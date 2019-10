Datenpotenziale versauern in Silos

Die Hälfte der IT-Professionals braucht Tage oder länger, bis Daten aus den Abteilungen verwertbar aufbereitet sind.

IT-Teams brauchen tiefere Einblicke in das Geschehen der Fachabteilungen, um auf Anfragen und Vorfälle schnell reagieren zu können und neue Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Laut einer Befragung von Ivanti unter 400 IT-Experten bleiben durch das verbreitete Silodenken zwischen IT und Fachabteilungen Potenziale auf der Strecke [1]. So sehen 46 Prozent der Befragten die Möglichkeiten von Automatisierung nicht ausgeschöpft. 42 Prozent stellen Einbußen in puncto Benutzerproduktivität und Geschwindigkeit bei der Fehlerbehebung fest und fast genauso viele (41 Prozent) sehen die Kundenzufriedenheit beeinträchtigt.

Sicherheit hat höchste Priorität.

Wenn es um Echtzeiteinblicke in die IT der Abteilungen geht, sind die meisten IT-Experten vor allem am Sicherheitsstatus interessiert. 70 Prozent der befragten IT-Experten bewerten dies als Top-Priorität. Die größte Arbeitsbelastung in den IT-Teams verursacht hingegen die Bereitstellung neuer Anwendungen, gefolgt von der Erstellung von Backups und Einhaltung von Datenschutzvorgaben.

Datenpotenziale bleiben oft ungenutzt.

IT-Profis verfügen über enorme Mengen an Daten aus unterschiedlichsten Quellen, müssen aber sehr viel Arbeit investieren, bevor sie diese überhaupt nutzen können.

15 Prozent der IT-Experten geben an, dass Sie nicht exakt wissen über wie viele Datenquellen sie verfügen

Über die Hälfte der Befragten (51 Prozent) benötigt für die Aufbereitung ihrer Daten ganze Tage

Nur 10 Prozent sehen sich dazu in der Lage Datenauswertungen innerhalb von Minuten zu erstellen

»Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen, dass IT-Profis einen einheitlichen, integrierten Ansatz benötigen. Nur so gelingt eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit, die Silos aufbricht«, sagt Kevin J. Smith, Senior Vice President bei Ivanti. »Unternehmen, die hier in Verzug geraten, gefährden geschäftskritische Prioritäten.«

