noris network auf der it-sa 2022: Sicherheit im Zeichen der Cloud

IT-Services gegen physische und Cyberattacken.

noris network, Betreiber von hochsicheren Rechenzentren mit Standorten in Nürnberg, München und Hof, wird auf der IT-Security-Fachmesse it-sa 2022 vom 25. bis 27. Oktober 2022 sein umfangreiches Service- und Lösungsportfolio präsentieren. Im Mittelpunkt stehen Angebote für die IT-Sicherheit in Unternehmen aus dem Enterprise-Segment im allgemeinen, aber auch speziell aus der Finance-Branche sowie dem Öffentlicher Sektor.

»Sicherheit bestimmt unser Geschäft. Die it-sa ist die perfekte Gelegenheit, unser Angebot an hochsicheren Lösungen und entsprechenden Dienstleistungen einem breiten Fachpublikum vorzustellen«, erklärt Bernhard Göth, Head of Sales bei noris network AG. Der Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren mit Standorten in Deutschland informiert auf der IT-Security-Fachmesse in Nürnberg unter anderem darüber, welche Rolle gesetzliche und regulatorische Auflagen wie MaRisk und BAIT für Organisationen aus dem Finanzsektor spielen und wie sich die hohen Anforderungen aus dem IT-Grundschutz des BSI, dem Standard ISAE 3402 und die Bedarfe für kritische Infrastrukturen (KRITIS) auditfähig umsetzen lassen. Besucher der it-sa erfahren darüber hinaus, welche Vorteile der Aufbau georedundanter Systeme bringt und wie Verantwortliche die maximale Sicherheit ihrer IT-Infrastruktur durch den Einsatz von Security Information and Event Management (SIEM) und Security Operations Center (SOC) gewährleisten können.

Physischen und Cyberattacken vorbeugen

Aber auch Nachhaltigkeitsinitiativen auf Basis erneuerbarer Energien, Kostenreduktion durch einfache Skalierbarkeit, Interne Revision und hundertprozentige DSGVO-Konformität stehen auf der diesjährigen Messeagenda des Anbieters von hochsicheren Rechenzentrums-, Managed-IT- und Cloud-Services. Göth: »Der Schutz vor physischen Angriffen und Cyberattacken ist angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen wichtiger denn je.«

Am Donnerstag, den 27. Oktober wird Michael Steger, Principal Security Analyst bei der noris network AG, von 12:00 bis 12:15 Uhr im Knowledge-Forum D der it-sa 2022 über »IT-Security effizient gemanaged – nicht nur eine Frage der Tools, sondern auch eine Frage der Organisation und Prozesse« referieren.

https://www.itsa365.de/de-de/actions-events/2022/it-sa-expo-foren-2022/knowledge-d/it-security-effizient-gemanaged-nicht-nur-eine-frage-der-tools-noris

it-sa

Die it-sa ist Europas bedeutendste Fachmesse für IT-Security und eine der bedeutendsten Plattformen für Lösungen rund um die Themen Cloud-Management, Mobile- & Cybersecurity sowie Daten- und Netzwerksicherheit weltweit. Sie versammelt C-Level Experten, IT-Sicherheitsbeauftragte aus Industrie, Dienstleistung und Verwaltung sowie Entwickler und Anbieter von Produkten und Services rund um die Themen IT-Sicherheit und Cybersecurity.

noris network AG

Die Nürnberger noris network AG bietet Unternehmen und Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Banken/Versicherungen, Automotive/Industrie, Softwareentwicklung und Öffentliche Verwaltung maßgeschneiderte ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenen Hochsicherheitsrechenzentren – darunter mit Nürnberg Süd und München Ost zwei der anerkannt modernsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas. Neben kundenspezifischen Lösungen und Services für klassische und virtualisierte IT-Infrastrukturen bietet noris network PaaS-Providing auf eigenen Cloud-Plattformen und mit Managed Kubernetes auch Services für die automatisierte Skalierung von Ressourcen (Container). Weitere, standardisierte Premium-Rechenzentrumsprodukte fasst das Unternehmen unter der Marke datacenter.de zusammen.

Die noris network AG ist mit ihren gesamten Geschäftstätigkeiten für ihre durchgängige Qualität und ihre Sicherheit im Service- und Informationssicherheitsmanagement nach ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Im Bereich »Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte« ist noris network als erster Rechenzentrumsbetreiber nach VdS-Richtlinie 3406 zertifiziert, zudem sind die maximalen Verfügbarkeits-, Schutz- und Energieeffizienzklassen des Rechenzentrums München Ost nach EN 50600 bestätigt.

Die Rechenzentren Nürnberg Mitte und Nürnberg Süd sowie München Ost haben das ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz des BSI erhalten. Am Standort Nürnberg Süd bietet noris network die einzigartige Möglichkeit, ein Colocation-Rechenzentrum mit TÜViT TSI Level 4 zu nutzen. Weitere Zertifikate, die der IT-Dienstleister vorweisen kann, sind PCI DSS, TISAX und ISO 14001 Umweltmanagement. 1993 gegründet, zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute renommierte Unternehmen wie adidas AG, Consorsbank, Flughafen Nürnberg GmbH, Firmengruppe Max Bögl, Küchen Quelle GmbH, Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG, Teambank AG u. v. m.