»manage it« TechTalk: Wie ein Printmagazin das digitale IAM zum Leben erweckt

Der Sicherheitsanbieter Thales leistet sich den Luxus eines IAM-fokussierten Printmagazins mit dem Namen »IAM 360«. Auf der European Identity & Cloud Conference 2025 lag die Erstausgabe auf allen Tischen gut sichtbar aus. Was lag da näher, als mit Sara Sokorelis über die Idee und die Inhalte des Thales-Magazins zu sprechen. In knapp 2 Minuten haben wir erfahren, was bei IAM 360 im Vordergrund steht und was Sara’s Lieblingsbeitrag in der aktuellen Ausgabe ist (Spoiler: Es dreht sich hierbei um ein Buch über die Künstliche Intelligenz, das sich speziell an Kinder richtet).