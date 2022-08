Fachkräftemangel: 51 % aller Unternehmen finden keine passenden Arbeitskräfte

• Infografik: 51% aller Unternehmen finden keine passenden Arbeitskräfte | Statista

51 Prozent aller für den DIHK-Fachkräftereport 2021 befragten Unternehmen können offene Stellen längerfristig nicht besetzen, weil sie keine passenden Arbeitskräfte finden – das sind 19 Prozentpunkte mehr als bei der Vorjahreserhebung. »Der Fachkräftemangel in den Betrieben ist zurück: schneller und in größerem Umfang als von vielen erwartet«: So fasst der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks die Ergebnisse der Erhebung zusammen. Besonders groß sind die Probleme derzeit auf dem Bau, den höchsten Anstieg gegenüber 2020 verzeichnet die Industrie. Und der Fachkräftemangel ist nur eines von mehreren Problemen. Die deutsche Wirtschaftet leidet laut DIHK außerdem auch unter Knappheiten bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie Lieferkettenproblemen. »Insgesamt liegt die Zahl der aktuell nicht besetzten Stellen dadurch wohl eher bei 1,7 bis 1,8 Millionen«, konkretisiert Dercks die Lage. »Das bremst die Wertschöpfung grob geschätzt um rund 90 Milliarden Euro – also circa 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Damit erweist sich der Fachkräftemangel als enorme Wachstumsbremse.« Mathias Brandt