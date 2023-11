Welche Vorteile hat eine All-in-One-Security-Plattform?

Sicherheit ist ein wichtiges Thema für jedes Unternehmen, das im digitalen Zeitalter erfolgreich sein will. Doch die Anforderungen an die IT-Sicherheit werden immer komplexer und vielfältiger. Es reicht nicht mehr aus, einzelne Sicherheitslösungen für verschiedene Bereiche wie Netzwerk, Endgeräte, Cloud oder Anwendungen zu nutzen. Diese Lösungen sind oft nicht miteinander kompatibel, erfordern viel Verwaltungsaufwand und bieten keine umfassende Sicht auf die Sicherheitslage.

Eine All-in-One-Security-Plattform bietet eine Alternative zu diesem fragmentierten Ansatz. Eine solche Plattform integriert verschiedene Sicherheitsfunktionen in einer einzigen Lösung, die über eine zentrale Konsole verwaltet werden kann. Eine All-in-One-Security-Plattform bietet mehrere Vorteile für Unternehmen, wie zum Beispiel:

Einfachere Implementierung und Wartung: Eine All-in-One-Security-Plattform reduziert die Anzahl der benötigten Sicherheitsprodukte und -anbieter, was die Installation, Konfiguration und Aktualisierung vereinfacht. Außerdem können alle Sicherheitsfunktionen über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden, was die Übersichtlichkeit und Effizienz erhöht.

Höhere Sicherheitseffektivität: Eine All-in-One-Security-Plattform ermöglicht eine bessere Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, da sie alle Sicherheitsaspekte abdeckt und eine konsistente Sicherheitsrichtlinie durchsetzt. Zudem kann eine solche Plattform die Daten aus verschiedenen Quellen korrelieren und analysieren, um verdächtige Aktivitäten schneller zu identifizieren und zu stoppen.

Geringere Kosten und Risiken: Eine All-in-One-Security-Plattform senkt die Gesamtkosten für die IT-Sicherheit, da sie weniger Hardware, Software und Personal erfordert. Außerdem verringert sie das Risiko von Sicherheitslücken, Fehlkonfigurationen oder Compliance-Verstößen, die zu Datenverlusten, Reputationsschäden oder Strafen führen können.

Eine All-in-One-Security-Plattform ist daher eine sinnvolle Investition für Unternehmen, die ihre IT-Sicherheit optimieren und vereinfachen wollen. Es gibt verschiedene Anbieter von All-in-One-Security-Plattformen auf dem Markt, die unterschiedliche Funktionen und Preise bieten. Um die passende Plattform für Ihre Anforderungen zu finden, sollten Sie folgende Fragen berücksichtigen:

Welche Sicherheitsfunktionen benötigen Sie? Eine All-in-One-Security-Plattform sollte mindestens folgende Funktionen umfassen: Firewall, Antivirus, Anti-Malware, Intrusion Detection and Prevention (IDS/IPS), Web Application Firewall (WAF), Data Loss Prevention (DLP), Endpoint Detection and Response (EDR), Cloud Access Security Broker (CASB) und Security Information and Event Management (SIEM).

Wie skalierbar und flexibel ist die Plattform? Eine All-in-One-Security-Plattform sollte mit Ihrem Unternehmen wachsen können und sich an Ihre sich ändernden Bedürfnisse anpassen können. Sie sollte sowohl On-Premises als auch in der Cloud verfügbar sein und verschiedene Betriebssysteme und Geräte unterstützen.

Wie benutzerfreundlich und leistungsfähig ist die Plattform? Eine All-in-One-Security-Plattform sollte eine intuitive Benutzeroberfläche haben, die Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Sicherheitslage bietet. Sie sollte auch eine hohe Leistungsfähigkeit haben, um Ihre Geschwindigkeit und Verfügbarkeit nicht zu beeinträchtigen.

Wie zuverlässig und sicher ist die Plattform? Eine All-in-One-Security-Plattform sollte eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten, um Ausfallzeiten oder Datenverluste zu vermeiden. Sie sollte auch selbst sicher sein und keine Schwachstellen oder Hintertüren aufweisen.

Wie viel kostet die Plattform? Eine All-in-One-Security-Plattform sollte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und transparente Kostenstrukturen haben. Sie sollten auch die Kosten für Installation, Wartung, Support und Updates berücksichtigen.

Eine All-in-One-Security-Plattform ist eine moderne und effektive Lösung für die IT-Sicherheit von Unternehmen. Sie bietet mehrere Vorteile gegenüber dem traditionellen Ansatz, der auf einzelnen Sicherheitslösungen basiert. Wenn Sie eine All-in-One-Security-Plattform für Ihr Unternehmen suchen, sollten Sie die oben genannten Fragen beantworten und verschiedene Anbieter vergleichen, um die beste Wahl zu treffen.

Genki Absmeier

Plattform für Pentests, Risikoanalyse und Cyberverteidigung

ADN und Enginsight bieten All-In-One-Security für Systemhäuser und Service Provider.

