GoTo: Erweitertes Partnerprogramm mit wichtigen Ressourcen für KMU

Das Partner Network enthält jetzt GoTo Resolve für MSPs sowie ein marktweit erstes Partner-Concierge-Programm.

GoTo, der Betreiber der All-in-One-Plattform für Unternehmenskommunikation und IT-Support, stellt wichtige Updates für sein Partnernetzwerk vor. Dazu gehören das GoTo-Resolve-Angebot für Managed Service Provider (MSPs) sowie ein Partner-Concierge-Programm. Die beiden Angebote richten sich gezielt an die größten Herausforderungen im Channel: das Einrichten und den täglichen Betrieb bei den Kunden zu optimieren, das Geschäft auszubauen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sicher zu betreuen.

Anzeige

IT-Support und -Verwaltung für Managed-Service-Anbieter

GoTo Resolve für MSPs ermöglicht es Managed Service Providern, den Anforderungen moderner KMUs an einen reibungslosen, schnellen und flexiblen Support gerecht zu werden – und das zu einem vernünftigen Preis. Die Lösung bietet MSP-spezifische Kontoverwaltungs- und Berichtsfunktionen, PSA-Integrationen (Professional Services Automation) sowie ein modernes Remote Monitoring and Management (RMM). Mit den hochwertigen Remote-Support-Tools lassen sich die IT-Assets der Kunden problemlos unterstützen und Fehler beheben. GoTo Resolve für MSPs verfügt außerdem über eine Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur innerhalb der RMM-Lösung, die MSPs und ihre Kunden vor der zunehmenden Zahl an Cyber-Angriffen auf die Software Supply Chain schützt.

»Wir freuen uns, dass MSPs mit der GoTo Resolve Plattform nicht mehr nur als Anbieter, sondern auch als strategische Geschäftspartner dienen können«, sagt Michael Day, Vice President of Global Partner Sales bei GoTo.« Wir haben dieses spezialisierte Angebot auf Basis des Feedbacks unserer MSP-Partner entwickelt. Wir bieten ihnen damit alle Tools, die sie benötigen, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Support-Erfahrung für ihre Kunden zu optimieren. Dies wird in den kommenden Jahren ein großer Wachstumsfaktor für uns sein, und wir freuen uns darauf, dem Markt dringend benötigte Funktionen und Support zur Verfügung stellen zu können.«

Zu den wichtigsten Funktionen des neuen Angebots gehören:

Remote Monitoring & Management: Zugriff, Kontrolle und Fehlerbehebung bei Geräte-, Netzwerk- und Infrastrukturproblemen von iOS-, Android-, Windows- und MacOS-Systemen.

Multi-Tenancy-Verwaltung: Aufteilung der Managed Clients auf verschiedene Konten bei gleichzeitiger kontenübergreifender Verwaltung über das Admin-Partnerportal.

Professional Services Automation Integrations: Einbindung der branchenführenden Lösungen Datto Autotask und ConnectWise Manage zur verbesserten Einrichtung und Nutzerbereitstellung.

Endpoint Protection Software: Damit können MSPs ihren Kunden eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten. Eine Integration mit einem führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitssoftware steht in Kürze zur Verfügung.

Konfigurierbares Reporting: Manager können die Kundennetzwerke und IT-Assets ihrer Kunden sowie deren Zustand und Leistung betrachten – einzeln oder gruppiert nach Kategorien. Dadurch lassen sich Trends und potenzielle Probleme frühzeitig erkennen.

»Als Anbieter von Managed-IT-Services, mit denen sich Unternehmen Zeit und Geld sparen, können wir mit GoTo Resolve unser Versprechen noch besser einhalten«, sagt Mark Darrah, Inhaber von Nationwide IT Consultancy. »GoTo Resolve ermöglicht es unserem kleinen aber feinen Agenten-Team, unseren Kunden eine Vielzahl von Leistungen zur Verfügung stellen – von proaktivem Support wie der Aufgabenautomatisierung bis hin zur einfachen Fernsteuerung. Und da das GoTo-Team laufend neue Funktionen hinzufügt, können wir unseren Kunden einen dauerhaft hohen Mehrwert bieten und unser Geschäft ausbauen. Das ist eine großartige Partnerschaft, und wir freuen uns sehr auf die Zukunft mit GoTo Resolve.«

Mehr Informationen zu GoTo Resolve für MSPs und Early Access unter www.goto.com/it-management/resolve/msp

Erstklassige First-to-Market-Kampagnen für Partner

Um die Partnerexperience weiter zu verbessern, führt GoTo ein sogenanntes Partner-Concierge- Programm ein. Damit werden zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, um die Partner bei der Nachfragegenerierung und im Vertrieb umfassend zu unterstützen – etwa in Form von maßgeschneiderten, zielgruppengerechten digitalen Marketingkampagnen mit Co-Branding. Dies maximiert ihre Sichtbarkeit bei potenziellen Kunden und führt zu neuen qualifizierten Leads. Auch bei der Optimierung der Planung, Durchführung und Verwaltung ihrer Kampagnen erhalten die Mitglieder umfangreiche Unterstützung.

»Das Partner-Concierge-Programm ist wie für uns gemacht », sagte Jerry Goldman, Chief Executive Officer bei Select Communications. »GoTo hat für uns zum Beispiel eine Marketingkampagne konzipiert, die genau auf unsere Zielgruppen zugeschnitten war. Schon nach kurzer Zeit stieg die Zahl der qualifizierten Leads in unserem Auftragseingang sprunghaft an. Obwohl wir in unseren Marketingressourcen und -budgets erheblich eingeschränkt waren, konnten wir uns auf andere Prioritäten konzentrieren, so dass wir nicht auf Kundenwachstum oder Umsatzchancen verzichten mussten.«

Mitglieder des GoTo-Partner-Netzwerks können bei ihrem Partner-Manager mehr über die das Partner-Concierge-Programm erfahren.