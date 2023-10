VeeamON Resiliency Summit zeigt, wie Unternehmen Ransomware bekämpfen, eindämmen und besiegen können

Die Anmeldung für die kostenlose Online-Veranstaltung ist eröffnet: Es werden die neuesten Entwicklungen zum Schutz von Unternehmensdaten vor Cyber-Bedrohungen und neue Sicherheits-Updates für die Veeam Data Platform vorgestellt. Außerdem geboten sind Deep-Dive-Demos zu den neuen Veeam Backup & Replication V12.1 Updates sowie interessante Breakout-Sessions mit Branchenexperten, Partnern und Kunden.

Anzeige

Veeam Software, Anbieter von Lösungen für Datensicherung und Ransomware Recovery, kündigt das VeeamON Resiliency Summit an, welches am Dienstag, den 24. Oktober, online stattfindet. Mehr als 450.000 Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Veeam – die weltweite Nummer 1 im Markt für Datenreplikations- und Datensicherungssoftware¹ – um Cyberresilienz und eine schnelle Wiederherstellung nach Ransomware und Cyberattacken sicherzustellen. Der Veeam Ransomware Trends Report 2023 zeigt, dass es heute nicht mehr darum geht, wann ein Unternehmen Ziel einer Cyberattacke wird, sondern wie oft. Diese kostenlose halbtägige Online-Veranstaltung wird allen Organisationen dabei helfen, sich auf Sicherheitsvorfälle vorzubereiten sowie Ransomware zu bekämpfen, einzudämmen und zu besiegen, indem sie IT, Sicherheit und Technologie zusammenbringt.

»Wir bei Veeam haben es uns zur Aufgabe gemacht, jedem Unternehmen auf der Welt dabei zu helfen, sich nicht nur einfach von einem Ausfall oder Datenverlust zu erholen, sondern auch wieder vollständig auf die Beine zu kommen«, sagt Anand Eswaran, CEO von Veeam. »Wir nennen diese Idee radikale Resilienz – es ist das, wofür wir Sorge tragen, was unsere Kunden nach der Wiederherstellung tun. Indem wir die kürzeste Zeitspanne zwischen Vorfällen und Wiederherstellung bieten, können unsere Kunden ihren Geschäftsbetrieb am Laufen halten, wachsen und sich weiterentwickeln.«

Während des Online-Events werden die Neuerungen der Veeam Data Platform für das zweite Halbjahr 2023 vorgestellt. Dazu gehören unter anderem die neuen Sicherheits- und Ransomware-Schutzfunktionalitäten für Veeam Backup & Replication™, Veeam ONE und den Veeam Recovery Orchestrator. Diese neue Version der Veeam Data Platform bietet erweiterte Datensicherheit, Malware-Erkennung, automatisierte Wiederherstellung und Hybrid-Cloud-Funktionen für die gesamte IT-Umgebung, d.h. Multi-Cloud, Virtual, Hybrid, Physical, SaaS (M365, Salesforce) und Kubernetes. Veeam Backup & Replication, die Grundlage der Veeam Data Platform, bietet erstklassige, sichere Backups und schnelle, zuverlässige Wiederherstellungen im Kontext von jeglicher Cyberbedrohung, einschließlich Ransomware, um Unternehmen widerstandsfähig und am Laufen zu halten. Durch diesen Plattformansatz kann jede noch so komplexe Umgebung gesichert und schnell wiederhergestellt werden, wenn es darauf ankommt, Ransomware-Angriffe abzuwehren und maximale Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Veeam Data Platform Premium kombiniert die umfassenden Backup- und Wiederherstellungsfunktionen von Veeam Backup & Replication mit den leistungsstarken Überwachungs-, Analyse- und Compliance-Funktionen von Veeam ONE und den Vorteilen des Veeam Recovery Orchestrator für Compliance-Tests und Orchestrierung, um Anwendern die beste Sicherheitslage für radikale Ausfallsicherheit zu bieten.

Neben Anand Eswaran, CEO von Veeam, und Danny Allan, CTO von Veeam, wird auch Bryan Seely, Experte für Cybersicherheit, ethischer Hacker, Autor und ehemaliger US-Marinesoldat, an den Keynotes teilnehmen. Seely wird aus der Sicht eines Hackers über die Realität bei der Entwicklung von Datensicherheit für die nächsten Cyberbedrohung berichten. Susan M. Gordon, ehemalige stellvertretende Hauptdirektorin des Nationalen Nachrichtendienstes der Vereinigten Staaten von Amerika und nunmehr seit 30 Jahren beim Nachrichtendienst tätig, wird ebenfalls mit Eswaran über die sich entwickelnde Cybersicherheitslandschaft sprechen.

Veeam wird während der Veranstaltung ein neues Sicherheitsprogramm vorstellen, das eine Zertifizierung beinhaltet, um sicherzustellen, dass Anwender im Falle eines Sicherheitsvorfalls darauf vertrauen können, dass sie in der Lage sind, ihre Daten aus sauberen, zuverlässigen Backups wiederherzustellen. Darüber hinaus wird Veeam die neuesten Partnerschaften im Bereich Sicherheit bekannt geben, um ein umfassenderes Sicherheits-Ökosystem zu schaffen. Die Veranstaltung wird die Teilnehmer auf wichtige Deep-Dive-Sessions das gesamte Veeam-Portfolio betreffend hinweisen, welche Bonus-Inhalte zu neuen und bestehenden Angeboten enthalten. Die Vorbereitung darauf, wie Cyber-Resilienz erreicht werden kann, steht hier ganz im Mittelpunkt. Ein auf Partner fokussierter Themenbereich beinhaltet zudem wichtige Updates sowie Entwürfe für Kundenzertifizierungen, welche die Kundenzufriedenheit erhöhen, und zeigen, wie man robuste Cyber-Resilienz-Lösungen auf den Markt bringt.

Die kostenlose Registrierung für den VeeamON Resiliency Summit ist ab sofort möglich unter https://www.veeam.com/veeamon-resiliency-summit .

Die globale Veranstaltung beginnt in der DACH-Region am 24. Oktober um 16.00 Uhr (lokale Ortszeit).

Weitere Informationen über Veeam finden Sie unter https://www.veeam.com.

Über Veeam Software

Veeam, der weltweit führende Anbieter von Datensicherheit und Ransomware-Wiederherstellung, bietet Organisationen Widerstandsfähigkeit durch Datensicherheit, Datenwiederherstellung und Datenfreiheit für deren hybride Cloud-Strukturen. Die Veeam Data Platform liefert eine einheitliche Lösung für Cloud, virtuelle-, physische-, SaaS- und Kubernetes-Umgebungen, die Unternehmen ruhig schlafen lassen, da ihre Anwendungen und Daten geschützt und stets verfügbar sind, sodass die Geschäfte in Gang bleiben. Beheimatet in Columbus, Ohio, mit Büros in über 30 Staaten, schützt Veeam über 450 000 Kunden weltweit, darunter 82 Prozent der Fortune-500-Liste und 73 Prozent der Global-2000-Liste. Veeams weltweites Öko-System beinhaltet über 35 000 Technologie-Partner, Reseller, Service Provider und Alliance Partner. Mehr erfahren Sie auf www.veeam.com/de und bei LinkedIn(@veeam-software) oder Twitter (@veeam_de).

¹IDC’s Worldwide Semiannual Software Tracker, 2022H2 for Data Replication & Protection software