PAM-Anbieter, über den wir sehr froh sind, dass wir das gemeinsam aufgesetzt haben. Damit können wir für unsere Kunden einen echten Mehrwert schaffen, indem wir einen Partner gefunden haben, der PAM (Privileged Access Management) wirklich greifbar macht und mit dem wir gemeinsam etwas Starkes aufgesetzt haben.

Dasselbe können wir von unserer Seite auch sagen, als Delinea sind wir sehr stolz darauf, einen großen deutschen und europäischen Dienstleister mit ins Boot zu holen. Der hilft, das öffentliche Access Management auch für Kunden aller Größenordnungen schnell und aus einer Hand konsumierbar zu machen, um eben das Thema nicht mehr als belastend zu sehen, sondern wirklich mit Ressourcen unterstützt, einfach einzuführen.



Welche wesentlichen Vorteile bietet eure Kooperation für die Kunden?

Neben den reinen Vorteilen, die wir als Hersteller haben, mit einem großen Partner zu arbeiten, bietet die Partnerschaft zwischen Delinea und der Deutschen Telekom oder Telekom Security einen Riesenvorteil auch für die Kunden, denn sie haben einen One-Stop-Shop. Sie haben einen großen, dem deutschen und europäischen Recht unterliegenden Partner, der die Sicherheit bietet, dass die Sachen, die wir hier einführen, auch über mehrere Jahre verfügbar sind. Die Unternehmen haben eine Investitionssicherheit, und die Ressourcen sind im Hause Telekom aufgrund der langjährigen Historie vorhanden.

Ich glaube für uns die Vorteile, mit Delinea zu arbeiten, äußert vielfältig: Delinea passt in unseren IAM-Konstrukt sehr gut, den wir seit Jahren entwickeln. Zudem wissen unsere Kunden bereits genau, wo sie PAM haben wollen. Sie wollen nämlich eine PAM-Lösung haben, die sich an ihren Anforderungen orientiert, und genau das realisieren wir mit Delinea. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass Delinea-PAM eine einfache Lösung ist. Vor allem das Time-to-Market der Delinea-Lösung hat uns überzeugt. Und wir haben uns viele Lösungen angeschaut.

Das ist wirklich gut, Zeit ist Geld, und für unsere Kunden wollen wir den besten Mehrwert in kurzer Zeit schaffen, und das machen wir gemeinsam mit Delinea. Und darüber sind wir sehr froh. Wichtig ist auch, dass PAM jetzt eine Priorität für unsere Kunden bekommt, deswegen sind wir jetzt an einem Punkt angekommen mit Delinea als einem guten Partner. Wir glauben, dass wir europaweit eine PAM-Lösung aufsetzen können, die für unsere Kunden diesen Mehrwert schafft. Gemeinsam mit Delinea haben wir das gemacht und werden das jetzt gemeinsam ausrollen, mit sehr großem Erfolg.