Der Swissbit iShield Key 2 ist ein echter Alleskönner, schenkt man den Worten von Jan M. Quack von der Swissbit AG Glauben. Warum das so ist und warum wir Jan ausgerechnet am Stand von RSA Security getroffen haben, erzählt er uns in 80 Sekunden. Entstanden ist das Video auf der European Identity & Cloud Conference 2025.