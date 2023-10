Integrierte Enterprise-Plattform setzt Mobile-First-Sicherheitsstrategie durch

Zimperium, Sicherheitsexperte für Echtzeitschutz auf Mobilgeräten, hat eine einheitliche Sicherheitsplattform zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen für Endpunkte and Apps vorgestellt. Die »Zimperium Mobile-First Security Platform« kombiniert Mobile Threat Defense (MTD) und Mobile Device Management (MDM) zum Schutz gegen aktuelle Mobilsystem-, Netzwerk-, Phishing- und App-Attacken. Über eine einheitliche Webkonsole haben Anwender zentrale Zugriffs- und IT-Verwaltungsmöglichkeiten für Zimperiums mobile App- und Endpunkt-Sicherheitslösungen, um neuen Bedrohungen dynamisch abwehren zu können.

Anzeige

Mit dem Start seiner Mobile-First-Sicherheitsplattform will Zimperium aktuellen Herausforderungen durch eine exponentiell wachsende Zahl an Angriffen auf mobile Geräte und Anwendungen begegnen. So ermittelte der Global Mobile Threat Report 2023 von Zimperium, dass die Gesamtzahl entdeckter Schadprogramme um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Mit Blick auf die wachsende Anzahl mobiler Geschäftsanwendungen dokumentiert die Studie steigende Sicherheitsrisiken durch ausgefeilte Angriffsszenarien mittels Spyware, Phishing und Ransomware.

Covid-Folgen im Cyberspace

Der pandemiebedingt verstärkte Trend zu BYOD-Initiativen (Bring Your Own Device) hat viele Abläufe im täglichen Geschäftsbetrieb grundlegend verändert und für mobile Anforderungen optimiert. Mittlerweile sind Mobilanwendungen fester Bestandteil beim Einsatz von Finanzdiensten, medizinischen Geräten oder anderen Geschäftsanwendungen. Dadurch entstehen neue Angriffsvektoren, die eine erweiterte und verteilte Angriffsfläche im Unternehmen zur Folge haben. Beispielhaft für potenzielle Risiken sind jüngste Berichte, dass Apple mit der nächsten iOS-Version 17 erstmals das Sideloading von Drittanbieter-Apps erlauben werde.

Die Zimperium Mobile Application Protection Suite (MAPS) unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung sicherer und datenschutzkonformer Mobilanwendungen. Als einzige und einheitliche Lösung bietet sie umfassenden In-App-Schutz und Transparenz über Bedrohungen für den gesamten Lebenszyklus einer Anwendung.

Zimperium Mobile Threat Defense (MTD) erkennt sowohl bekannte als auch unbekannte Bedrohungen, einschließlich Zero-Day-, Phishing- und Netzwerkangriffen, indem es Abweichungen ausgewählter Systemparameter eines Mobilgerätes analysiert und bei ungewöhnlichem Verhalten betroffene Nutzer informiert und Gegenmaßnahmen einleitet. Darüber hinaus lassen sich neue, anpassbare Branding-Vorgaben für Logo und Farbschema eines Unternehmens einbinden, um Kundenvertrauen und Nutzerakzeptanz zu erhöhen.