Solita und Semarchy bauen Präsenz im deutschsprachigen Raum aus

Von Master Data Management zu xDM – übergreifendes und automatisiertes Datenmanagement vereint in einer Plattform.

Digitalisierung, Einsatz von KI und neue datenorientierte Geschäftsmodelle haben den Anspruch an die Qualität von Daten enorm nach oben geschraubt. Über herkömmliches Stammdatenmanagement hinaus braucht man heute einen intelligenten Data Hub, wie ihn Solita, finnischer Experte für Connected Data, Cloud und KI, mit Semarchy einsetzt. Im deutschsprachigen Raum hat Solita mit der xDM-Plattform von Semarchy erste vielversprechende Datenmanagement-Projekte in Branchen wie Transportwesen und Pharma/Gesundheitswesen durchgeführt und baut seine Präsenz hierzulande derzeit rasch aus.

Solita,1996 gegründet, ist eines der führenden Unternehmen für digitale Transformation in den nordischen Ländern und beschäftigt 1.300 Spezialist*innen für das digitale Geschäft in Finnland, Schweden, Dänemark, Estland, Belgien und Deutschland. Allein 300 kamen im vergangenen Jahr hinzu. Zu Beginn auf Business-Intelligence-Projekte spezialisiert, implementiert Solita heute branchenübergreifend Datenplattformen mit künstlicher Intelligenz in der Cloud nach dem Best-of-Breed-Ansatz.

Anzeige

Kernprodukt für das Datenmanagement ist die eigenentwickelte »Agile Data Engine«, eine DataOps-Plattform für die Erstellung, Bereitstellung und den Betrieb cloud-basierter Data Warehouses, Datenmodellierungs-, ELT- und Orchestrierungsfunktionen. Für weniger komplexe Anwendungsfälle im Master Data Management, wie sie typischerweise bei KMU zu finden sind, setzt Solita auf die xDM-Plattform von Semarchy.

Golden Record aus allen angeschlossenen Repositories

Florian Disson, Managing Director Germany von Solita mit Sitz in Berlin, erklärt den besonderen Ansatz von Semarchy: »xDM bedeutet hier, dass Master Data Management, Application Data Management und Collaborative Data Governance in einer agilen Plattform vereint sind – einem Intelligent Data Hub. Dadurch kann man Datenmodelle, Mappings und Anwendungen an zentraler Stelle entwerfen sowie implementieren und Datenmanagement-Initiativen ganzheitlich durchführen.« Semarchy erzeugt dann einen »Golden Record« aus allen angeschlossenen Repositories.

Anzeige

Die Plattform nutzt Algorithmen, intuitive Workflows und UX-Design, um Datenverwaltung, -qualität, -anreicherung und -workflows zu vereinfachen. Über einen agilen und iterativen Ansatz implementiert, liefert Semarchy quasi sofort brauchbare Ergebnisse und lässt sich zugleich einfach an die Komplexität des Unternehmens anpassen. Beliebige Datenbanken und Services werden über Standard-APIs angebunden, die codefreie Konfiguration von User Interfaces, Abfragen und Workflows erlaubt ein schnelles Arbeiten in Teams.

Datenintegration durch Akquisition von Stambia

Ende Juli 2021 erst hatte der Hersteller den Datenintegrations-Spezialisten Stambia übernommen und dessen Funktionen in die eigene Plattform integriert. Dadurch bietet Semarchy nun agile und flexible Integrationsfunktionen für jede Art von Datenintegrations-, Data Hub- oder Datenverwaltungsprojekten. Von Analysten wird die Lösung insbesondere für ihre hohe Flexibilität gelobt. Innerhalb eines halben Tages sind individuelle User Interfaces für den Datenabgleich erstellt, innerhalb weniger Wochen vollständige Lösungen für den Bedarf in jeder Größenordnung.

Deshalb, und aufgrund ihrer hohen Funktionalität, hat Gartner die Plattform 2021 im Gartner Magic Quadrant für Master Data Management-Lösungen (MDM) gelistet – zum vierten Mal in Folge. Zudem wurde Semarchy im Juni 2020 zum zweiten Mal in Folge als »Gartner Peer Insights Customers‘ Choice für Master Data Management« ausgezeichnet und erhielt die höchste Kundenzufriedenheitsbewertung unter allen sechs Anbietern.

KI funktioniert nur mit qualitativ hochwertigen Daten

»Daten können ihren Nutzen nur entfalten, wenn sie distribuiert sind und in den Fachabteilungen zum Leben erweckt werden. Auch KI funktioniert nur mit qualitativ hochwertigen Daten«, sagt Florian Disson. Datenqualität und Data Governance (also Standards, Prozesse und Rollen zur sicheren und transparenten Nutzung von Informationen) sind gerade in Deutschland mit seinem hohen Anspruch an Datenschutz und -sicherheit sensible Themen. »Um sie sicherzustellen, bedarf es einer Centralized Governance, eben eines Intelligent Data Hubs, wie ihn Semarchy entwickelt hat«, konstatiert der Country Manager. »Vom Grundsatz her sind wir bei Solita technologie-agnostisch und arbeiten mit allen großen Softwareherstellern und Hyperscalern zusammen. Im Bereich Datenmanagement ist für uns Semarchy wegen seiner einfachen Bedienung und breiten Funktionalität in den meisten Fällen die erste Wahl.«

Den deutschen Markt will Solita mit der xDM-Lösung in diesem Jahr verstärkt angehen. Dabei stehen zwei Zielgruppen im Fokus: Mittelständler, die erkannt haben, dass sie dem Thema Datenmanagement mehr Aufmerksamkeit widmen müssen. Außerdem Großunternehmen mit einem hohen Reifegrad, die Solita bei der Weiterentwicklung ihrer Datenmanagementkonzepte unterstützt.

Über Solita

Solita ist der nordische Marktführer für datengetriebene digitale Transformation und Unternehmensdesign mit mehr als 1.300 Spezialisten in sechs Ländern. Die Geschäftstätigkeit umfasst Technologie, Daten und einen menschen-zentrischen Beratungsansatz mit Schwerpunkt in den Bereichen Big Data, KI und Advanced Analytics. Das Ziel des Unternehmens: Werte aus Daten in der vernetzten Welt schaffen. Der Spezialist verknüpft die Intelligenz von Menschen und Maschinen für nachhaltiges Wachstum durch Daten und Technologie. Dabei führen die Lösungen zum Unternehmenswachstum und stehen im Dienst für eine bessere Gesellschaft. Das Leistungsspektrum von Solita umfasst strategische Beratung, Service Design, Software-Entwicklung und Cloud Services. Solita wurde 1996 gegründet und beschäftigt Spezialisten für das digitale Geschäft in Finnland, Schweden, Dänemark, Estland, Belgien und Deutschland. www.solita.fi/de