Cyberangriffe sind zum Geschäftsrisiko Nummer eins geworden. Gleichzeitig steigen die gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen stetig. Mit der All-In-One-Security-Plattform von Enginsight bietet ADN seinen Partnerunternehmen und deren Kunden aus dem Mittelstand ab sofort die richtige Antwort auf diese Herausforderungen.

Laut dem Allianz Risk Barometer 2023 sind Cyberangriffe nach wie vor die größte Gefahr für die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen [1]. Immer häufiger sind auch mittelständische Kunden von schweren Attacken betroffen [2]. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen. So wurden für Unternehmen der Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) mit der EU-Sicherheitsrichtlinie NIS 2 (Network and Information Security 2) die Regeln deutlich verschärft, die Zahl der betroffenen Sektoren erweitert und die Haftungsrisiken für Geschäftsführer erhöht.

»Vor allem mittelständische Systemhäuser werden dadurch mit erheblichen zusätzlichen Anforderungen an ihre IT-Security-Services konfrontiert«, sagt Hermann Ramacher, Gründer und Geschäftsführer des Value Added Distributors ADN. »Wir haben deshalb nach einer Lösung gesucht, die unser seit 30 Jahren sukzessive gewachsenes Security-Portfolio ideal ergänzt und unseren Partnern die Möglichkeit bietet, mittelständische Kunden gezielt zu unterstützen.«

Ramachers Wahl fiel auf den deutschen Security-Spezialisten Enginsight. Das Unternehmen bietet eine All-In-One-Security-Lösung, die Funktionen für die Risikoanalyse und die Cyberabwehr auf einer Plattform vereint.

»Die Implementierung, Konfiguration und Verwaltung unterschiedlichster Sicherheits-Tools ist aufwändig, teuer und personalintensiv«, sagt Mario Jandeck, Geschäftsführer von Enginsight. »Unsere Plattform führt viele Funktionen zusammen, ist einfach zu bedienen und spart Lizenzkosten. Systemhäuser sind damit in der Lage, alle Anforderungen ihrer Kunden wirtschaftlich und effizient umzusetzen.« Entscheidend für Ramacher war außerdem, dass die Partner beim Einsatz von Enginsight keine Kompromisse machen müssen: »Das Unternehmen bietet ein umfassendes Komplettpaket, das sich in seiner Leistungsfähigkeit vor Best-of-Breed-Angeboten nicht verstecken muss.« Das haben laut Jandeck auch zahlreiche Praxistests bestätigt: »Unsere Core-Funktionen mussten sich schon häufig an Enterprise-Spezialanwendungen messen lassen und haben immer mindestens genauso gut oder besser abgeschnitten.«

Mit ADN auf Wachstumskurs

Mario Jandeck sieht in ADN den idealen Partner, um sein Reseller-Netzwerk auszubauen: »Wir verstehen uns in erster Linie als Entwicklungshaus für Cybersecurity-Lösungen«, so der Enginsight-Geschäftsführer, »daher liegt der Fokus im Vertrieb auf der Distribution und ihren Partnern.« Vor allem der Bereich Managed Services werde von der Kooperation profitieren, ist sich Jandeck sicher: »Unser aktuelles Partnermodell funktioniert nur für On-Premises-Installationen«, erklärt er. »Über die von ADN bereitgestellte eigene Cloud-Lösung jedoch auch als SaaS-Variante, über die Managed Services Provider beim Vertrieb wesentlich effizienter und erfolgreicher agieren und so auch von den Vorteilen des Partnerprogramms profitieren können.«

Für ADN-Partner ergeben sich durch die Kooperation ganz neue Möglichkeiten der Vermarktung, erklärt Michael Bölk, Leiter Professional Service DACH bei ADN: »Wir haben Enginsight als Modul in unseren ADN Managed Services Stack integriert. Partner können die Plattform daher komplett automatisiert aus der IONOS-Cloud bereitstellen.« Managed Services Provider hätten aber auch die Möglichkeit, die Plattform als Software-as-a-Service oder als dedizierte Lösung für einen einzelnen Kunden aus einem IONOS-Datacenter über ADN zu beziehen, ergänzt Bölk. Die Kombination einer deutschen Cloud mit einer deutschen Security-Lösung sei auch aus Compliance-Sicht optimal: »Datenschutz und Datensouveränität werden zum Business Value statt zur Herausforderung.«

Die langjährige Erfahrung von ADN im Security-Bereich kommt Partnern auch beim Pre-Sales-Support durch die ADN Professional Services sowie bei Schulungen und Zertifizierungen über die ADN Akademie zugute [3]. »Wir sehen in der ADN Akademie die ideale Plattform, um Partner zu schulen und unsere Service-Angebote für Partner auszubauen«, sagt Jandeck.

Mit KI gegen menschliche Fehler

Enginsight arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Software und hat kürzlich das neuste Feature, SIEM, vorgestellt. Auch der Einsatz von Machine Learning wird in Zukunft eine größere Rolle spielen. »Noch immer sind es meist menschliche Fehler, die zu erfolgreichen Cyberangriffen führen«, erklärt Jandeck. »Unser Ziel ist es, mithilfe künstlicher Intelligenz den Faktor Mensch als Einfallstor für Cyberkriminelle zu minimieren.«