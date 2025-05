»manage it« TechTalk: Das geschieht gerade im IONOS-KI-Universum

Der Dienstag Nachmittag auf der Hannover Messe 2025 war reserviert für ein Videogespräch mit Stephan Schosser, der sich bei IONOS speziell um das Thema künstliche Intelligenz kümmert. Was lag da näher, als ihm zwei Fragen zu stellen:

1. Was tut sich gerade im IONOS-KI-Universum?

2. Was muss man dafür tun, um IONOS-nahe KI-Modelle nutzen zu können?

Daraus sind diese zwei Minuten kompakter KI-Infos entstanden.