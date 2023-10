DigiCert erweitert Certificate Lifecycle Management in Multi-Cloud-Umgebungen

Der Digital-Trust-Lösungsanbieter DigiCert hat seine Zertifikats-Management-Plattform DigiCert Trust Lifecycle Manager erweitert, um den gesamten Lebenszyklus mehrerer Zertifizierungsstellen, einschließlich Microsoft Certificate Authority und AWS Private Certificate Authority abzudecken. Auch die Integration mit ServiceNow zur Unterstützung bestehender IT-Service-Workflows ist möglich.

Darüber hinaus unterstützt der Trust Lifecycle Manager die Registrierung für Microsoft- und AWS-Technologien und bietet Unternehmen einen einheitlichen Ansatz zur Verwaltung öffentlicher und privater Digital-Trust-Szenarien. Die Anwendungsfälle reichen von biometrischer Authentifizierung, Geräteauthentifizierung oder WLAN/VPN-Bereitstellung bis zu Cloud-Workloads und IT-Infrastrukturmanagement.

»DigiCert-Kunden legen großen Wert darauf, dass kontinuierliche Sicherheit in verschiedenen IT-Infrastrukturen gewährleistet wird, wenn sich Daten und Prozesse über verschiedene Cloud-Dienste und IT- Umgebungen erstrecken«, betonte Deepika Chauhan, Chief Product Officer von DigiCert. »DerTrust Lifecycle Manager bietet Unternehmen eine sichere Möglichkeit, unterschiedliche Benutzer, Server und Geräte in diesen Umgebungen zentral zu schützen.«

Mit Unterstützung für Microsoft CA und AWS Private CA erlaubt der Trust Lifecycle Manager die Erkennung, Ausstellung, Automatisierung und den Widerruf von Zertifikaten, einschließlich Kennzeichnung, Filterung und Richtlinienanwendung importierter und erfasster Digitalzertifikate von Drittanbietern. Auf diese Weise lassen sich digitale Zertifikate über ACME (Automatic Certificate Management Environment), SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), EST (Enrollment over Secure Transport) und andere Registrierungsmethoden für unterschiedliche Technologien ausstellen.

Weitere AWS- und Microsoft-Technologien

Weitere Microsoft-Technologien, die mit nativer Integration unterstützt werden, sind Active Directory für die automatische Registrierung von Zertifikaten und Windows Hello for Business zur Unterstützung einer zertifikatsbasierten biometrischen Authentifizierung. Auch Microsoft Intune ist für die Verwaltung von Zertifikaten verfügbar, die auf Endgeräten bereitgestellt werden, sowie Azure Cloud Services für die Bereitstellung von DigiCert-ONE-Lösungen in der Azure-Cloud-Infrastruktur.

