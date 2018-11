87 Prozent der Tarifbeschäftigten erhalten 2018 Weihnachtsgeld

Knapp 9 von 10 Tarifbeschäftigten in Deutschland (86,8 %) erhalten im Jahr 2018 Weihnachtsgeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, beträgt das durchschnittliche Weihnachtsgeld 2 583 Euro brutto. Das sind 2,3 % mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt liegt das Weihnachtsgeld der Tarifbeschäftigten in Westdeutschland mit 2 595 Euro um 3,8 % höher als in Ostdeutschland (2 499 Euro).

Vergleicht man die durchschnittliche Höhe des Weihnachtsgelds nach Branchen, so führen Tarifbeschäftigte im Bereich »Gewinnung von Erdöl und Erdgas« im Jahr 2018 das Ranking an. Mit durchschnittlich 5 679 Euro liegt das Weihnachtsgeld 4,3 % über dem durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst, den die Tarifbeschäftigten in dieser Branche im November erhalten. Danach folgt das Weihnachtsgeld bei den Rundfunkveranstaltern mit 5 246 Euro sowie im Bereich »Kokerei und Mineralölverarbeitung« mit 4 795 Euro. Das niedrigste Weihnachtsgeld erhalten die Tarifbeschäftigten im Bereich »Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften« mit 316 Euro. In den Wirtschaftszweigen »Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten« (488 Euro) sowie »Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien« (501 Euro) wird ebenfalls ein deutlich unterdurchschnittliches Weihnachtsgeld gezahlt.

[1] Methodischer Hinweis: Die Auswertungen zum Weihnachtsgeld basieren auf den Lohn-, Gehalts- und Entgelttarifverträgen, die auch zur regelmäßigen Berechnung der Tarifindizes erfasst werden. Zum Weihnachtsgeld wurden dabei alle zusätzlichen Jahressonderzahlungen gerechnet, die im November oder Dezember ausgezahlt werden.

2 Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen. Gesamtwirtschaft 2 583 86,8 2 595 2 499 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 1 409 78,5 1 406 1 415 Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2 861 98,0 2 734 3 282 Verarbeitendes Gewerbe 2 584 95,6 2 594 2 445 Energieversorgung 4 770 99,9 4 865 4 245 Wasserversorgung 2 3 004 99,2 3 001 3 025 Baugewerbe 1 737 87,7 1 767 1 239 Handel 1 713 97,0 1 740 1 438 Verkehr und Lagerei 2 337 89,5 2 322 2 430 Gastgewerbe 1 012 92,7 1 019 918 Information und Kommunikation 3 907 59,7 3 884 4 097 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 4 035 99,7 4 054 3 841 Grundstücks- und Wohnungswesen 3 417 96,4 3 404 3 483 Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 3 004 86,5 2 950 3 457 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 568 71,2 602 391 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 2 565 72,4 2 614 2 380 Erziehung und Unterricht 2 941 82,6 2 920 3 039 Gesundheits- und Sozialwesen 3 063 91,8 3 069 3 021 Kunst, Unterhaltung und Erholung 2 800 80,2 2 767 2 926 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 2 958 87,6 3 012 2 537