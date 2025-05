In Halle 16 der Hannover Messe 2025 hatte der Industrial Security Circus wieder seine Zelte aufgeschlagen. Dort trafen wir in unmittelbarer Nähe Mirco Kloss vom Sicherheitsanbieter TXOne Networks. In den knapp 2 Minuten spricht er über den TXOne OT/ICS Cybersecurity Report 2024 und dessen wesentlichen Erkenntnisse. Und wie TXOne Networks helfen kann, die potentiellen Gefahren zu reduzieren, darüber haben wir uns auch ausgetauscht.