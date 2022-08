Rollenbasiertes Lernen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens – »Echte Fähigkeiten entwickeln«

Die Halbwertszeit des erworbenen Wissens wird immer kürzer. Für den Einzelnen bedeutet dies, dass lebenslanges Lernen unerlässlich ist, und für Unternehmen, dass die Fähigkeiten der Mitarbeiter ständig aktualisiert werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Anthony Tattersall, Vice-President für EMEA bei Coursera, erklärt, wie rollenbasiertes Lernen Unternehmen helfen kann, hochqualifizierte Mitarbeiter zu halten, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die interne Mobilität zu fördern.

Herr Tattersall, Coursera hat jetzt in Deutschland die neue »Career Academy« gestartet, was genau verbirgt sich dahinter?

Die Career Academy ist Teil unseres »Coursera for Business« Programms und richtet sich an Unternehmen und andere Organisationen, um das Know-how ihrer Belegschaft fortlaufend auf dem höchstmöglichen Stand zu halten. Wie Sie wissen, hat sich unsere Arbeitswelt in den letzten Jahren außerordentlich verändert – und viele Technologien haben hierbei ganz neue Qualifikationsanforderungen geschaffen. Beispielsweise werden bis 2025 weltweit 149 Millionen neue digitale Arbeitsplätze prognostiziert. Das bedeutet, dass die Unternehmen sicherstellen müssen, dass vor allem ihre Knowledge-Worker Zugang zu flexiblen und schnellen Fortbildungsmöglichkeiten erhalten müssen.

Anthony Tattersall,

Vice-President für EMEA bei Coursera



Heißt das, die Academy adressiert vor allem die Spitzenkräfte – sozusagen die Egg-Heads?

Nein, ganz im Gegenteil. Unser Angebot umfasst Weiterbildungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Qualifikationen. Die Coursera Academy erlaubt jedem Unternehmen, dass sich alle beschäftigten Personen genau die Kompetenzen aneignen können, die für den Einstieg oder die Fortbildung in einem gefragten, digitalen Job erforderlich sind. Und zwar auch solche Personen, die keinen Hochschulabschluss haben oder keine einschlägigen Berufserfahrungen aufweisen können.



Jedes erworbene Wissen ist ja »persönliches Eigentum«, das man der Person, die es besitzt, nicht mehr nehmen kann. Warum soll eine Firma hier investieren, wenn beim Ausscheiden aus dem Unternehmen alles verloren geht?

Ganz einfach: Um zu verhindern, dass Mitarbeiter wegen des Erlernens von neuen Kenntnissen und Fähigkeiten das Unternehmen verlassen. Wer von seinem Arbeitgeber gefördert wird oder interne Aufstiegsmöglichkeiten erhält, wird sich seltener woanders umsehen. Und auch bei der Rekrutierung der Besten, spielt das Thema interne Förderung eine zunehmend größere Rolle. Es liegt daher im eigenen Interesse eines jeden Unternehmens, der internen Mobilität Vorrang einzuräumen. Denn durch eine gezielte, auf künftige Aufstiegschancen ausgerichtete Qualifizierung gewinnt es an Attraktivität, signalisiert Wettbewerbsfähigkeit und hebt sich so von der Konkurrenz ab.



Das ist im Prinzip alles richtig – doch nicht unbedingt neu, innerbetriebliche Weiterbildung hat es ja schon immer in mehr oder minder umfangreicher Form gegeben. Was unterscheidet denn die Coursera Academy vom Bisherigen?

Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens bieten wir Unternehmen im Gegensatz zu vielen anderen Lernplattformen für Unternehmen erstklassige Inhalte von Spitzenuniversitäten wie der University of Michigan und der Yale University sowie namhaften Branchenführern. Diese Inhalte sind direkt auf die Kompetenzen zugeschnitten, die ihre Mitarbeiter am meisten benötigen. Im Gegensatz zu den vielen Unternehmenslösungen, die Mikro-Learning anbieten, bieten wir eine dynamische Lernerfahrung, die den Lernenden hilft, echte Fähigkeiten zu entwickeln – wir nennen das »Deepskilling«. Dies trägt dazu bei, dass die Arbeitskräfte besser vorbereitet sind.

