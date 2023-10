Top 7 Tipps: Wie kriegt man mehr Follower auf Instagram und 3 effektive Dienste zur Steigerung Ihrer Reichweite

Instagram gehört zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen der Welt. Allein in Deutschland soll es bereits mehr als 30 Millionen aktive Nutzer geben, die regelmäßig nach unterhaltsamen Inhalten Ausschau halten. Wer heute aber ein erfolgreiches Profil aufbauen möchte, muss sich der riesigen Konkurrenz stellen. Es ist gar nicht mehr so einfach wie früher, ein großes Publikum zu erreichen. Wie kriegt man dennoch mehr Follower auf Instagram?

Starker Content und hohe Aktivität sind zwei wichtige Voraussetzungen, doch es gibt noch weitere Tipps, mit denen schnelles Wachstum möglich ist. So ist es mittlerweile nicht mehr unüblich, wenn sogar bekannte Influencer aktive deutsche Insta Follower kaufen, um Ihren Erfolg weiter zu steigern.

Anzeige

Authentisches Profil mit hohem Wiedererkennungswert

Der erste Schritt beim Aufbau eines erfolgreichen Auftritts mit vielen Followern ist ein authentisches Profil. Bereits beim Namen gibt es den ersten Tipp zu beachten: Er sollte kurz, prägnant und mit dem Thema des Instagram Accounts in Verbindung stehen. Wer beispielsweise in der Nische für Reisen aktiv sein möchte, kann das im Accountnamen berücksichtigen.

Zudem ist ein passendes Profilbild fast noch wichtiger, denn es sorgt für Interesse auf den ersten Blick und einen hohen Wiedererkennungswert. Neue Nutzer können deswegen mit einem aufregenden Bild viele Follower auf Instagram bekommen, ohne selbst viel Zeit investieren zu müssen. Je kreativer das Profilbild, desto besser die Chancen auf einen Klick des Nutzers.

Hochwertige Inhalte mit kreativem Mehrwert

Social Media lebt von starkem Content, der unterhaltsam, spannend oder interessant sein sollte. Es ist ausgesprochen wichtig, dabei auf hohe Qualität und einen Mehrwert für die Zuschauer zu achten. Niemand möchte seine Zeit damit vergeuden, schlecht gemacht oder kopierte Inhalte zu sehen. Der Algorithmus von Instagram erkennt und bestraft minderwertigen Content sogar.

Nutzer sollten darauf achten, allen Zuschauern etwas Neues zu bieten, selbst wenn es sich um einen bestehenden Trend handelt. Kreativität wird belohnt und ist einer der besten Wege, um mehr Instagram Follower zu bekommen. Man kann sich durchaus von anderen Fotos und Videos inspirieren lassen, solange das Ergebnis sich davon abhebt – der eigenen Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt.

Regelmäßige Posts zur richtigen Uhrzeit

Nicht nur die Qualität der Inhalte spielt eine bedeutende Rolle, sondern auch eine hohe Aktivität. Das ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, wie man mehr Follower auf Instagram bekommen kann. Nutzer folgen nämlich lieber Profilen, die regelmäßig posten und damit für lange Unterhaltung sorgen. Spezielle Social Media Tools helfen Nutzern dabei, genau dafür einen übersichtlichen Kalender zu pflegen.

Aber selbst die Uhrzeit einer Veröffentlichung hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg von Posts und somit, wie viele neue Follower ein Post erreicht. So ist es meistens weitaus besser, am Abend zu posten als am frühen Morgen. Das liegt ganz einfach daran, dass zu dieser Zeit mehr Menschen auf Instagram aktiv sind und Beiträge somit mehr Reichweite erzielen.

Kommentare und Live Videos für hohes Engagement

Es gibt jedoch einen weiteren wichtigen Baustein, mit dem man mehr Instagram Follower bekommen kann. Hohes Engagement ist für Instagram fast noch wichtiger als alles andere. Nutzer, die mitmachen und sich beteiligen, sind sprichwörtlich Gold wert. Zwei hervorragende Methoden hierfür sind: Kommentare anregen und beantworten sowie die Möglichkeit, live zu gehen.

