Verzicht auf digitale Medien: Digital Detox

Das neue Jahr beginnt und für viele geht es nun an die Verwirklichung ihrer Vorsätze: Weniger Stress, mehr Bewegung, weniger Zeit an Handy und Computer oder im Internet verbringen.

Letzteres, der sogenannte Digital Detox, also der bewusste Verzicht auf digitale Medien, spaltet die Deutschen. Laut einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom haben vier von zehn Befragten (38 Prozent) kein Interesse am digitalen Fasten. 44 Prozent geben allerdings an, zumindest schon einmal für einige Stunden auf digitale Medien verzichtet zu haben.

15 Prozent sind dabei an der digitalen Enthaltsamkeit gescheitert. Weitere elf Prozent haben den Digital Detox zwar noch nicht ausprobiert, haben es sich allerdings zum Vorsatz gemacht, dies 2018 zu ändern. Hedda Nier

