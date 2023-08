Übermäßige Unternehmensgewinne für die Hälfte der Inflation veranwortlich

https://de.statista.com/infografik/30284/zusammensetzung-der-veraenderung-des-konsumdeflators-im-euroraum/

Steigende Unternehmensgewinne sind für fast die Hälfte des Anstiegs der Inflation in Europa in den letzten zwei Jahren verantwortlich, da die Unternehmen ihre Preise stärker erhöht haben als die Kosten für importierte Energie gestiegen sind.

Das geht aus einer neuen Studie des Internationalen Währungsfonds (IMF) hervor, in der die Inflation, gemessen am Konsumdeflator (Nominale Konsumausgaben der privaten Haushalte bereinigt um die inländische Inflation), in Arbeitskosten, Importkosten, Steuern und Gewinne aufgeschlüsselt wird. Neben den Unternehmensprofiten haben außerdem steigende Importpreise einen großen Anteil an der Preisentwicklung, wie der Blick auf die Grafik zeigt.

Arbeitskosten haben dagegen eine eher bescheidene Rolle gespielt. Entsprechend heißt es in der IMF-Pressemitteilung, dass Arbeitnehmer deutlich schlechter vom negativen Kostenschock abgeschirmt wurden als die europäischen Wirtschaft. Mathias Brandt