IT-Abteilung: Tipps für eine ruhige Zeit zwischen den Jahren

Unter­neh­men sollten auch zwischen den Jahren einen ausrei­chen­den Support bereit­stel­len, um die Kunden zu betreuen oder Online-Aktivitäten und den E-Mail-Abruf der Mitar­bei­ter zu gewähr­leis­ten. Schließ­lich arbei­ten auch an den Weihnachts­fei­er­ta­gen viele Kolle­gen und benöti­gen Zugriff auf die Systeme. So sind gemäß Bitkom [1] rund zwei Drittel der Berufs­tä­ti­gen in Deutsch­land, die über die Weihnachts­fei­er­tage und zwischen den Jahren Urlaub machen, während dieser Zeit dienst­lich erreich­bar.

Daher sollten Unter­neh­men noch einmal prüfen, ob sie ausrei­chend Vorsorge für eine reibungs­lose Verfüg­bar­keit ihrer Cloud- und Web-Services getrof­fen haben. Denn viele IT-Mitarbeiter sind in Urlaub und die Abtei­lun­gen entspre­chend dünn besetzt. Daher können sie meist nur langsa­mer auf ein IT-Problem reagie­ren.

Alex Fürst, Regio­nal Manager DACH bei Racks­pace, sagt: »Weihnach­ten wird von vielen Unter­neh­men als Zeit betrach­tet, um Anwen­dun­gen und Systeme etwas herun­ter­zu­fah­ren. Aber bevor sie das tun, müssen sie das Risiko minimie­ren, dass dadurch etwas falsch läuft. Natür­lich sollen Mitar­bei­ter in Urlaub gehen, die das wünschen – aber wer arbei­ten muss, sollte auch keine unnöti­gen Unter­bre­chun­gen erleben. Dies gilt nicht nur für die eigenen Mitar­bei­ter, die sich in die Systeme einwäh­len. Wer Online-Services für Kunden bereit­stellt, sollte diese auch umfas­send testen und vorbe­rei­ten. Zudem sollten die Anwen­der wissen, was bei mögli­chen Proble­men zu tun ist.«

Damit die Web- und Cloud-Services zwischen den Jahren reibungs­los laufen, rät Racks­pace zu folgen­den Schrit­ten:

Performance-Tests – Zur Vorbe­rei­tung auf das neue Jahr müssen Unter­neh­men wissen, wo ihre Website in Bezug auf den Daten­ver­kehr steht. Dabei sollten sie Analy­sen von Tagen mit hohem Traffic-Aufkommen nutzen wie Valen­tins­tag oder Black Friday. Wichtig ist die exakte Abbil­dung von User Journeys und Konver­si­ons­ra­ten in den Lasttests. Die Zeit, die Menschen für Überle­gun­gen brauchen, spielen dabei auch eine wichtige Rolle. Diese kann wiederum einen Größenordnungs-Effekt auf die Zahlen für den gleich­zei­ti­gen Zugriff haben und sollte einkal­ku­liert werden, um das System zu verste­hen.

– Zur Vorbe­rei­tung auf das neue Jahr müssen Unter­neh­men wissen, wo ihre Website in Bezug auf den Daten­ver­kehr steht. Dabei sollten sie Analy­sen von Tagen mit hohem Traffic-Aufkommen nutzen wie Valen­tins­tag oder Black Friday. Wichtig ist die exakte Abbil­dung von User Journeys und Konver­si­ons­ra­ten in den Lasttests. Die Zeit, die Menschen für Überle­gun­gen brauchen, spielen dabei auch eine wichtige Rolle. Diese kann wiederum einen Größenordnungs-Effekt auf die Zahlen für den gleich­zei­ti­gen Zugriff haben und sollte einkal­ku­liert werden, um das System zu verste­hen. Schutz­vor­keh­run­gen – Ausfall­zei­ten können extrem teuer für Unter­neh­men sein – nicht nur in Bezug auf entgan­gene Verkäufe oder Daten­ver­kehr, sondern auch Rufschä­di­gung. Unter­neh­men sollten das Jahr sauber starten und sicher­stel­len, dass sie bereit sind für steigen­den Daten­ver­kehr und größere Daten­men­gen. Die Überprü­fung der Web-Lastkapazität und das Ermit­teln der Perfor­mance einer Site über alle Techno­lo­gie­ebe­nen hinweg, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Wissen um die Gefahr durch Ausfall­zei­ten reicht nicht aus. Unter­neh­men müssen konkrete Schritte durch­füh­ren, damit sie nicht davon betrof­fen sind. Entspre­chend sollten sie jetzt ihre Skalie­rung und auch die Schutz­vor­keh­run­gen vor Cyber­ge­fah­ren prüfen.

– Ausfall­zei­ten können extrem teuer für Unter­neh­men sein – nicht nur in Bezug auf entgan­gene Verkäufe oder Daten­ver­kehr, sondern auch Rufschä­di­gung. Unter­neh­men sollten das Jahr sauber starten und sicher­stel­len, dass sie bereit sind für steigen­den Daten­ver­kehr und größere Daten­men­gen. Die Überprü­fung der Web-Lastkapazität und das Ermit­teln der Perfor­mance einer Site über alle Techno­lo­gie­ebe­nen hinweg, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Wissen um die Gefahr durch Ausfall­zei­ten reicht nicht aus. Unter­neh­men müssen konkrete Schritte durch­füh­ren, damit sie nicht davon betrof­fen sind. Entspre­chend sollten sie jetzt ihre Skalie­rung und auch die Schutz­vor­keh­run­gen vor Cyber­ge­fah­ren prüfen. Den Haushalt führen : Die ruhige Zeit lässt sich auch nutzen, um alle kleinen, nagen­den Probleme für die IT-Administration aus der Welt zu schaf­fen. Dies kann das Überprü­fen von Syste­men sein, die Migra­tion zu einem neuen E-Mail-Service oder die Durch­füh­rung eines Disaster-Recovery-Tests. Doch trotz der ruhigen Zeit sollten auch notwen­dige Aufga­ben durch­ge­führt werden, die über das ganze Jahr hinweg konti­nu­ier­lich zu erledi­gen sind, wie Backups.

: Die ruhige Zeit lässt sich auch nutzen, um alle kleinen, nagen­den Probleme für die IT-Administration aus der Welt zu schaf­fen. Dies kann das Überprü­fen von Syste­men sein, die Migra­tion zu einem neuen E-Mail-Service oder die Durch­füh­rung eines Disaster-Recovery-Tests. Doch trotz der ruhigen Zeit sollten auch notwen­dige Aufga­ben durch­ge­führt werden, die über das ganze Jahr hinweg konti­nu­ier­lich zu erledi­gen sind, wie Backups. Gute Vorsätze für das kommende Jahr: Wer dieses Weihnach­ten wieder einmal über verpasste Chancen im abgelau­fe­nen Jahr nachdenkt, sollte sich für 2017 echte Verän­de­run­gen vorneh­men. Die Planun­gen für das kommende Jahr können die Nutzung der Cloud umfas­sen, um die Business Conti­nuity zu gewähr­leis­ten, oder dass die Kolle­gen in einer flexi­blen Arbeits­kul­tur auch reibungs­los von zu Hause oder unter­wegs arbei­ten können.

[1] Bitkom http://ap-verlag.de/immer-weniger-berufstaetige-ueber-die-feiertage-erreichbar/29311/