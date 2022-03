Den Wandel im gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens vorantreiben

Databricks führt Lakehouse für das Gesundheitswesen und Life Sciences ein.

Die Branche beginnt damit die Möglichkeiten der KI zu nutzen und das Lakehouse bringt nun Patienten-, Forschungs- und Betriebsdaten in großem Umfang zusammen, um neue Innovationen in Forschung und Pflege zu ermöglichen.

Databricks, das Daten- und KI-Unternehmen und Pionier der Data-Lakehouse-Architektur, stellt die branchenweit erste Lakehouse-Plattform für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und Life Sciences vor. In der Vergangenheit führten veraltete Datenarchitekturen oftmals zu Datensilos, welche wiederum Innovationen in der Patientenversorgung und Medikamentenentwicklung erschwert haben. Die neue Plattform hilft künftig als Innovationstreiber und erleichtert fortschrittliche Analysen. Mit einer einzigen Plattform für Datenmanagement, Analysen und fortschrittliche KI-Anwendungsfälle wie Krankheitsvorhersage, Klassifizierung medizinischer Bilder und Entdeckung von Biomarkern können Organisationen im Gesundheitswesen das Versprechen der Präzisionsmedizin einlösen. Zu den ersten Anwendern gehören Providence Healthcare, GE Healthcare, Regeneron, Walgreens und Thermo Fisher sowie Partner wie Lovelytics, John Snow Labs and ZS Associates.

»Eine der größten Herausforderungen, vor denen Gesundheitsorganisationen heute stehen, ist der Aufbau einer umfassenden Sicht auf den Patienten. Das Databricks Lakehouse für das Gesundheitswesen und Life Sciences unterstützt GE Healthcare mit einer modernen, offenen und kollaborativen Plattform, um Patientenansichten über alle Versorgungspfade hinweg zu erstellen. Durch die Vereinheitlichung unserer Daten in einer einzigen Plattform mit einer vollständigen Suite von Analyse- und ML-Funktionen haben wir kostspielige, veraltete Datensilos abgebaut und unsere Teams mit zeitnahen und genauen Erkenntnissen ausgestattet.« Joji George, Chief Technology Officer, LCS Digital, GE Healthcare.

Databricks unterstützt bereits eine neue Generation von Daten- und KI-Innovatoren im Gesundheitswesen. Ein Beispiel, Cognoa, ein Unternehmen für pädiatrische Verhaltensmedizin, nutzt KI zur Entwicklung diagnostischer und therapeutischer Produkte mit dem Ziel, einen früheren und gerechteren Zugang zur Versorgung zu ermöglichen und das Leben und die Ergebnisse von Kindern und Familien, die mit Verhaltensstörungen leben, zu verbessern. Und CareDx, ein Unternehmen für Präzisionsmedizin, nutzt die Macht der Daten, um die Entdeckung und Entwicklung differenzierter genombasierter Lösungen für Transplantationspatienten voranzutreiben. In anderen Fällen können Wissenschaftler das Vorhandensein von Krebstumor-DNA im Blut lange vor den herkömmlichen Nachweismethoden nachweisen und eine Krebsfrüherkennung bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung mit einer einzigen Blutabnahme ermöglichen.

»Wir sind uns der wichtigen Rolle bewusst, die Daten spielen, wenn es darum geht, unsere Produkte denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen, und Databricks Lakehouse for Healthcare and Life Sciences hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen. Diese moderne Plattform für Daten und KI hat es uns ermöglicht, kostspielige Datensilos zu beseitigen, neue Innovationsmöglichkeiten zu erschließen und ein stärker datengetriebenes Unternehmen zu werden.” Feng Liang, leitender IT-Direktor, Thermo Fisher Scientific.

