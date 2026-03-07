Maßgeschneiderte Nachfolgelösungen für die F5 iSeries: Jetzt mit Westcon-Comstor migrieren und Wachstumspotenziale nutzen

Individuelle Service-Pakete und umfangreiche Beratungsleistungen erschließen dem Channel attraktive Upselling-Potenziale.

Westcon-Comstor, ein weltweit agierender Distributor von Cybersecurity-, Netzwerk- und Hybrid-Cloud-Lösungen, unterstützt Channelpartner mit individuellen Service-Paketen und umfangreichen Beratungsleistungen bei der Modernisierung bestehender F5 BIG-IP iSeries Hardware und anderer Altsysteme.

»Der Fahrplan zur Abkündigung der F5 BIG-IP iSeries ist schon lange bekannt: Zum 1. Januar 2024 wurde das End of Sale erreicht, am 1. Januar 2026 endete jetzt der New Software Support und ab dem 1. Januar 2027 wird nur noch rudimentärer Extended Support verfügbar sein«, so Roberto Porcelli, Business Development Manager für F5 bei Westcon.

»Diese Einschränkung des Hersteller-Supports ist für die Anwender eine echte Herausforderung – sowohl mit Blick auf die steigenden Betriebsrisiken als auch im Hinblick auf Wartbarkeit, Sicherheit und Compliance. Unternehmen und Behörden stehen also unter enormem Handlungsdruck, gerade in Security- und Compliance-sensitiven Umgebungen.«

Als einer der erfahrensten und führenden F5-Distributoren im deutschsprachigen Raum empfiehlt Westcon-Comstor den deutschen F5-Channelpartnern daher, jetzt aktiv auf ihre Kunden zuzugehen und die überfällige Migration zu adressieren. Immerhin eröffnet die technologische Erneuerung den Integratoren attraktive Upselling-Potenziale.

Upgrade auf die aktuelle rSeries

Der naheliegendste Migrationspfad ist für die meisten Kunden das Upgrade von der auslaufenden F5 iSeries auf die aktuelle F5 rSeries. Der Umstieg bietet dabei zahlreiche Vorteile: Die rSeries überzeugt durch höhere Skalierbarkeit und mehr Leistung, moderne FPGAs, eine auf Microservices basierende Architektur sowie native Multi-Tenancy über F5OS. Darüber hinaus punkten die neuen Hardware-Plattformen mit zeitgemäßen SSL-Offload-Funktionen, sind bestens für hybride und Multi-Cloud-Szenarien gerüstet und liefern mit ihrem flexiblen Pay-as-you-Grow-Lizenzmodell eine zukunftssichere Basis für künftige Anpassungen.

Das Hardware-Upgrade eröffnet Kunden zudem neue hybride Optionen: Im Zusammenspiel mit der F5 Distributed Cloud lassen sich die rSeries-Systeme einfach und schnell um SaaS-basierte Dienste wie Service Discovery, Multi-Site- und Multi-Cloud-Connectivity, zentrale Telemetrie sowie API-Security-, Anti-Bot- und DDoS-Services erweitern. So können die Anwender ihre Umgebungen noch besser schützen und legen den Grundstein für künftige Cloud- oder KI-Modelle.

Westcon-Comstor unterstützt bei der Migration

Westcon-Comstor positioniert sich mit seinem breiten Service-Portfolio in diesem Umfeld als zentraler Enabler für den Channel: Von Consulting- und Presales-Services über flexible Finanzierungs- und Logistikdienste bis hin zu Professional Services, deutschsprachigem Support und Schulungsangeboten unterstützt der VAD seine Partner dabei, die anstehende EoL-Deadline nicht nur erfolgreich zu bewältigen, sondern aktiv für den Ausbau des Geschäfts zu nutzen.

Um die Channelpartner bei der Vermarktung, der Konzeption und der Umsetzung der Migrationsprojekte zu entlasten, hat Westcon-Comstor für die F5 Partner zudem zwei maßgeschneiderte Service-Pakete entwickelt:

Service Paket 1 adressiert klassische 1:1-Migrationsszenarien, bei denen bestehende BIG-IP-Instanzen unverändert von der iSeries auf die rSeries überführt werden sollen. In diesem Modell liefert Westcon-Comstor die neue Hardware vollständig betriebsbereit im Netzwerk aus und realisiert bewährte Szenarien wie Cluster- oder vCMP-Migrationen. Der Aufwand richtet sich nach Größe und Komplexität der Umgebung.

Service-Paket 2 ist als Konsolidierungs-Workshop konzipiert und richtet sich an Kunden, die ihre bestehende Umgebung nicht nur migrieren, sondern strukturell optimieren möchten. In diesem Fall analysiert Westcon-Comstor zunächst die Ist-Situation und entwickelt dann eine empfohlene Zielarchitektur. Dabei werden technische Optionen, Leistungsanforderungen und Lizenzmodelle ebenso berücksichtigt wie zukünftige Skalierungs- und Konsolidierungspotenziale.

»Durch unsere langjährige, enge Partnerschaft mit F5 sind wir als Value Added Distributor hervorragend positioniert, um Systemhäuser und MSPs bei ihren Migrationsprojekten zu begleiten – von der Planung über die eigentliche Migration bis zum laufenden Betrieb«, betont Alexander Seegert, Business Development Manager für F5 bei Westcon. »Für den Channel wird das anstehende Upgrade damit weit mehr als ein notwendiger Technologiewechsel: Es eröffnet den Weg für neue Service-Modelle, stärkt bestehende Kundenbeziehungen und schafft nachhaltige Wachstumspotenziale.«

Weiterführende Informationen zur Migration und zu den Westcon-Comstor Services erhalten interessierte Leser per E-Mail unter F5.de@westcon.com oder unter https://p.westconcomstor.com/de_f5_iseries-to-rseries_wc.html