Software erleichtert Wartung abgelegener Anlagen und reduziert Ausfallzeiten

Smart Maintenance und Remote Collaboration.

In der Industrie sind reibungslose Fertigungsprozesse elementar für den wirtschaftlichen Erfolg. Gerade die Ausfallzeiten von Anlagen und Maschinen stellen einen zentralen Kostentreiber dar – insbesondere dann, wenn Experten nicht vor Ort sind. Hinzu kommen lange Anreisewege für spezialisierte Ingenieure oder Monteure zu großen Anlagen wie Zementwerken, Tagebaubetrieben oder anderen schwer erreichbaren Gebieten. Auch sie sind zeit- und ressourcenintensiv. thyssenkrupp Industrial Solutions fand mit einer Software die optimale Lösung, um solche Wartungs- und Instandhaltungsprozesse für den Kunden zu optimieren.

Thyssenkrupp Industrial Solutions ist als Geschäftsbereich für Planung, Bau und Service rund um industrielle Anlagen und Systeme zuständig. Mit über 17600 Maschinen und Systemen im weltweiten Einsatz ist der Anspruch an effiziente Serviceprozesse für Wartungen oder Reparaturen hier besonders hoch. Dafür entwickelt thyssenkrupp Industrial Solutions gemeinsam mit seinen Kunden effiziente, zuverlässige und nachhaltige Lösungen entlang des kompletten Anlagen-Lebenszyklus. Das Ziel: eine hohe Wertschöpfung unter Einsatz ressourcenschonender Technologien. thyssenkrupp Industrial Solutions beschäftigt rund 21000 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten weltweit.

Stillstandzeiten und Kosten für Dienstreisen minimieren

Schnell mit den Mitarbeitern vor Ort in Kontakt treten, die Fehlerursachen in kurzer Zeit identifizieren und beheben: Um diesem Anspruch gerecht zu werden, lotete Thyssenkrupp die Potenziale neuer Softwarelösungen aus. Sie sollten einfach in die bestehende Systemlandschaft integrierbar sein und im Rahmen von Smart Maintenance das passende Funktions-Set für die Mitarbeiter mitbringen.

Genau für diese Anforderungen hat Beeware die Plattform Sodalis entwickelt. Die GmbH aus Hannover ist spezialisiert auf die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Energiewirtschaft und Bauwesen und bietet mit Sodalis ein Tool an, das die mobile Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Projektpartnern und Kunden erleichtert. Die Softwareapplikationen bieten intelligente Lösungen für den Remote Service: Sie sind auf den industriellen Einsatz und mobile Serviceprozesse zugeschnitten.

Standortunabhängige Kommunikation

Das Tool Sodalis Team Up verbindet die verschiedenen Projektteilnehmer wie Ingenieure, Monteure, Instandhalter oder weitere Servicemitarbeiter der Kunden. Es sorgt für eine standortunabhängige Kommunikation und Kollaboration in hochauflösender Audio- und Videoqualität. Mit dieser Live-Übertragung können sich die Experten von Thyssenkrupp leicht einen Überblick über die Anlage in einem entfernten Werk zu verschaffen, ohne selbst anwesend zu sein.

Fehlerursachen oder Störquellen sind im Vergleich zu reinen Fotografien oder Beschreibungstexten auf diese Weise leichter zu identifizieren, da sich die Experten den gesamten Kontext über Video ansehen können.

Der Einsatz von Checklisten und Drehbüchern unterstützt dabei noch wenig erfahrene Kunden oder Monteure und gibt Hilfestellung bei umfangreicheren Maßnahmen. Videokonferenzen für mehrere Teilnehmer, ein integrierter Messenger sowie ein virtuelles Whiteboard stellen weitere wichtige Tools für die reibungslose Zusammenarbeit dar.

Das Tool Sodalis Field Service ermöglicht eine effizientere Auftragsverwaltung sowie Einsatzplanung der Experten. Daneben erhalten sie für Inbetriebnahmen und Abnahmen von Anlagen verschiedene Funktionen zur Dokumentation und Qualitätskontrolle.

Schnellere Reaktionszeit verkürzt Ausfallzeiten

Mit Sodalis sind die Experten von Thyssenkrupp Industrial Solutions nun weltweit innerhalb kürzester Zeit erreichbar. Durch die audiovisuelle Kommunikation und Interaktion sind sie in der Lage, standortunabhängig an Serviceprozessen mitzuwirken. Alle wichtigen Informationen stehen ihnen jederzeit zur Verfügung. Die schnelle Reaktionszeit führt zu kürzeren Ausfallzeiten von Anlagen und Systemen. Thyssenkrupp strebt damit langfristig eine deutlich höhere Anlagenverfügbarkeit (Overall Equipment Efficency) beim Kunden und eine höhere Produktivität an.

»Als global aufgestelltes Unternehmen sind unsere Experten weltweit unterwegs, um unsere Kunden zu unterstützen. Mit Sodalis erzielen wir eine höhere Effizienz und Flexibilität – sowohl bei unserem Mitarbeiter-Einsatz als auch bei der ergänzenden Hardware,« sagt Jennifer Richardt, Technical Manager Parts & Supply Management – Mining & Cement bei Thyssenkrupp Industrial Solutions. Je nach Zielgebiet rechne sich Sodalis bereits ab der ersten eingesparten Dienstreise der Ingenieure.

Neben den verbesserten Prozessen bietet die Lösung von Beeware eine intuitive Bedienbarkeit ohne langwierige Schulungen und eine hohe Kompatibilität: Sodalis funktioniert auf gängigen mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets mit iOS und Android, aber auch speziellen Windows Ruggadized Tablets. Auch der Einsatz in Verbindung mit Drohnen, Endoskopen und Smart Glasses wird unterstützt. Für letzteres bietet Beeware eine speziell für die Realware HMT-1 optimierte Sodalis-Team-Up-Software an.

Aus dieser Flexibilität ergibt sich für Thyssenkrupp eine Vielzahl von weiteren Anwendungsmöglichkeiten. Diese Anwendungsfälle können zum Beispiel Remote-QS-Abnahmen von Anlagenkomponenten sein, sowohl durch Endkunden, als auch bei Lieferanten. Außerdem wird mit Sodalis die Ferninspektion von Anlagen möglich, um den Wartungsbedarf zu ermitteln.

Das Baukastensystem der Plattform macht es möglich, mit einem Tool-Baustein wie Sodalis Team Up zu starten und anschließend das nächste Tool ohne zusätzlichen Software-Roll-out zu nutzen. Auf diese Weise kann der Funktionsumfang von Sodalis schrittweise und unkompliziert aufgebaut werden.

Nadja Müller für Wordfinder PR