Databricks‘ Lakehouse für das Gesundheitswesen und Life Sciences bietet Kunden maßgeschneiderte Daten- und KI-Lösungen zur Bewältigung gängiger Branchenprobleme. Mit Hilfe von Analysebeschleunigern und Open-Source-Bibliotheken – wie Glow für die Genomik – sowie einem zertifizierten Ökosystem von Partnern können Unternehmen ihre Analyseprojekte beschleunigen und Wochen bis Monate an Entwicklungszeit für Data Engineers und Data Scientists einsparen. Diese Lösungen umfassen:

Vorhersage des Krankheitsrisikos: Verwendung von ML zur Bewertung des Risikos eines Patienten für eine bestimmte Erkrankung innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf der Grundlage der Krankheitsgeschichte und demografischer Informationen des Patienten.

Verwendung von ML zur Bewertung des Risikos eines Patienten für eine bestimmte Erkrankung innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf der Grundlage der Krankheitsgeschichte und demografischer Informationen des Patienten. Digitale Pathologie-Klassifikation: Schnelle Analyse tausender Objektträger mit Deep Learning, um die Erkennung von Metastasen zu automatisieren.

Schnelle Analyse tausender Objektträger mit Deep Learning, um die Erkennung von Metastasen zu automatisieren. Real World Evidence Suite: Nahtlose Aufnahme einer Vielzahl von Datentypen, Zuordnung zu analytischen Datenmodellen wie OMOP und Bildung von Kohorten mit Tools wie Propensity Score Matching.

Nahtlose Aufnahme einer Vielzahl von Datentypen, Zuordnung zu analytischen Datenmodellen wie OMOP und Bildung von Kohorten mit Tools wie Propensity Score Matching. Natural Language Processing mit John Snow Labs: Analyse unstrukturierter medizinischer Texte mit NLP für Anwendungsfälle wie Onkologieforschung, Überwachung der Arzneimittelsicherheit und Anonymisierung von PHI.

Analyse unstrukturierter medizinischer Texte mit NLP für Anwendungsfälle wie Onkologieforschung, Überwachung der Arzneimittelsicherheit und Anonymisierung von PHI. Interoperabilität mit Lovelytics: Automatisieren Sie die Aufnahme von FHIR-Streaming-Bündeln in das Lakehouse für nachgelagerte Patientenanalysen in großem Umfang.

Automatisieren Sie die Aufnahme von FHIR-Streaming-Bündeln in das Lakehouse für nachgelagerte Patientenanalysen in großem Umfang. Biomedizinische Forschung mit ZS Associates: Verbessern Sie die Entdeckung von Biomarkern für die Präzisionsmedizin mit einer hoch skalierbaren und erweiterbaren Lösung zur Verarbeitung des gesamten Genoms.

»Mit dem Lakehouse für das Gesundheitswesen und die Wissenschaften können wir die Entwicklung neuartiger Therapeutika beschleunigen und die Art und Weise der Gesundheitsversorgung grundlegend verändern, indem wir von der Messung von Krankheiten zu deren Vorhersage übergehen«, sagt Michael Sanky, Global Industry Lead for Healthcare and Life Sciences bei Databricks.

Michael Hartman, SVP of Regulated Industries bei Databricks, fügte hinzu: »Die Chance, das Gesundheitswesen mit Hilfe von Daten und KI zu verändern, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit der vollständigen Umstellung der Organisationen auf elektronische Krankenakten, der Entwicklung neuer Datentypen wie der Genomik und dem Aufschwung von IoT und Wearables wird die Branche mit riesigen Datenmengen überflutet. Diese Daten sind jedoch isoliert, und die Teams verfügen nicht über die nötigen Tools, um sie richtig zu nutzen. Mit Lakehouse für das Gesundheitswesen und Life Sciences können wir den Wandel im gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens vorantreiben und unsere Kunden dabei unterstützen, spezifische Herausforderungen der Branche zu lösen und bessere Ergebnisse für die Zukunft des Gesundheitswesens zu erzielen.«

Weiterführende Information finden Sie auf der Lakehouse for Healthcare and Life Sciences Homepage oder auf der HIMSS am Stand 1071.