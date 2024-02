Antimikrobielle und metalldetektierbare Kabelbinder und Halterungen für hygienesensible Bereiche

Mit den antimikrobiellen und metalldetektierbaren Kabelbindern und Befestigungen erweitert Panduit das Anwendungsspektrum unter anderem für die Medizintechnik, Lebensmittelfertigung, Labore oder die Pharmaindustrie. Die Befestigungskomponenten sind aus einem metallimprägnierten Material hergestellt und lassen sich von Metalldetektionsgeräten identifizieren. Die Kabelbinder entsprechen den HACCP-Vorgaben, dem nordamerikanischen Standard der U.S. Food and Drug Administration sowie den Hygienevorschriften der Europäischen Union (EU). Zusätzlich sind die Komponenten mit einem EPA-registrierten, antimikrobiellen und ionisierten Zusatzstoff versehen, der in unabhängigen Labortests nach ISO 22196:2019 und ASTM G21-15 das Wachstum verschiedener Bakterien, Schimmel und Pilzen auf der Produktoberfläche verhindert. Dadurch wird die Bildung von schädlichen Keimen und Gerüchen reduziert, die Hygiene verbessert und die Sicherheit in kritischen Anwendungsgebieten erhöht. Die Kabelbinder sorgen für zuverlässigen Halt im Einsatztemperaturbereich zwischen -60°C und 85°C nach UL746B und sind widerstandsstark gegenüber Chemikalien.

Die innovativen Kabelbinder von Panduit bieten dreifachen Schutz: Durch ihre antimikrobiellen Eigenschaften verhindern sie eine Kontamination. Der Materialmix aus Nylon 6.6 und die integrierten Mini-Metallteile erleichtern die maschinelle Identifikation und durch die leuchtend hellblaue Farbe kann man die Komponenten schnell mit dem Auge erfassen. Dadurch lassen sich die Kabelbinder in den verschiedenen Produktionsphasen schnell detektieren und gegebenenfalls entfernen. Insgesamt befestigen die antimikrobiellen Kabelbinder von Panduit als neuartige Lösung wirksam, einfach und sicher Kabel und Leitungen. Gleichzeitig hemmen sie das Wachstum von Mikroorganismen und verbessern die Hygiene in Umgebungen mit hoher Keimbelastung für mehr Sicherheit.