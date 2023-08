Echtgeld-Casinos: Wie erkennt man ein seriöses Online-Casino

Das Interesse an den Online Casinos ist und bleibt ungebrochen: Der gesamte Online Casino-Markt befindet sich seit Jahren im Aufwind – heute sind die Online Casinos in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das liegt vor allem an den mobilen Endgeräten. Schlussendlich kann man heute von überall aus und zu jeder Zeit Poker spielen oder auf Farbe oder Zahl bei Roulette setzen.

Wer auf der Suche nach einem Online Casino ist, sollte jedoch vorsichtig sein: Nicht jedes Online Casino kann empfohlen werden. Bevor ein Glücksspielkonto eröffnet wird, sollte man sich vergewissern, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt.

Worauf zu achten ist, wenn man ein Online Casino Konto eröffnen will

Wer früher in Spielhallen mit Echtgeld gezockt hat, hat sich nie die Frage gestellt, ob der Anbieter im Hintergrund, der die Spiele zur Verfügung stellt, seriös ist. Da das Internet jedoch auch ein Becken für unseriöse Machenschaften geworden ist, sollte man besonders vorsichtig sein. Das heißt, bevor der Registrierungsprozess gestartet ist, muss man sich davon überzeugt haben, dass das Online Casino bzw. der Anbieter im Hintergrund seriös ist.

Die Lizenz

Besitzt das Online Casino eine Lizenz von einer Glücksspielbehörde, so muss man sich in der Regel keine Gedanken über das Thema Seriosität machen. Das deshalb, weil das Online Casino verschiedene Aufgaben erfüllen muss, um eine Lizenz zu bekommen. Doch bedeutet das Fehlen der Lizenz, dass das Online Casino automatisch unseriös ist? Nein.

Sehr wohl gibt es Online Casinos ohne Lizenz, die dennoch seriös sind. Hier muss man jedoch mit Test- und Erfahrungsberichten arbeiten, um für sich die Gewissheit erlangen zu können, dass der Anbieter keine unseriösen oder gar betrügerischen Machenschaften verfolgt.

Die Spieleauswahl

Es gibt Online Casinos, die haben sich auf bestimmte Softwarehersteller konzentriert. Einige Online Casinos versuchen mit einem Live Casino Bereich zu punkten und es gibt Online Casinos, die sich darauf spezialisiert haben, verschiedene Varianten beliebter Tischspiele zur Verfügung zu stellen.

Wer bestimmte Spiele präferiert, sollte im Vorfeld überprüfen, ob diese zur Verfügung stehen. Hat das Online Casino eine deutsche Lizenz, so gibt es nur Slots. Tischspiele und ein Live Casino Bereich sind untersagt.

Einige Online Casinos sind auch zugleich mit einem Sportwettenanbieter verbunden. Das heißt, man kann nicht nur sein Glück im Online Casino auf die Probe stellen, sondern auch auf bestimmte Sportereignisse tippen.

Die Homepage

Seriös bedeutet nicht, dass der Anbieter auch empfehlenswert ist. Ein Punkt, der gerne vernachlässigt wird: die Homepage. Sind die Homepage bzw. die Plattform unübersichtlich, so mag das ein klarer Minuspunkt sein.

Hier helfen Erfahrungsberichte weiter. Wenn sich die Mehrheit darüber beschwert, dass die Plattform unübersichtlich ist, sollte man mitunter vorsichtig sein. Gibt es einen Demo-Bereich? Dann kann das Online Casino ohne Risiko getestet werden.

Die Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern

Treten Probleme auf, so muss der Kundenservice kontaktiert werden. Heutzutage werden neben der E-Mail-Adresse auch ein Live Chat oder die Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke angeboten. In vielen Fällen gibt es auch einen sehr umfangreichen FAQ Bereich.

Faire Bonusbedingungen

Viele Online Casinos bieten verschiedene Bonusangebote an. So gibt es den Neukunden- oder Willkommensbonus, der in der Regel immer ein 100 Prozent Einzahlungsbonus ist. Zudem gibt es auch Angebote für Bestandskunden. Das heißt, per E-Mail kommt ein Code für eine Bonusgutschrift oder es werden Free Spins angeboten.

Wichtig ist, dass man sich mit den Bonusbedingungen befasst. Denn am Ende mag der attraktiv wirkende Bonus unbrauchbar sein, wenn die Bonusbedingungen nicht eingehalten werden können.

AGB

Seriöse Online Casinos weisen des Weiteren transparente Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB – auf. In den AGB findet man Informationen, wie von Seiten des Anbieters gearbeitet wird und welche Regeln vorgegeben werden.

Wer unsicher ist, sollte im Internet nach Berichten Ausschau halten

Aufgrund der Vielfalt an Online Casinos, die im Internet zu finden ist, mag es durchaus herausfordernd sein, sich für den richtigen Anbieter zu entscheiden. Ist man unsicher, auch mit Blick auf die Seriosität, so hilft es durchaus, einen Blick auf die Test- und Erfahrungsberichte zu werfen, die im Internet zu finden sind.