Zusätzlich zu unseren erstklassigen Inhalten ist die Tiefe und Qualität unserer Kompetenzdaten eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Coursera for Business. Mit über 102 Millionen Lernenden auf unserer Plattform und Tausenden von Kursen verfügen wir über eine der größten Datenbanken, die zur Untersuchung von Kompetenztrends beitragen. Mit unseren Qualifikationsdaten können Unternehmen Lernprogramme entwickeln, die genau auf den Qualifizierungsbedarf ihrer Organisation abgestimmt sind, was zu einem effektiveren Talentwandel und wettbewerbsfähigeren Geschäftsergebnissen führt.

Hinzu kommt die Tatsache, dass dieses Lernen über Online-Modalitäten erfolgt, wodurch sich die Kurse der Career Academy nahtlos in das Leben jedes Mitarbeiters integrieren lassen und die Unternehmen ihre Mitarbeiter in einem noch nie dagewesenen Tempo und Umfang weiterbilden können.



Welche Branchen sind denn am stärksten an Ihren Angeboten interessiert?

Das größte Interesse sehen wir in den Technologie-, Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsbranchen, aber auch Consulting und die Pharmabranche wenden sich zunehmend an uns. Beispielsweise bietet der globale Pharmakonzern Novartis seinen 108.000 Mitarbeitern Coursera-Kurse an, um darin nicht nur wichtige Fähigkeiten zu vermitteln, sondern auch eine Lernkultur zu etablieren, die die Mitarbeiterbindung erhöht und Innovationen im gesamten Unternehmen fördert.



Wie flexibel sind denn die Kursangebote der Academy?

Die Kurse sind so konzipiert, dass die Mitarbeiter ihre Lernzeit frei einteilen und an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Jeder Kurs ist so aufgebaut, dass er auch ohne vorherige Branchenerfahrung bis zum Abschluss durchgearbeitet werden kann. Bei einem Zeitaufwand von drei bis zehn Stunden pro Woche können Mitarbeiter in etwa sechs bis acht Monaten in eine dieser stark nachgefragten, geschäftskritischen Funktionen einsteigen.



Welche Vorteile ergeben sich für die Teilnehmer, welche Zertifikate können sie erwerben?

Zum Start bietet die Career Academy 20 professionelle Einstiegszertifikate und Guided Projects an – weitere werden in Kürze folgen. Diese sind über eine Unternehmenslizenz erhältlich, die den Zugriff auf den gesamten Kurskatalog und alle ergänzenden Services bietet. Die Angebote zielen direkt darauf ab, Arbeitnehmer mit den wichtigsten und gefragtesten Fähigkeiten für den modernen Arbeitsplatz auszustatten, darunter Social Media Marketing von Meta, Cybersecurity Analyst von IBM und IT-Support and Data Analytics von Google – allesamt renommierte Branchenführer. Von denjenigen, die an dieser Art von Umschulungsprogramm teilnehmen, geben 71 Prozent an, dass die allgemeine Zufriedenheit mit ihrer Karriere zugenommen hat, 65 Prozent berichten von einem Anstieg ihres Lebensstandards und 69 Prozent von einer Verbesserung ihrer allgemeinen Lebensqualität.



Und was ist davon am beliebtesten?

Wir haben inzwischen weltweit über 3,3 Millionen Entry-Level Professional Certificates ausgestellt. Das beliebteste ist das Google IT-Support Professional-Zertifikat, das mehr als 900.000-mal erworben wurde und einen von der Branche anerkannten Nachweis bietet, der den Einstieg in einen besonders gefragten IT-Beruf erleichtert.



Was wird außer den Zertifikaten noch geboten?

Wer an der Karriereakademie eines Unternehmens teilnimmt, erhält zudem wertvolle Tipps für seinen individuellen Karriereweg. Dazu gehört ein Überblick über gängige Berufsbezeichnungen, die erforderlichen Qualifikationen und die oft regional unterschiedlichen Durchschnittsgehälter. Auf diese Weise wird rollenbasiertes Lernen gefördert, das heißt Lernen, das speziell auf die für eine Unternehmensfunktion erforderlichen Kompetenzen ausgerichtet ist. Dies ermöglicht es dem Einzelnen, seine berufliche Entwicklung auf Fähigkeiten auszurichten, von denen er weiß, dass sie weiterhin wertvoll sein werden, und den Unternehmen, ihre Weiterbildungsprogramme auf die Bereiche auszurichten, in denen die größten Qualifikationslücken bestehen.

Vielen Dank für das Gespräch.