Neue Materialeigenschaften für noch stärkere Kabelbinder

Panduit stellt die neue Kabelbinder-Serie PLT4S-M6120 vor, wobei der Zusatz 612 für das UV-beständige Material Nylon 612 steht. Diese neue Materialzusammensetzung bietet Anwendern mehrfachen hohen Nutzen. So sind die Nylon-612-Kabelbinder beständig gegen chemische Korrosion, selbst wenn sie bei Applikationen Salzen, Kohlenwasserstoffen, Chlorkohlenwasserstoffen, Basen oder korrosiven Stoffen wie Zinkchlorid oder verdünnten Säuren ausgesetzt sind. Die positiven Materialeigenschaften halten Sonneneinstrahlung, saurem Regen und Witterungen stand. Darüber hinaus eignen sich die PLT4S-M6120 für Außenanwendungen bei Umgebungstemperaturen von -60°C bis 90°C. Im Prüflabor wurde außerdem bei diesen rauen Bedingungen eine Lebensdauer von 20 Jahre testiert.

Die Befestigungskomponenten sind ideal für das Kabelmanagement auf verzinkten Oberflächen oder Rahmen z.B. bei Photovoltaikanlagen. Die schwarzen Kabelbinder sind einteilig aufgebaut mit einem Verriegelungskeil sowie einer gebogenen, verjüngten Spitze und lassen sich so mit weniger Kraft einführen. Damit kann man die Kabelbinder einfach und zuverlässig installieren und die Produktivität insgesamt erhöhen. Durch das am Weltmarkt begrenzt verfügbare Material Nylon 12 und den Kostenvorteil von Nylon 612 von 15 % gegenüber Nylon 12 wird der neue Panduit-Kabelbinder zudem attraktiv für zahlreiche Anwendungen in Industrie oder regenerativen Energieanlagen.

Abb1: Vier Panduit Produkte – ein System: Die Edge Clips für Befestigungen an Kanten, die Kabelbinderzange GTH-E, den Wellschlauch (auch in UV-beständig erhältlich) sowie der neue, widerstandsfähige Nylon 612 Kabelbinder.

Abb2: Die vielseitigen Kabelbinder von Panduit jetzt auch aus robustem Nylon 612

Abb3: Der robuste Nylon 612 Kabelbinder von Panduit