Von SPLA zu SPLAzure: Wie ADN Microsoft-Partner zu SPLA-Experten für Azure macht

So klappt die Migration in die Azure Cloud

Cloud-Dienste sind heute fester Bestandteil nahezu jeder Unternehmensstrategie. Laut dem Cloud Monitor 2022 von KPGM und Bitkom Research nutzen bereits 84 Prozent der deutschen Unternehmen Cloud Computing, weitere 13 Prozent planen den Einsatz. Fast 50 Prozent verfolgen sogar eine Cloud-first- oder Cloud-only-Strategie.

Anzeige

Diese Entwicklung setzt Reseller unter Druck, die bislang als SPLA-Partner (Services Provider License Agreement) Microsoft-Software und -Services aus einem eigenen Rechenzentrum oder einer gehosteten Infrastruktur angeboten haben. Sie benötigen Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Migrationsszenarien, beim Sizing von Cloud-Angeboten und bei der Auswahl der richtigen Lizenzierungsoptionen.

Microsoft und ADN unterstützen deshalb im Rahmen ihrer gemeinsamen SPLAzure-Kampagne, die ab Dezember 2022 läuft, SPLA-Partner dabei, ihre Services um Public-Cloud-Angebote zu erweitern. So können die Partner auch zukünftig sämtliche Anforderungen der Kunden erfüllen und ein breites Portfolio anbieten. Egal ob Partner das komplette Rechenzentrum in die Microsoft-Cloud verlagern, nur einzelne Kunden migrieren, bestimmte Applikationen über Azure bereitstellen oder ein verschlüsseltes Backup georedundant in einem Microsoft-Rechenzentrum speichern wollen – in jedem Fall stehen die Experten von ADN unterstützend zur Seite. Das Spektrum der SPLA-Partner reicht vom kleinen Mittelstand bis zu Konzernen, wobei jeder unabhängig von seiner Größe eine individuelle Betreuung und Beratung erhält.

Zu den Angeboten der SPLAzure-Kampagne gehören Online-Vertriebsschulungen und Business-Webinare. Sie helfen dabei, eine Cloud-Migrationsstrategie zu finden, die optimal zum vorhandenen Portfolio und den eigenen Zielen passt. In anschließenden Business-Workshops formulieren die Teilnehmer gemeinsam mit ADN ausführlich ihre zukünftige Strategie und arbeiten einen konkreten Plan für deren Umsetzung aus. Parallel dazu finden monatlich Technologie-Webinare statt, in denen technische Fragen beantwortet und Umsetzungsmöglichkeiten aus der Praxis präsentiert werden. Entscheidet sich ein Partner für die Nutzung von Azure, unterstützt ihn ADN bei der Migration und der Umsetzung seiner Strategie. Dabei sind Experten von ADN jederzeit persönlich ansprechbar und stehen für technische und lizenzrechtliche Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur SPLAzure-Kampagne gibt es HIER.

Der Startschuss der Kampagne fällt mit einem ersten Webinar zum Thema „SPLAzure World. Das neue Zeitalter von Hosting-Partnern bei Microsoft“, das am 15. Dezember 2022 stattfindet. Es zeigt Hosting-Partnern, welche Vorteile in den neuen Lizenzierungen von Microsoft liegen, wie das Portfolio ausgebaut werden kann und welche Chancen und Möglichkeiten Microsoft in der Zukunft bieten wird.

Die Agenda im Überblick:

SPLA-Lizenzierung (es bleibt alles beim Alten) Bereitstellung von M365-/O365-Lizenzen Bereitstellung von Kauflizenzen mit SA Lizenzierung von virtuellen Windows Servern (vCore-Basis) CSP-Hosting-Modell

Ohne Azure kein SPLAzure? Was ist eigentlich dieses Azure und was bedeutet es für Hosting-Partner? SPLAzure – das Unterstützungsprogramm der ADN



Starten Sie jetzt mit ADN und dem SPLAzure-Programm in die neue SPLAzure-World! HIER geht es zur Anmeldung!

Seit Oktober hat Microsoft außerdem seine Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen zu Gunsten der Hosting-Partner angepasst. Um offene Fragen zu klären und sich über die neuesten Änderungen im Hosting und SPLA-Business auszutauschen, lädt ADN die Partner zu „Ask me Anything“-Sessions ein. Die Sessions finden am 09. und 16. Dezember jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr statt. Partner können sich HIER für den 09. Dezember und HIER für den 16. Dezember anmelden.