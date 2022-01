Compart bringt DocBridge Pilot 4.1 auf den Markt

Neues Release der Output-Management-Software mit umfangreichen Post-Composition-Funktionalitäten und Schnittstellen zu verschiedenen Postdienstleistern.

Vorstellung von DocBridge Pilot 4.1 am Dienstag, 8. Februar 2022, 10.00 Ihr (kostenloses Webinar).

Ende Februar erscheint DocBridge Pilot 4.1, das neue Release der Output-Management-Software für die kostenoptimierte Omnichannel-Kundenkommunikation von Unternehmen, Organisationen und öffentlicher Verwaltung. Die hochleistungsfähige, plattformunabhängige und skalierbare Lösung bietet in ihrer neuen Version verschiedene Features unter anderem für ein verbessertes Multichannel-Processing, ein neues Dispositions-/Workflow-Management sowie einen innovativen Plugin-Mechanismus zum Erstellen von kundenspezifischen Minianwendungen (Widgets).

Hinzu kommen Web-UI-Optionen für das Job-Recovering/Handling, diverse Funktionalitäten für das sichere Management von Zugriffsberechtigungen (Permissions und Access Control Lists – ACL) sowie für die Verstärkung im Bereich Sicherheit/Schwachstellen (OWASP / CVE / CWE).

DocBridge Pilot 4.1 ist ein flexibles Output-Management-System mit umfangreichen Post-Composition-Funktionalitäten und Schnittstellen zu verschiedenen Postdienstleistern (u.a. ABIS, Mailoptimizer/Deutsche Post, Postcon). Zu den größten Vorteilen der Software gehören die Dateiformatunabhängigkeit, eine hohe Flexibilität und Stabilität im Verarbeitungsprozess durch die Möglichkeit der Parallelisierung sowie umfangreiche Konfigurationsoptionen für Multichannel-Output. Durch die Investition in DocBridge Pilot können Unternehmen mit einem regelmäßig hohen Versandaufkommen ihr Output Management bedarfsgerecht optimieren und Portokosten deutlich reduzieren.

Terminankündigung: Vorstellung der neuen Features von DocBridge Pilot 4.1 im Rahmen eines kostenlosen Webinars am 8. Februar 2022 um 10.00 Uhr.

Mehr Informationen sowie Online-Anmeldung für das Webinar unter www.compart.com/de/webinar-docbridge-pilot

Hintergrundinformationen zu Compart

Compart ist ein international tätiger Hersteller von Software für die Omnichannel-Kundenkommunikation. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Böblingen ist seit fast 30 Jahren im Markt präsent und verfügt über Tochtergesellschaften in Europa und Nordamerika.

Die skalierbaren, plattformunabhängigen und leicht zu integrierenden Lösungen decken den gesamten Zyklus des Dokumenten- und Output-Managements von Unternehmen und Behörden ab – von der digitalen Posteingangsverarbeitung über die Erstellung, Konvertierung, Modifizierung und Bündelung von Dokumenten zu portooptimierten Sendungen bis hin zum Versand bzw. zur Darstellung auf jedem heute zur Verfügung stehenden digitalen und analogen Kommunikationskanal. Sie lassen sich zudem in der Private und Public Cloud betreiben und ermöglichen über offene Programmierschnittstellen (API) die problemlose Anbindung von externen Systemen bzw. von spezifischen Funktionen und Services von Drittanbietern.

Das Unternehmen ist aktiv an der Entwicklung von Standards im Dokumenten- und Output-Management beteiligt und gilt weltweit als Innovationstreiber. Mehr als 1.500 Kunden in knapp 50 Ländern aus unterschiedlichen Branchen (u.a. Banken, Versicherungen, Versorgungswirtschaft, öffentliche Verwaltung, Telekommunikation, Logistik) setzen Software von Compart ein. Zudem ist Compart Technologiepartner für zahlreiche führende Hersteller in der Industrie.

www.compart.com