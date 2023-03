Metaverse: Technologie-Revolution für Unternehmen mit klaren Vorteilen für Early Adopter

Eine neue Studie zeigt, dass Unternehmen handeln müssen, um das Potenzial des industriellen Metaverse frühzeitig zu nutzen.

Im Rahmen der Studie The Industrial Metaverse: A Game Changer for Business von Wipro wurden 550 Führungskräfte in den USA, Großbritannien und Deutschland dazu befragt, wie das Metaverse ihre Unternehmen verändern wird [1]. Die Kernaussagen im Überblick:

Das Metaverse wird einen transformativen Einfluss auf das Geschäft haben.

Unternehmen in den USA sind die schnellsten Erstanwender der Metaverse-Technologie.

Die Metaverse-Implementierung wirft ein Schlaglicht auf eine Reihe von Herausforderungen, wie z.B. Cybersicherheit, Compliance und Personalbeschaffung.

Führende Metaverse-Nutzer nutzen die Technologie, um neue Kunden zu erreichen.

Mit 63 Prozent ist der Großteil der Befragten der Meinung, dass die Metaverse-Technologie viele Bereiche ihres Unternehmens verändern wird. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die Verbesserung der Geschäftstätigkeit durch ein intensiveres Erlebnis, die Förderung von Innovationen und schnellere Markteinführungen.

78 Prozent aller Befragten gaben außerdem an, dass das Metaverse es ihnen ermöglichen wird, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 56 Prozent der Befragten sehen als Hauptvorteil das Potenzial für eine höhere Kundenzufriedenheit und -bindung in den nächsten zwei Jahren.

Bei der Einführung sind die Unternehmen in den USA am schnellsten (20 Prozent). Dahinter folgen Unternehmen im Vereinigten Königreich (13 Prozent) und in Deutschland (12 Prozent). Deutsche Unternehmen wollen nach eigenen Angaben jedoch in den nächsten zwei Jahren das Tempo erhöhen und die amerikanischen und britischen Unternehmen überholen.

Während die Vorteile der Einführung dieser Technologie von Führungskräften klar erkannt werden, erweist sich die Umsetzung dieser Technologie in der Praxis noch als Herausforderung.

Nur 35 Prozent der Befragten haben derzeit Budgets und Ziele für ihre Metaverse-Pläne festgelegt, weitere 30 Prozent planen dies für die nächsten zwei Jahre. Was die Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes im Metaverse betrifft, so gaben nur 4 Prozent der Befragten an, dies bereits angegangen zu sein, während 14 Prozent planen, in den nächsten zwei Jahren in Cybersecurity zu investieren.

Ungeachtet der Herausforderungen ist die Bedeutung einer führenden Rolle im Metaverse-Bereich unumstritten: 34 Prozent der Befragten gaben an, dass sie dadurch neue Kunden erreichen können. Was die finanzielle Seite betrifft, so glauben 33 Prozent, dass das Metaverse in den nächsten zwei Jahren zu einer verbesserten Rentabilität durch geringere Kosten und höhere Einnahmen beitragen wird.

Auch der allgegenwärtige Fachkräftemangel in der Technologiebranche ist für frühe Anwender ein wichtiges Thema. Die Unternehmen beginnen, das für die Entwicklung und Umsetzung ihrer Metaverse-Pläne erforderliche Personal einzustellen. Für die meisten Unternehmen ist es jedoch noch zu früh: Nur 18 Prozent der Unternehmen verfügen über 3D-Modellierer und noch weniger über Avatar-Designer, Blockchain-Spezialisten, Juristen mit Metaverse-Kenntnissen und andere zur Unterstützung von Metaverse-Strategien erforderliche Fähigkeiten.

Chandra Surbhat, Vice President & Practice Head, Digital Experience, Wipro Limited, sagt: »Das Metaverse und Augmented Experience werden neue und kreative Wege für das Wachstum von Unternehmen eröffnen. Unsere Untersuchung zeigt, dass diese Technologie neue Wege der Kundenansprache, der Vereinfachung von Prozessen, der Kostensenkung und der Umsatzsteigerung eröffnen wird. Unser Bericht hebt auch die Komplexität der Nutzung hervor, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften, auf komplementäre Technologien und auf den Aufbau der richtigen Teams. Die ersten Anwender werden eindeutig von der Sichtbarkeit der Marke, der Fähigkeit zur Iteration und Feinabstimmung der Modelle und der Möglichkeit, im Metaverse führend zu sein, profitieren.«

Die Umfrage unterstreicht, dass es nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann ist, wenn das Metaverse die Wirtschaft verändert. Eine kleine Gruppe von Führungskräften geht voran und bereitet sich darauf vor, die Vorteile des Metaverse zu nutzen, um fast jeden Aspekt ihres Unternehmens zu revolutionieren, einschließlich Kundenerfahrung, interne Abläufe, Innovation, Mitarbeiterbindung und Geschäftswachstum.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier: https://www.wipro.com/digital/metaverse

[1] Die in diesem Bericht vermittelten Erkenntnisse basieren auf einer Umfrage, die ThoughtLab im Auftrag von Wipro zwischen Oktober und November 2022 unter mehr als 550 globalen CXOs in den USA, Großbritannien und Deutschland durchgeführt hat. Alle Befragten sind leitende Entscheidungsträger, Teil des Führungsteams und wichtige Einflussnehmer für die globale Geschäfts- und Metaverse-Strategie und -Implementierung ihres Unternehmens. Die Befragten gaben ihre Meinung mittels eines Online-Fragebogens mit mehreren Antwortmöglichkeiten ab, hatten einen durchschnittlichen Umsatz von 12,7 Mrd. US-Dollar und deckten sechs verschiedene Branchen ab:

Einzelhandel und Konsumgüter

Finanzdienstleistungen

Medien und Unterhaltung

Verarbeitendes Gewerbe

Telekommunikation