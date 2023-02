Von SPLA zu SPLAzure: Weitere Webinare und Intensivworkshops führen Reseller ins Erfolgsgeschäft mit Azure

2017 nutzten 66 %, 2018 schon 73 % aller deutschen Unternehmen Rechenleistungen aus der Cloud, heute sind es über 84 % – ein Teil davon realisiert schon Cloud-only. Natürlich fordert diese Entwicklung die Reseller heraus, mitzuziehen. Die IT-Partner, die bisher als »Services Provider License Agreement«-, also SPLA-Partner die Microsoft-Software und -Services aus einem eigenen Rechenzentrum oder einer gehosteten Infrastruktur angeboten haben, brauchen nun Unterstützung, das eigene Business schrittweise auf die Azure Cloud umzustellen und attraktive Hybrid-Cloud-Angebote schnüren zu können. Genau aus diesem Grund geht die im Dezember 2022 erfolgreich gestartete SPLAzure-Kampagne von ADN in Kooperation mit Microsoft nun mit einer kostenfreien technischen Webinar-Serie und Intensivworkshops in die nächste Runde.

Die technische Webinar-Serie geht am 16. März 2023 unter Federführung von ADNs Microsoft-Trainer und Consultant André Büddemann in eine neue Runde. Er fokussiert sich auf die wichtigsten technischen Herausforderungen rund um die Azure Cloud und bereitet SPLA-Partner auf die typischen Anforderungen auf Kundenseite vor.

Am 29. und 30. März 2023 findet der erste von vier möglichen Terminen eines zweitägigen Intensivworkshops statt. Dieser »SPLAzure Business Enablement Workshop« unterstützt SPLA-Partner, ihre Services rund um die Public-Cloud-Angebote gezielt zu erweitern. Der Fokus der Referenten Joris Kahle, Team-Lead Datacenter & Hosting ADN sowie Robert Lampl, Senior Consultant 4Plays Digital, liegt hierbei zunächst auf der Definition der richtigen Geschäftsstrategie sowie eines Go-to-Market-Konzeptes. Dieses ist wichtig, damit die neu geschaffenen Services auch optimal auf die Kunden abgestimmt angeboten werden können. Im Intensivworkshop erarbeiten die Teilnehmenden einen konkreten Umsetzungsplan und nutznießen dabei von der professionellen Unterstützung von 4Plays Digital.

Zielgruppe der Webinar-Serie und des Intensivworkshops sind SPLA-Partner jeder Größe, vom kleinen Mittelstand bis zu Konzernen. Jeder Teilnehmer erhält unabhängig von seiner Größe individuelle Betreuung und Beratung. Es spielt auch keine Rolle, ob Partner das komplette Rechenzentrum in die Microsoft-Cloud verlagern, nur einzelne Kunden migrieren, bestimmte Applikationen über Azure bereitstellen oder ein verschlüsseltes Backup georedundant in einem Microsoft-Rechenzentrum speichern wollen – die Experten von ADN stehen in jedem und für jeden Fall unterstützend zur Seite. Auch lizenzrechtliche Fragen können geklärt werden.

Weitere Informationen zur SPLAzure-Kampagne gibt es HIER.

Die neue technische Webinar-Serie auf einen Blick:

Azure VM-Size & Azure Storage Leitungsmerkmale

Donnerstag, 16. März 2023 | 14.00 – 15.00 Uhr

Der Azure Preisrechner und Azure Reservierungen vs. Sparpläne

Dienstag, 18. April 2023 | 14.00 – 15.00 Uhr

Must have: Azure AD MFA

Dienstag, 30. Mai 2023 | 14.00 – 15.00 Uhr

Azure Richtlinien und Microsoft Defender for Cloud Scoring-Werte

Dienstag, 27. Juni 2023 | 14.00 – 15.00 Uhr

Der neue zweitägige Intensivworkshop umfasst:

Agenda

Tag 1 | 13.30 Uhr – 17.30 Uhr

Möglichkeiten erfassen

Einblicke in die Cloud-Nutzung Journey-To-Cloud-Umfrage Where to Play – How to Win

Tag 2 | 08.30 Uhr – 12.30 Uhr

Umsetzungsplan entwerfen

Wichtige Erfolgsfaktoren und MSP Der versprochene Geschäftswert und das gelieferte Geschäftsergebnis Von der Planung bis zur Umsetzung

Vier Termine zur Auswahl

29.03. – 30.03.2023 | virtuell

19.04. – 20.04.2023 | virtuell

11.05. – 12.05.2023 | Köln

21.06. – 22.06.2023 | München

Jetzt mit ADN und dem SPLAzure-Programm in die neue SPLAzure-World durchstarten! HIER geht es zur Anmeldung!