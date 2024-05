KAYTUS expandiert in Deutschland und stellt neuen »K24V2« Multi-Node Server vor

Auf der ISC High Performance 2024 in Hamburg stellte der IT- Infrastrukturanbieter KAYTUS seinen neuen »K24V2« Multi-Node Server vor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Deutschland, UK, Frankreich und weiteren Ländern, bietet innovative, offene und umweltfreundliche Infrastrukturlösungen für Cloud, KI, Edge und weitere Einsatzbereiche.

Die Full-Stack-KI-Lösung des Anbieters umfasst eine Computer-, eine Ressourcen- und eine Algorithmusplattform. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf Lösungen, die trotz hoher Leistung den Energieverbrauch senken und die IT-Infrastruktur damit nachhaltiger machen. Mit einem kundenzentrierten Ansatz und einem agilen Geschäftsmodell möchte KAYTUS flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer reagieren.

Auf dem deutschen Markt richtet sich KAYTUS besonders auf die Branchen Internetanbieter, Fertigung, Wissenschaft und Forschung, Telekommunikation, Gesundheitswesen sowie den öffentlichen Dienst aus und arbeitet mit lokalen Partnern zusammen, um seine Präsenz auszubauen.

»K24V2«: Höchstleistungen mit vierfacher Rechendichte

Der neu vorgestellte K24V2-Server unterstützt vier Dual-Socket Knoten in einem 2U-Formfaktor, wobei die Knoten unabhängig voneinander arbeiten. Jeder Knoten unterstützt zwei der 5th Gen Intel® Xeon® Prozessoren oder die neuesten 4th Gen AMD EPYCTM Prozessoren. Der Server ermöglicht dabei Speicherkonfigurationen von bis zu 5600MT/s. Jeder Knoten ist mit verschiedenen Netzwerkerweiterungen wie IB, OPA und RoCE kompatibel und erfüllt damit die Anforderungen an die Netzwerkkonstruktion für HPC-Cluster.

Smarte Luft- und Flüssigkeitskühlung für hohe Leistung und geringeren Stromverbrauch

Das Modell K24V2 mit Flüssigkeitskühlung verfügt über ein integriertes Cold-Plate-Design, welches Komponenten wie CPU, Speicher und VR (Spannungsregler) umfasst. Die Flüssigkeitskühlung deckt damit genau die Komponenten des Systems ab, die 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs verursachen. So wird eine effiziente Kühlung sichergestellt. Gleichzeitig optimiert dieses System den Energieverbrauch durch Flüssigkeitskühlung bei der Wärmeabfuhr und senkt somit die Energiekosten.

Die Kühlplatte ist mit verschiedenen Flüssigkeitskühlungsanschlüssen wie SCG 03 und DAG 03 kompatibel und erfüllt die Installationsanforderungen verschiedener Server-Schränke für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren. Der K24V2-Server unterstützt Temperaturen der eintretenden Kühlflüssigkeit von bis zu 45°C, wobei der Primärkreislauf die Flüssigkeitszufuhr von Tower-Gehäusen mit natürlicher Zugluftkühlung erlaubt. Darüber hinaus ermöglicht der Server eine branchenführende Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C und trägt so zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs in Rechenzentren bei.

Der K24V2-Server ist auch in einer Version mit Luftkühlung erhältlich, die die Wärmeableitungsleistung durch ein Design mit hohem Lufteinlass und einen maßgeschneiderten Radiator maximiert. Diese Version unterstützt die High-Density-Implementierung mit CPUs mit einer TDP von bis zu 400W und bietet eine extrem leistungsstarke sowie dichte Rechenleistung, die auf luftgekühlte Rechenzentren zugeschnitten ist.

Sicher und zuverlässig, vereinfacht Betrieb und Wartung

Damit bietet der K24V2-Server nicht nur eine branchenführende Leistung pro Watt, sondern ist auch äußerst sicher und zuverlässig. Die vier Knoten teilen sich Platin- oder Titan-Netzteile, und das gesamte System unterstützt N+N- oder 3+1-Redundanz. Die Server-Version mit Flüssigkeitskühlung verwendet ein integriertes Cold-Plate Design und durchläuft vor dem Verlassen des Werks mehrere Prüfprozesse, einschließlich eines Stickstoffdrucktests, um Leckagen effektiv zu verhindern. Bemerkenswert ist, dass die Version mit Flüssigkeitskühlung undichte Knoten in Echtzeit erkennen kann und im Bedarfsfall die Stromversorgung der Knoten automatisch unterbricht, um die Sicherheit der Geräte und Datenbestände zu gewährleisten.

Zudem ermöglicht der K24V2-Server den Anwendern eine komfortablere Bedienung und Wartung: Die vier Knoten unterstützen eine sogenannte Hot-Plug-Wartung und können per Knopfdruck auf der Vorderseite des Geräts umgeschaltet werden. Dies erleichtert den Anschluss von Wartungsgeräten für einen einheitlichen Betrieb und eine einheitliche Instandhaltung, reduziert die Arbeit im Backend-Heißluftkanal und erhöht die Benutzerfreundlichkeit.

Weitere Informationen finden Sie auf der KAYTUS Website: https://www.kaytus.com/product/server/11962.html