Meilenstein in der Green IT: ADN vertreibt den neuen »grünen« Laptop von Prime Computer

Das Schweizer Unternehmen Prime Computer bringt mit dem PrimeBook Circular einen zu 100 % nachhaltigen Arbeitslaptop auf den Markt, der ab Launch am 23. März 2022 über die ADN vertrieben wird. Das neue PrimeBook Circular setzt in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe: Es verringert den CO₂-Fußabdruck, da durch den Austausch defekter Komponenten nicht mehr ganze Geräte nachgekauft werden müssen. Elektroschrott wird vermieden und dabei die Betriebskosten langfristig gesenkt. Der Vertrieb dieses grünen Arbeitslaptops des langjährigen Partners Prime Computer über die ADN freut Geschäftsführer Hermann Ramacher: »Nachhaltigkeit ist glücklicherweise inzwischen auch in der IT angekommen und dem PrimeBook Circular gelingt es, ganz neue Standards für Green IT zu setzen. Die Erfüllung des Kundenwunsches, einen ökologischen und gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, rückt mit dieser nachhaltigen Hardware-Neukonzeption ein großes Stück näher.«

»Circular« – Hardware fließt in den Wirtschaftskreislauf zurück

Im Arbeitsalltag wie im Privatleben ist es nach wie vor Usus, alte Geräte, die nicht mehr leistungsstark oder state-of-the-art sind, wegzuwerfen und durch Neugeräte zu ersetzen, obwohl einzelne Komponenten noch einwandfrei funktionieren. Der Circularity Gap Report 2020 belegt, dass über 90 % der Primärressourcen nicht mehr in den Wirtschaftskreislauf zurückfließen.

Doch Prime Computer schafft es dank einer Zusammenarbeit mit Intel, den Lebenszyklus der Produkte erheblich zu verlängern. Denn die meisten Hardware-Komponenten können aufbereitet und wiederverwertet werden – ohne Einbußen der Leistungskraft. Neben den ökologischen Vorteilen entstehen dadurch auch finanzielle, denn der Austausch einzelner Komponenten ist wesentlich günstiger als eine vollständige Neuanschaffung der kostspieligen Hardware für den Business-Gebrauch. »Die Zeiten, in denen Unternehmen ganze IT-Hardwaresysteme entsorgen mussten, nur weil ein einziges Teil darin veraltet war, sind endgültig vorbei und der Verschwendung intakter Komponenten wie Gehäuse, Display oder Akku ist nun Einhalt geboten. Die Modularität der Prime Computer-Systeme ist nicht nur gut für Natur und Umwelt, sondern schont langfristig auch den Geldbeutel der Unternehmenskunden unserer Reseller«, erklärt Hermann Ramacher.

Für die Reseller der ADN entstehen durch die Möglichkeit, Komponenten noch im Nachhinein zu verkaufen, neue lukrative, langfristige Geschäftsmöglichkeiten. »Zudem tut es der Kundenbindung gut, wenn aufgrund der Modularität des PrimeBook Circular die Geschäftsbeziehung nicht beim Laptopkauf endet«, verweist Hermann Ramacher auf zusätzliche Vermarktungspotenziale für seine Wiederverkäufer. Von der sogenannten Circular Modularity, die einen verlängerten Produktlebenszyklus bedeutet, können alle Unternehmen profitieren, die ihre Umweltbilanz verbessern und eine Vorbildfunktion für andere übernehmen möchten.

Nachhaltigkeit mit voller Power

Ein Blick unter die Haube des PrimeBook Circular beweist, dass Umweltbewusstsein und Topleistung keine Gegensätze darstellen: Neben dem Celeron 6305 und dem Intel Core i5-Prozessor der 11. Generation ist auch eine Version mit einem i7-Prozessor der 11. Generation verfügbar, die dank Modularität mit künftigen Versionen kompatibel sind. Zusätzlich verfügt der Arbeitslaptop über wahlweise 4, 8 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, einen SSD-Slot für bis zu zusätzlich 1 TB Speicherplatz und einen leistungsstarken 77 Wh-Akku.

Das neue Laptop PrimeBook Circular ergänzt das ADN-Vertriebsportfolio an Green IT-Hardware-Lösungen von Prime Computer. Beispielsweise findet man im Sortiment bereits die wartungsarmen, sparsamen Mini-PCs und Server, die sich für den Einsatz z.B. in den Bereichen Gastronomie, Bildung, Gesundheitswesen, für das Internet of Things oder das Büro mit Design-Anspruch hervorragend eignen. Das innovative, ökologische Hardwarekonzept von Prime Computer bezieht gleich von Beginn an den zweiten Lebenszyklus durch Wiederverwendbarkeit mit ein. Damit erlauben es die energieeffizienten und langlebigen Green IT-Produkte von Prime Computer Unternehmen, ihre ambitionierten Digitalisierungs- und Umweltziele zu erreichen und dabei gleichzeitig Betriebskosten zu senken.

Mit dem neuen PrimeBook Circular hat Prime Computer für 2022 übrigens erst den Startschuss gegeben, denn für die kommenden Monate ist ein systematischer Ausbau der Produktlinie Modular Circular Electronics bereits angekündigt.

Weitere Informationen zum Angebot zum PrimeBook Circular bei der ADN finden sich hier.