Deswegen sieht man es häufig, dass bekannte Influencer aktiv dazu aufrufen, Kommentare und Meinungen zu hinterlassen. Ebenso gehört es praktisch zum Alltag, regelmäßig ein Live-Video zu starten, um die Fans und Follower auf dem Laufenden zu halten und das Engagement zu steigern. Das wirkt zudem sehr authentisch und sorgt für hohe Aufmerksamkeit unter neuen Zuschauern.

Hashtags zur Steigerung der Reichweite

Hashtags sind ein weiterer guter Tipp, der von vielen Influencern bis heute nicht richtig umgesetzt wird. Einfach wahllos eine Reihe von beliebten Hashtags hinzuzufügen, ist oftmals nicht die richtige Strategie. Der Algorithmus von Instagram kann dann kaum beurteilen, welche Nachricht kommuniziert werden soll und stuft den Post dann im Ranking herab – sogenannter Hashtag-Spam ist ein bekanntes Problem.

Wie generiert man Follower auf Instagram mit den richtigen Hashtags? Man wählt ganz einfach eine Handvoll passender Begriffe, die den Inhalt möglichst genau beschreiben. Dadurch finden Nutzer die gewünschten Inhalte besser und die Plattform belohnt es mit besserem Ranking. Mehr Views und Likes führen dann in der Regel automatisch zu mehr Menschen, die dem Instagram Profil folgen.

Andere Social-Media-Plattformen für Werbung

Man kann sogar mehr Instagram Follower mit einem kostenlosen Trick bekommen. Viele Influencer haben bis heute keine Profile in allen sozialen Netzwerken angelegt, obwohl das schnell und kostenlos erledigt ist. Die anderen Netzwerke dienen dann dazu, um auf den Instagram-Account zu verlinken. Mit ein wenig Zusatzaufwand kann man auf diese Weise viele neue Follower gewinnen.

So lassen sich beispielsweise Instagram Stories mit wenigen Klicks auf Facebook übertragen, um dort ebenfalls das entsprechende Publikum zu erreichen. Dienste wie TikTok sind hingegen besonders bei jungen Zuschauern beliebt. Sogar YouTube und Twitch eignen sich hervorragend, um kostenlos mehr Abonnenten auf Instagram zu bekommen – das alles sind effektive Werbekanäle.

Bei seriösem Anbieter deutsche Instagram Follower kaufen

Ein weiterer ausgezeichneter Weg, wie man viele Follower bei Instagram kriegt, sind seriöse Social-Media-Dienste von Anbietern wie FollowersOn, SocialBoss und Sozialimpuls. Hier ist eine kurze Übersicht:

1) ⭐️ FollowersOn. Beim Marktführer FollowersOn kann man schnell und günstig deutsche Follower kaufen, die das Wachstum und die Sichtbarkeit drastisch erhöhen, um später auf natürliche Weise noch mehr Follower zu gewinnen.

2) ⭐️ SocialBoss. Aber auch SocialBoss ist eine gute Adresse, um Instagram Follower aus Deutschland zu kaufen. Die Preise sind niedrig und die Lieferung ist ausgesprochen schnell, eine Investition macht sich bereits am ersten Tag bemerkbar.

3) ⭐️ Sozialimpuls. Zuletzt gibt es noch den zuverlässigen Anbieter Sozialimpuls, der durch einen übersichtlichen Auftritt und starke Garantien überzeugt. Eine Bestellung von Followern für Instagram ist somit in wenigen Minuten erledigt.

Zudem bieten alle drei Dienste sichere Zahlungsmethoden und einen hervorragenden Kundensupport an, damit Käufer jederzeit einen Ansprechpartner haben.

Fazit: Die besten Tipps für mehr Follower auf Instagram sorgen für schnelles Wachstum

Jeder Nutzer oder Influencer möchte auf Instagram mehr Follower bekommen, doch das ist gar nicht mehr so einfach wie früher. Aufgrund der riesigen Konkurrenz muss man sich unbedingt an die richtigen Tipps halten: gute Inhalte, hohe Aktivität und starkes Engagement sind die Antwort darauf, wie man Follower auf Instagram gewinnt und langfristig erfolgreich wird.

Wer jedoch nicht viel Zeit mitbringt und dennoch schnelle Erfolge sehen möchte, kann bei einem seriösen Anbieter wie FollowersOn aktive deutsche Insta Follower kaufen. Das kann direkt zum Start der Karriere für hohes Wachstum sorgen.